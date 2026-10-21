Criză gravă de securitate: Site-uri guvernamentale indisponibile, la nivel global – Vulnerabilități dintr-un software critic – Alertă și în România

Site-urile guvernamentale din Europa și din alte părți ale lumii au fost scoase din funcțiune miercuri, după ce dezvăluirea unor vulnerabilități critice într-un limbaj de programare foarte utilizat i-a determinat pe operatorii acestora să ia măsuri de urgență pentru a-și proteja sistemele, relatează Reuters.

Dezvoltatorii limbajului de programare PHP au declarat marți că au identificat două vulnerabilități critice, și au îndemnat utilizatorii să-și actualizeze site-urile imediat ce va fi lansat un patch. Aceștia au anunțat miercuri, în jurul orei 13:45 GMT, că o nouă versiune ce remediază vulnerabilitățile a fost lansată.

Dane Knecht, directorul tehnic al companiei de securitate web și cloud Cloudflare a declarat că au început să apară atacuri, iar Cloudflare își actualizează regulile de firewall ca măsură provizorie.

„Observăm apariția unor atacuri incipiente și actualizăm măsurile de atenuare pe măsură ce apar noi vectori de atac. Aceasta este doar o MĂSURĂ PROVIZORIE. Instalați patch-ul imediat ce PHP lansează actualizarea”, a transmis pe X.

Toate site-urile WordPress pe un server pe care este instalat PHP

Wordfence, un plugin de securitate ce protejează site-urile WordPress, a precizat că toate site-urile WordPress rulează pe un server pe care este instalat PHP. Acesta a avertizat că actualizările automate nu vor aplica remedierea și a sfătuit proprietarii de site-uri să afle cine este responsabil pentru actualizarea PHP pe site-urile lor.

Agențiile de securitate cibernetică din Europa, Australia, Japonia și Marea Britanie au îndemnat utilizatorii PHP să actualizeze imediat sau să scoată offline site-urile până când pot fi aplicate patch-urile.

Chiar și agenția olandeză de securitate cibernetică s-a deconectat, afirmând că a făcut acest lucru ca măsură de precauție din cauza vulnerabilităților.

Oficialii au declarat că toate versiunile PHP începând cu PHP 5 ar putea fi afectate, deși PHP nu a dezvăluit încă ce versiuni sunt vulnerabile.

Software critic

PHP este un limbaj de programare utilizat pentru rularea site-urilor web. Atunci când un vizitator încarcă o pagină, un server ce rulează PHP asamblează conținutul și îl trimite către browser.

Este un software gratuit, cu sursă deschisă, întreținut de voluntari, și se numără printre cele mai utilizate programe de pe internet.

PHP rulează aproximativ 75% dintre site-urile web al căror limbaj de programare poate fi identificat, conform serviciului de monitorizare a tehnologiilor web W3Techs.

Este motorul din spatele WordPress, care alimentează aproximativ 43% din toate site-urile web, de la bloguri și pagini ale întreprinderilor mici până la portaluri guvernamentale, magazine online și site-uri de știri.

Automattic, compania din spatele WordPress.com, a declarat: „Nu comentăm detaliile problemelor de securitate, dar echipa noastră este pregătită și colaborează cu echipa de securitate PHP pentru a asigura o actualizare fără probleme.”

Experții în securitate spun că aceste vulnerabilități ar putea deschide calea către milioane de servere, deoarece foarte multe site-uri web se bazează pe același software de bază. În loc să vizeze victimele individual, atacatorii ar putea scana internetul în căutarea sistemelor ce rulează versiuni vulnerabile de PHP.

Alertă și în România

Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) a emis marți o alertă și pentru România.

„În data de 20 octombrie 2026, echipa de securitate PHP a anunțat publicarea unei actualizări de securitate pentru remedierea a două vulnerabilități critice, ambele evaluate cu CVSS v4.0: 9.2. Lansarea este programată pentru miercuri, 21 octombrie 2026, la ora 14:00 UTC (17:00, ora României), cu precizarea că echipa PHP își rezervă dreptul de a publica actualizarea mai devreme dacă detaliile vulnerabilităților devin publice sau apar dovezi de exploatare activă. Versiunile afectate, versiunile corectate și detaliile tehnice urmează să fie publicate odată cu actualizarea.

