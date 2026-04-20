Criza politică omoară PNRR-ul pe ultima sută de metri – 10 mld. €, aproape pierduți din lipsa reformelor care necesită consens politic: Cele 14 jaloane critice care trebuiau să fie gata la 31 august

Dincolo de efectele imediate asupra încrederii investitorilor care se pot traduce prin ieșiri însemnate de capital din România, criza politică actuală compromite implementarea reformelor esențiale pentru îndeplinirea ultimelor jaloane din PNRR, care expiră, practic, la 31 august.

De aceste ultime jaloane depinde atragerea unor fonduri de aproximativ 10 miliarde de euro (jumătate din total), iar jaloanele vizează domenii sensibile, astfel că ele depind esențial de consensul politic pentru a putea fi adoptate și aplicate.

Cele mai dificile reforme au fost lăsate la urmă. România trebuie să îndeplinească toate jaloanele PNRR până la 31 august 2026.

Banii din PNRR sunt indispensabili pentru economia locală, fiind destinați investițiilor:

în contextul încetinirii consumului, din cauza măsurile de corectare a deficitului, Guvernul Bolojan și-a propus să schimbe modelul de creștere cu unul bazat pe dezvoltare și investiții. Potrivit unui studiu al Băncii Naționale a României (BNR), fondurile PNRR au adăugat peste un punct procentual la creșterea PIB în perioada 2022–2024 și ar putea adăuga încă pe atât dacă sunt atrase integral.

Banii din PNRR merg spre domenii esențiale: infrastructură (autostrăzi, drumuri, căi ferate – ex. A7), sănătate (construcția și modernizarea spitalelor), educație (școli, universități, digitalizarea învățământului), energie verde și tranziție energetică (panouri solare, eoliene, eficiență energetică, reducerea dependenței de gaze rusești – componenta REPowerEU), digitalizare (administrație publică, economie digitală, broadband) și modernizarea administrației și reforme structurale (justiție, pensii, fiscalitate etc.).

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) funcționează pe principiul condiționării fondurilor de reforme (66 de reforme + 111 investiții). Guvernul depune cereri de plată succesive (până acum 4, urmează Cererea 5 și 6), fiecare cuprinzând dovada îndeplinirii unui pachet de jaloane, iar Comisia Europeană verifică documentele și aprobă plata tranșei corespunzătoare (grant + eventual împrumut).

Cele 14 jaloane critice pentru închiderea PNRR în acest an

Conform unei informări discutate într-o ședință de Guvern de la începutul acestei luni, dintre toate reformele care au mai rămas de îndeplinit până la finalul PNRR, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) le-a selectat pe cele cu penalitățile cele mai mari, cuprinse între 770 și 973 mil. euro.

Este vorba despre 14 reforme importante, printre care se numără:

-, noua lege a salarizării în sectorul public

-, guvernanța corporativă în companiile de stat

-, reforma ANAF, creșterea colectării.

Multe dintre acestea necesită acord politic pentru a putea fi implementate.

Cele 14 jaloane, detaliate în tabelul de mai jos, sunt prioritare zero pentru Cererea de plată nr. 5 (aprilie 2026) și Cererea nr. 6 (ultima, trimestrul III 2026), MIPE anunțând că va monitoriza progresul implementării bilunar.

Minister / Instituție Jalon / Țintă Calendar concret Observații MIPE / Risc Ministerul Finanțelor Jalon 196 – Creșterea ponderii veniturilor colectate de ANAF MF urmează să prezinte măsurile – Ministerul Finanțelor Jalon 197 – Reforma structurală ANAF OUG stimulare malus/bonus: transparență 08.06 → MO 30.06.2026 – Ministerul Muncii Jalon 420 – Noua lege a salarizării în sectorul public Publicare MO: 17.06 (scen.1) sau 29.06.2026 (scen.2-3) Necesită acord politic Secretariatul General al Guvernului Ținta 442 – Guvernanță corporativă la companiile de stat Reconciliere baze date: 15-30 apr; măsuri operaționale: mai 2026; cadru normativ: până 30 iunie Diferențe de abordare SGG vs AMEPIP Ministerul Finanțelor Jalon 198 – Îmbunătățirea administrației vamale Instrucțiuni AVR: 09.04 → aprobare 15 mai 2026 – Ministerul Energiei Ținta 119a – Scoaterea din operare a 710 MW cărbune/lignit Studiu adecvanță finalizat; discuții ACER până 31 mai → îndeplinire august 2026 Condiționat de aprobarea ACER Ministerul Energiei Jalon 126 – Strategia națională privind hidrogenul + modificări legislative ANRE: 31 aug 2026; Ordin comun miniștri: 30 iunie 2026 Coordonare instituțională critică Ministerul Energiei Jalon 128 – Măsuri de decarbonizare a sectorului încălzirii/răcirii Intrare în vigoare până 30 iunie Necesită acord politic Ministerul Energiei Jalon 116 – Acte juridice și de reglementare (CfD, PPA, offshore etc.) CfD: mai 2026; Benchmark: 9 apr 2026; Offshore: 31 iulie 2026 – Ministerul Dezvoltării Jalon 315 – Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC) Intrare în vigoare 7 august 2026 Necesită acord politic Agenția Națională de Integritate Jalon 431 – Actualizarea cadrului de integritate în funcția publică OUG: transparență 17 apr → adoptare Guvern 4 mai Lege: transparență 20 apr → adoptare 18 mai Diferențe ANI vs MJ; așteaptă discuție COM Ministerul Agriculturii Jalon 509 – Cadru juridic pentru terenuri de stat în energie regenerabilă Transmitere avizare 08.04.2026 + preluare observații COM – Ministerul Mediului Jalon 4 – Noul mecanism economic pentru resursele de apă „Scenariu OUG: promulgare 1 iunie 2026

