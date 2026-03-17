Ministrul Dezvoltării: Investițiile pe Anghel Saligny – 6 mld. lei în 2026. Guvernul se concentrează pe PNRR

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți, în audierile din comisiile parlamentare, că pentru 2026 vor fi prioritare investițiile prin PNRR. Potrivit ministrului, programul de investiții locale Anghel Saligny are un buget de 6 miliarde de lei în 2026.

”Prioritate pe investiții în 2026 sunt investițiile pe PNRR. Avem în derulare prin Ministerul Dezvoltării 5.372 de investiții în PNRR, gradul de absorbție la zi este de 73%, adică peste 16 miliarde lei plătiți beneficiarilor pe aceste investiții. Toate sumele necesare pentru finalizarea acestor investiții sunt alocate în proiectul de buget și constituie o prioritate pentru Ministerul Dezvoltării, astfel încât să încercăm să ne apropiem cât mai mult sau poate să și atingem borna de 100% absorbție”, a afirmat ministrul.

El a adăugat că alte provocări și deziderate în proiectul de buget se referă la creșterea execuției privind programele de risc seismic, unde autoritățile locale au contractat peste 5 miliarde lei cu Ministerului Dezvoltării, menționând și programele prin Compania Națională de investiții.

Bugetul Anghel Saligny, în linie cu cel din 2025

Potrivit ministrului, în ceea ce privește Programul Național de Investiții Anghel Saligny, în proiectul de buget este prevăzută o sumă comparabilă cu anul trecut, de 6 miliarde lei, dacă se reduce valoarea facturilor care erau restante anul trecut la bugetul inițial.

”De asemenea, s-au instituit mecanisme pentru 2026 pentru derularea Programului Anghel Saligny cu cofinanțare pentru județe, municipii reşedințe de județ și sectoarele municipiului București, care înseamnă obligația ministerului de a rezerva partea de 80%. Este un sistem la fel cu predictibilitate completă pentru aceste categorii de UAT-uri”, a explicat Cseke Attila.

În ceea ce privește cheltuielile de personal ale ministerului, acestea au fost reduse anul trecut cu 7 procente, drept urmare, în proiectul legii bugetului de stat de anul acesta este prevăzută diferența de până la 10%.

Attila Cseke a menționat că la sfârșitul anului 2025 au fost plătite facturile ministerului pentru toate programele de investiții, ”cu o mică marjă la PNRR”.

”În prezent, în programele de investiții ale Ministerului Dezvoltării sunt în derulare 15.681 de investiții, din care pe proiectul de buget, pe simularea noastră, aproape o jumătate din ele se pot finaliza anul acesta, cu prioritate pe investițiile pe PNRR”, a susținut ministrul.

