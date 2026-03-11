CSAT aprobă dislocarea de echipamente și soldați SUA în România. Președintele Dan: „E vorba de avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și de comunicații satelitare”. Parlamentul va lua o decizie astăzi

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, că în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării s-a decis aprobarea dislocării de echipamente şi forţe americane în România, fiind vorba de echipamente defensive. Acestea au rolul de a spori securitatea României, a precizat preşedintele.

„Punctul al treilea al discuției de azi în CSAT a fost dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România. E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu. Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, astea se spune că ele sunt echipamente non-cinetice”, a precizat președintele Dan.

„Ele vor fi – în măsura în care Parlamentul aprobă în ședința care urmează să aibă loc azi – ele vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat între România și Statele Unite, și este o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac”, a adăugat șeful statului.

El a mai spus că, pentru ca aceste echipamente și aceste forțe militare să ajungă în România, este nevoie de votul Parlamentului. „Deci, în urma ședinței CSAT, am trimis o scrisoare Parlamentului și o să avem o dezbatere în Parlament în această după-amiază. Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României. Deci, îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură”, subliniat președintele României.

5.700 de români, evacuați din Orientul Mijlociu

În CSAT s-a discutat și despre situația românilor prinși de conflict în Orientul Mijlociu. „Am discutat, foarte important, de situația românilor din zonă. Am avut o expunere a doamnei ministru de externe cu privire la situația românilor de acolo. Evident că asta este una din preocupările noastre importante. Până la acest moment, au revenit din zonă în România aproximativ 5.700 de oameni, din care cam 3.700 au fost ajutați într-un fel sau altul de autorități, printr-o muncă pe care trebuie să o salut a oamenilor din Ministerul de Externe”, a precizat președintele.

Pe de altă parte, membrii CSAT au discutat și despre consecințele economice ale războiului, inclusiv despre creșterea prețurilor pe piața internațională a petrolului, șeful statului precizând: „Aici am avut o expunere a domnului ministru al energiei asupra situației generale și discuții – prim-ministrul, ministrul energiei, ministrul de finanțe – asupra diferitelor scenarii la care putem să ne așteptăm și care va fi reacția statului român în funcție de aceste scenarii. După cum știți, în ceea ce privește gazul – nu petrolul – în ceea ce privește gazul, Guvernul a adoptat deja, începând cu 1 aprilie, o schemă de plafonare, de controlare a prețurilor, astfel încât populația și companiile să nu fie afectate”.