Scenariu lege: promulgare final iulie” Necesită acord politic Ministerul Mediului Jalon 31 – Act normativ pentru sectoare cu impact asupra biodiversității HG 12 iunie 2026 –

Cererea de plată nr. 5 are o valoare de aproximativ un miliard și de euro, exclusiv componenta de grant nerambursabilă. Aceasta cuprinde 28 de jaloane și ținte, dintre care două sunt deja îndeplinite, iar restul se află în plin proces de implementare. Termenul oficial de depunere a Cererii de plată nr. 5 este aprilie 2026, imediat după clarificările finale pentru Cererea de plată nr. 4.

Cererea de plată nr. 6, ultima din PNRR, are o valoare totală de aproximativ 8,8 miliarde euro, din care 3,74 miliarde euro reprezintă granturi nerambursabile și 5,08 miliarde euro împrumuturi. Aceasta include 151 de jaloane și ținte care trebuie îndeplinite.

Termenul de depunere este trimestrul al treilea al anului 2026, iar plata finală și decontul complet trebuie realizate până la data limită strictă de 31 august 2026, care reprezintă și termenul final de finalizare a întregului Plan Național de Redresare și Reziliență.

Pe lista celor 179 de jaloane care mai trebuie implementate pentru ultimele două cereri de plată se află (dincolo de cele 14 jaloane identificate de MIPE) și alte reforme dificil de implementat din punct de vedere politic, cum ar fi listarea unor pachete minoritare la companiile de stat sau tehnic, cum ar fi digitalizarea numeroaselor servicii publice.

Restanțele din cererile de plată depuse deja la Comisie

Până în prezent au fost depuse patru cereri de plată, iar România a primit efectiv 10,72 miliarde euro (circa jumătate din total). Însă peste 800 milioane euro rămân încă blocați sau în curs de clarificare, în principal din Cererea de plată nr. 3 (parțial plătită) și Cererea de plată nr. 4 (depusă în decembrie 2025, valoarea 2,62 miliarde euro grant).

Primele două cereri de plată au fost procesate fără blocaje majore: atât cererea nr. 1 (2022), cât și cererea nr. 2 (2023) au fost plătite integral, după validarea tuturor jaloanelor asumate. Acestea au vizat în principal reforme mai puțin sensibile politic și mai ușor de implementat administrativ, ceea ce a permis României să încaseze fără întârzieri aproximativ 5,4 mld. euro cumulat.

Din Cererea de plată nr. 3, România a încasat aproximativ 1,3 miliarde euro, în timp ce circa 869 milioane euro au fost suspendate de Comisia Europeană în urma evaluării unor jaloane neîndeplinite sau îndeplinite parțial. Problemele s-au concentrat în special în zona reformelor sensibile: pensiile speciale, guvernanța corporativă a companiilor de stat, operaționalizarea AMEPIP și anumite condiționalități din sectorul energetic și al transporturilor. Sumele suspendate nu sunt pierdute, dar nici garantate automat; ele pot fi deblocate doar după îndeplinirea integrală a jaloanelor și validarea formală de către Comisia Europeană în urma unei evaluări tehnice.

Cererea de plată nr. 4 (cea mai recentă, încă în evaluare la Comisia Europeană) Comisia a cerut clarificări suplimentare pentru aproape jumătate din cele 62 de jaloane și ținte (29 la număr). La finalul lunii martie mai erau probleme reale la doar 8 jaloane sensibile, printre care:

– reorganizarea Romsilva,

– decarbonizarea producției de energie electrică,

– guvernanța corporativă la companiile de stat.

Ministrul Dragoș Pîslaru a declarat pe 9 aprilie 2026 că negocierile sunt „pe ultima sută de metri” și că până la sfârșitul lunii aprilie 2026 Comisia Europeană va da răspunsul oficial pentru Cererea de plată nr. 3 și Cererea de plată nr. 4.

Marea problemă sunt, însă, reformele esențiale – cele mai dificile – pe care nu le pot rezolva ordonantele de urgență care, mai apoi, să fie picate în Parlament.

