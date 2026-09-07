CSAT aprobă planul de înzestrare a Armatei 2027-2036 și programul de dezvoltare până în 2044 – Măsuri privind prezența militară a SUA

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), reunit luni la Palatul Cotroceni sub conducerea președintelui Nicușor Dan, a aprobat Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036 și Programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în 2044, potrivit comunicatului transmis după ședință.

Pe agenda CSAT s-au aflat teme referitoare la consolidarea capabilităților operaționale ale Armatei României și la adaptarea planificării strategice la schimbările din mediul de securitate. Membrii Consiliului au stabilit direcții pentru modernizarea sistemului național de apărare, în acord cu standardele NATO și în contextul evoluțiilor geopolitice regionale și globale. De asemenea, s-a discutat despre prezența trupelor și capabilităților americane în România

„În cadrul ședinței, membrii CSAT au definit direcții de acțiune pentru modernizarea sistemului național de apărare în concordanță cu standardele și exigențele specifice arhitecturii euroatlantice, în contextul evoluțiilor actuale din mediul de securitate regional și global”, se arată în comunicat.

Plan de înzestrare pentru următorii zece ani

CSAT a aprobat Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036. Potrivit Administrației Prezidențiale, documentul urmărește să coreleze necesarul de echipamente militare cu resursele financiare disponibile pentru apărare pe termen mediu.

„Acest document programatic asigură corelarea optimă între necesitățile operaționale de echipamente militare și resursele financiare multianuale alocate apărării”, precizează comunicatul.

Planul prevede atât consolidarea capabilităților deja existente, cât și introducerea unor noi capabilități, descrise drept „sustenabile, flexibile și mobile”, astfel încât acestea să poată răspunde riscurilor și amenințărilor actuale.

Decizia CSAT vine în contextul angajamentului asumat de România împreună cu aliații la Summitul NATO de la Haga din 2025 privind creșterea cheltuielilor pentru apărare. Potrivit comunicatului, România s-a angajat ca, până în 2035, să ajungă la o alocare de 5% din PIB, dintre care 3,5% pentru cheltuieli de apărare și 1,5% pentru cheltuieli asociate acestui domeniu.

CSAT consideră că majorarea fondurilor alocate apărării poate reprezenta și o oportunitate pentru industria națională de profil.

„Creșterea alocațiilor bugetare pentru apărare reprezintă o oportunitate pentru industria de profil din România, care se poate astfel moderniza prin atragerea de tehnologii performante și know-how, inclusiv prin colaborarea cu companii consacrate în domeniu”, se mai arată în comunicat.

Program de dezvoltare a Armatei până în 2044

Un al doilea document aprobat de CSAT este Programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2044. Potrivit comunicatului, acesta transpune în măsuri concrete recomandările din Analiza Strategică a Apărării, aprobată de CSAT în 2025.

„Nivelul de ambiție al Armatei României este definit de necesitatea descurajării, combaterii și contracarării amenințărilor și provocărilor la adresa integrității teritoriale, a suveranității naționale, a stabilității și a progresului economic, precum și de gestionarea optimă a responsabilităților privind apărarea colectivă”, precizează CSAT.

Consiliul subliniază că rămâne necesară creșterea capacității de luptă a structurii de forțe, ceea ce presupune finanțarea tuturor categoriilor de costuri, cu accent pe dotare, operare și pregătirea pentru luptă.

„Se menține necesitatea creșterii capacității de luptă a structurii de forțe, ceea ce impune o alocare suficientă a fondurilor pentru toate categoriile de costuri, cu accent pe înzestrare, operare și pregătire pentru luptă”, se arată în document.

România pregătește implementarea programului SAFE

În cadrul ședinței a fost aprobat și Documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, elaborat de Grupul de lucru interinstituțional constituit la nivelul Guvernului și destinat unor achiziții specifice de capabilități.

CSAT leagă acest demers de obiectivul de modernizare a industriei naționale de apărare și de dezvoltare a capacității acesteia de a produce sisteme militare performante.

Potrivit comunicatului, „în privința dezvoltării industriei naționale de apărare, prin modernizare și capacitatea de a produce sisteme de înaltă performanță, CSAT a aprobat Documentul de analiză privind implementarea programului SAFE”.

Consiliul afirmă că ansamblul deciziilor adoptate are atât o componentă militară și politică, cât și una industrială.

„Toate aceste decizii politice, militare și industriale răspund angajamentelor României pentru protejarea suveranității naționale și consolidarea securității spațiului Aliat”, se precizează în comunicat.

CSAT discută și prezența militară americană în România

Un alt subiect analizat de Consiliu a fost reprezentat de prezența trupelor și capabilităților americane în România, în contextul procesului de revizuire a posturii militare a Statelor Unite în Europa.

„În contextul în care Statele Unite ale Americii se află în plin proces de revizuire a posturii sale militare în Europa, Consiliul a evaluat stadiul actual și etapele următoare ale dialogului bilateral dedicat prezenței trupelor și capabilități americane în țara noastră”, informează CSAT.

Membrii Consiliului consideră că măsurile pentru consolidarea prezenței militare americane în România au o importanță strategică pentru securitatea națională și pentru apărarea Flancului Estic al NATO.

„Membrii Consiliului consideră că măsurile vizând consolidarea posturii SUA în țara noastră reprezintă o investiție strategică în securitatea României și un factor esențial pentru descurajarea și apărarea Flancului Estic al NATO și a întregului spațiu euroatlantic”, se arată în comunicat.

În ceea ce privește sprijinul acordat de România forțelor americane, autoritățile analizează în prezent măsurile de tip Host Nation Support, respectiv sprijinul oferit de țara-gazdă pentru desfășurarea și operarea forțelor aliate.

„Elementele specifice ale sprijinului națiunii gazdă (Host Nation Support) oferit de România, adaptat cerințelor operaționale și logistice ale forțelor americane, sunt analizate în prezent în cadrul unui efort interinstituțional care va fundamenta, în perioada imediat următoare, adoptarea unor decizii concrete”, precizează CSAT.

***