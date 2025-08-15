Ministrul Dezvoltării: Finanțarea proiectelor din PNRR nu se oprește decât în cazul în care nu s-a început investiția – 5280 de proiecte merg mai departe / Situația la Saligny: 1 din 5 investiții nu e contractată

Finanțarea proiectelor din PNRR va continua pentru cele în curs de derulare și nu va fi oprită decât în cazul în care nu s-a început investiția, unde nu s-a decontat niciun euro pe partea de construcții, a explicat, joi, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

”Nu se oprește PNRR-ul, nu se oprește finanțarea investițiilor care sunt în curs de derulare, adică unde antreprenorul este pe șantier, indiferent de gradul de execuție, nu se oprește finanțarea, nu sunt scoase din PNRR”, a declarat Cseke Attila, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.

Finanțarea proiectelor din PNRR, a adăugat acesta, va fi oprită doar în cazul acelor investiții care ”astăzi ori nu au contract de finanțare de la ministerul care derulează acel program, ori încă n-au parcurs procedura de licitație sau au parcurs procedura de licitație primăriile, dar nu au contract de execuție de lucrări sau nu au ordin de începere a lucrărilor”.

Ministrul a vorbit despre programele pe care le derulează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin PNRR.

5.280 de proiecte de investiții din PNRR continuă

”La Ministerul Dezvoltării, care gestionează cele mai multe contracte de investiții pe PNRR, sunt astăzi 6.055 de contracte. Din aceste 6.055 de contracte, 5.282 de contracte, reprezentând 87% din totalul investițiilor pe PNRR, pe Ministerul Dezvoltării, sunt deja începute, sunt pe șantier antreprenorii, se lucrează în aceste 5.282 de contracte, obiectivele de investiții se construiesc, se reabilitează. Toate aceste investiții, 5.282, merg mai departe, au finanțare în continuare în PNRR”, a precizat el.

Nu vor mai primi finanțare prin PNRR 773 de contracte, care reprezintă 13% din acest portofoliu de la Ministerul Dezvoltării, în care nu s-a început investiția, nu s-a decontat niciun euro pe partea de construcții, a mai explicat ministrul Cseke.

”Ele nu vor mai fi finanțate, având în vedere perioada rămasă, care este de un an de zile, și procedurile de achiziție publică în multe cazuri care trebuie derulate. Deci, pur și simplu, fizic, nu mai este timp ca aceste investiții să fie finalizate. Și atunci, pentru a nu crea presiune pe bugetul de stat, indiferent că vorbim de buget de stat sau eventual buget local ulterior a fi preluate pe buget local aceste investiții, care nu au nicio șansă de realizare până în august, sfârșitul lui august 2026, aceste investiții vor fi propuse a nu fi continuate, respectiv a nu fi începută, practic, fizic lucrarea”, a mai declarat Cseke Attila.

Situația la Anghel Saligny: 52 de mld. lei, investiții deja aprobate

Ministrul Dezvoltării a mai anunțat în conferința de joi că, în cazul Programului Anghel Saligny, din totalul de 66 de miliarde de lei sunt aprobate 5.758 de obiective de investiții, din care sunt contractate 4.375 în valoare de 52 de miliarde de lei, iar restul de 14 miliarde de lei, reprezentând 1.383 de investiții, nu sunt contractate încă.

Oficialul a spus că, până la sfârșitul acestui an, nu va exista posibilitatea încheierii de noi contracte, dar pentru 2026 se va deschide posibilitatea de încheiere de contracte de finanțare, dar cu condiția ca execuția lucrărilor să înceapă în 2027.

„La Anghel Saligny, unde totalul programului este de 66 de miliarde de lei și aprobate sunt 5.758 de obiective de investiții, din care sunt contractate 4.375 în valoare de 52 de miliarde de lei, contractate pe bugetul de stat, pe Programul Anghel Saligny. Și 14 miliarde de lei, reprezentând 1.383 de investiții care nu sunt astăzi încă contractate. Anul acesta, până la sfârșitul acestui an, nu va exista posibilitatea încheierii de noi contracte, exact pentru a asigura finanțarea în principal prioritar pe investițiile de pe PNRR.

Anul viitor, respectiv până în toamna acestui an, vom lucra la un sistem care să dea o predictibilitate precisă, complete tuturor Unităților Administrativ Teritoriale care au investiții pe Anghel Saligny, ceea ce va însemna următorul lucru: în 2026, în 2027 și în 2028, fiecare UAT va cunoaște exact pe investiția propriu-zisă, câți bani sunt alocați de la bugetul de stat și când se poate finaliza investiția respectivă. Înseamnă predictibilitate pentru primărie, ca beneficiar, înseamnă predictibilitate pentru antreprenorul care execută lucrarea: în 2026 sunt 2 milioane de lei, în 2027 încă 3 milioane de lei și se finalizează lucrarea, v-am dat un exemplu”, a spus ministrul Dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Cseke Attila, în urma ședinței de guvern de joi.

CNI nu va mai încheia contracte noi până la final de an

De asemenea, pentru 2026 se va deschide posibilitatea de încheiere de contracte de finanțare, dar cu condiția ca execuția lucrărilor să înceapă în 2027, „pentru a degreva această perioadă în care avem un vârf de finanțare pe PNRR și a putea prioritiza aceste investiții pe PNRR”.

În ceea ce privește investițiile pe Compania Națională de Investiții (CNI), până la finalul acestui an, nu se vor mai încheia noi contracte de execuție de lucrări și nici nu se vor aproba indicatori tehnico-economici pentru noi investiții la CNI.

„La CNI sunt în derulare 1.217 contracte, atâtea obiective de investiții are CNI în derulare, cu șantier deschis. Și aici s-au făcut prioritizările necesare în ultimele trei luni, astfel încât să încercăm să reușim să avem finanțarea necesară pentru a continua investițiile care sunt cu grad de execuție ridicat, adică cel de peste 50%. Obiectivul Guvernului și al Ministerului Dezvoltării este acela de a susține financiar investițiile care sunt aproape de finalizare și care pot fi finalizate anul acesta, să degrevăm bugetul pe anii următori, în principal 2026”, a explicat Cseke Attila.

