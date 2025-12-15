CSM cheamă judecătorii la consultări pe teme ca delegările și detașările, durata proceselor și prescripția, libertatea de exprimare

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) convoacă judecătorii la consultări pe mai multe teme, printre care delegarea și detașarea, cauzele care influențează durata mare a proceselor, prescrierea faptelor, precum și libertatea de exprimare a magistraților.

Peste 10.000 de persoane au demonstrat duminică seara în Capitală și în alte câteva orașe cerând modificarea legilor Justiției, pentru asigurarea independenței sistemului și limitarea posibilității unor abuzuri.

„Având în vedere contextul actual din Justiție, Secția pentru judecători a CSM a demarat mai multe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor, astfel:

Pentru data de 17 decembrie 2025, ora 12:30, au fost invitați la sediul CSM reprezentanții asociațiilor profesionale ale judecătorilor, precum și reprezentanții Ministerului Justiției, pentru dezbaterea aspectelor de actualitate generate de recentele evenimente vizând sistemul judiciar;

Consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar intern online, cu termen de răspuns până la 18 decembrie 2025;

Centralizarea și analiza datelor și a concluziilor rezultate, precum și prezentarea acestora până la data de 19 decembrie 2025”, anunță CSM.

Pentru întâlnirea din 17 decembrie cu reprezentanții asociațiilor profesionale și ai Ministerului Justiției a fost întocmit un punctaj de discuții cu următoarele teme:

Delegarea, detașarea și transferul judecătorilor și consecințele asupra activității acestora în completurile de judecată;

Percepția asupra independenței Justiției;

Cauzele care influențează durata procedurilor judiciare în materie penală și problematica prescripției răspunderii penale;

Salarizarea judecătorilor și pensiile de serviciu ale acestora;

Volumul de activitate și cauzele legislative și administrative care au generat creșterea acestuia, precum și necesitatea normării activității judecătorilor;

Libertatea de exprimare a judecătorilor; Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) a decis luni că, deși sunt supuși unei obligații generale de rezervă, magistrații pot comenta public, inclusiv pe rețelele sociale, subiecte de interes general, dându-i dreptate fostului judecător Cristi Danileț, care a dat România în judecată la CEDO, după ce a fost sancționat în anul 2019 de CSM (condus atunci de Lia Savonea) pentru postarea a două mesaje pe Facebook.

Alte aspecte.

După documentarul publicat de Recorder, zeci de mii de persoane au ieșit în stradă, timp de cinci zile, în semn de nemulțumire față de modul în care funcționează Justiția din România.