CERT-EU a emis avizul de securitate 2026-018, în care asociază cele două vulnerabilități identificatorilor CVE-2026-109618 și CVE-2026-109619 și avertizează asupra posibilității de execuție de cod la distanță (RCE) fără autentificare. Evaluarea CERT-EU precizează însă că, la momentul publicării avizului, nu erau disponibile detalii tehnice complete, iar evaluarea impactului se baza parțial pe informații neoficiale apărute public, fără ca identificatorii CVE și scenariul de exploatare să fie confirmați de PHP.

Având în vedere utilizarea PHP în dezvoltarea aplicațiilor web, situația prezintă un risc potențial pentru organizațiile care operează aplicații bazate pe PHP accesibile din Internet. Exploatarea cu succes ar putea permite unui atacator să execute cod pe un server vulnerabil, impactul depinzând de configurația mediului afectat și de privilegiile cu care rulează aplicația”, se arată în alertă care conține și o serie de recomandări.

Vulnerabilitățile, explicate de DNSC

Cele două vulnerabilități critice din PHP pot afecta serviciile publice și private expuse în Internet, mai ales în contextul publicării unor informații înainte de disponibilitatea corecțiilor oficiale. Din experiențele anterioare se constată că vulnerabilitățile critice pot fi exploatate în mai puțin de 24 de ore de la publicarea detaliilor tehnice.

Se recomandă inventarierea imediată a instalărilor PHP, aplicarea măsurilor temporare acolo unde este posibil și evaluarea izolării aplicațiilor critice care nu pot fi actualizate rapid. Corecțiile oficiale trebuie aplicate cu prioritate după publicare pe sistemele afectate, după verificarea compatibilității

Instalările PHP ajunse la sfârșitul ciclului de viață (EOL), care nu mai beneficiază de actualizări de securitate și sunt expuse în Internet, prezintă un risc ridicat de compromitere, iar până la publicarea detaliilor tehnice oficiale, nicio configurație nu trebuie considerată sigură doar pe baza setărilor existente.

În conformitate cu Legea nr. 58/2023, art. 5 lit. a), responsabilitatea asigurării securității cibernetice și/sau apărării cibernetice a unui sistem, a unei rețele și/sau a unui serviciu informatic revine persoanei fizice sau juridice care le deține, le organizează, le administrează și/sau le utilizează.

Operațiunile de hacking asistate de AI ar putea amplifica amenințarea

Campaniile de hacking asistate de IA, care s-au multiplicat în ultimele săptămâni, ar putea amplifica amenințarea, a declarat Lukasz Olejnik, cercetător senior invitat la King’s College London.

„Amploarea este uriașă”, a spus Olejnik, „iar cu ajutorul IA, exploatarea se poate produce instantaneu, la scară largă.”

Riscul este deosebit de ridicat pentru site-urile web mici administrate de persoane fizice sau organizații cu resurse tehnice limitate, adesea pe servicii de găzduire partajată, unde clienții nu gestionează direct serverele de bază. Experții în securitate au explicat că aceste site-uri ar putea avea nevoie de mai mult timp pentru a aplica patch-urile și ar putea rămâne expuse mult timp după ce remediile devin disponibile.

Site-uri importante trecute offline

În Țările de Jos, mai multe organizații au urmat exemplul Centrului Național de Securitate Cibernetică și au scos offline site-urile web destinate publicului, printre care Portul Rotterdam, portalul guvernamental Overheid.nl, federația națională de fotbal KNVB, site-urile celor mai mari cinci partide politice din țară și site-urile mai multor spitale.

Compania daneză municipală de IT Kombit a declarat că a oprit mai multe servicii, inclusiv platforma națională de comunicare școlară, a declarat un purtător de cuvânt pentru Reuters.

Perturbările au fost și mai răspândite în Finlanda, unde furnizorul de servicii IT de stat, Valtori, a declarat că serviciile de rețea publice ale guvernului au fost scoase din funcțiune „ca măsură de precauție”.

Ministerul de Interne al Franței a declarat că a scos temporar din funcțiune site-urile web administrative ale administrațiilor locale, în așteptarea unei soluții de securitate.

Agenția americană pentru securitate cibernetică, CISA, nu a răspuns la e-mailurile prin care i s-au solicitat comentarii.

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