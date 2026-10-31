Criză politică la Varșovia: Premierul Tusk l-a suspendat pe președintele Tribunalului Constituțional – Președintele Nawrocki se opune deciziei

Polonia se confruntă cu o nouă criză politică, după suspendarea controversată a președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski. Sute de manifestanți s-au adunat vineri seară în fața instituției, poliția a intervenit pentru a împiedica pătrunderea acestora în clădire, iar președintele Karol Nawrocki și-a întrerupt zborul spre Senegal și s-a întors de urgență la Varșovia.

Incidentul a amplificat conflictul dintre guvernul proeuropean condus de Donald Tusk (Foto) și opoziția conservatoare, care îl susține pe șeful statului, relatează Reuters și AFP.

„Într-un moment ca acesta, președintele trebuie să fie în Polonia. Îmi întrerup zborul spre Senegal. Mă întorc”, a scris președintele Nawrocki pe X.

Criza a izbucnit după ce judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska a anunțat suspendarea președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, și a adjunctului acestuia, Bartłomiej Sochański.

Judecătoarea, susținută de actuala majoritate parlamentară, a declarat că preia temporar conducerea instituției, invocând necesitatea restabilirii statului de drept.

Opoziția vorbește despre o „lovitură de stat”

Conducerea Tribunalului a contestat însă măsura. Într-un mesaj publicat pe contul oficial de X, instituția a denunțat o presupusă „lovitură de stat” și a susținut că Święczkowski rămâne în funcție. Totodată, a afirmat că Anna Korwin-Piotrowska nu poate conduce instanța, deoarece nu a depus jurământul în fața președintelui țării.

În fața Tribunalului Constituțional s-au adunat mii de susținători ai partidului de opoziție Lege și Justiție (PiS), care au scandat împotriva premierului Donald Tusk.

Poliția a mobilizat forțe antirevoltă pentru a proteja clădirea. Trei persoane au fost reținute după ce au încercat să pătrundă în incintă, iar manifestanții au aruncat cu diverse obiecte asupra agenților.

Liderul PiS, Jarosław Kaczyński, prezent la protest, i-a cerut președintelui Nawrocki să intervină pentru a opri acțiunile guvernului.

Donald Tusk: Restaurăm statul de drept

Premierul Donald Tusk a apărat măsurile luate pentru reorganizarea Tribunalului Constituțional. „Restabilirea statului de drept este datoria noastră”, a transmis acesta pe X.

Tusk a susținut că, după anii de guvernare ai PiS, reformarea justiției este un proces dificil, care necesită măsuri dure.

Ministrul Justiției, Waldemar Żurek, a anunțat că a cerut ridicarea imunității lui Święczkowski și a adjunctului său, acuzându-i că au împiedicat judecătorii desemnați de actuala majoritate parlamentară să își exercite atribuțiile.

„Această curte a devenit o proprietate privată, trebuie să restabilim buna sa funcționare”, a declarat ministrul.

Conflictul are rădăcini în perioada 2015-2023, când Polonia a fost guvernată de partidul conservator PiS. Reformele judiciare adoptate atunci au provocat dispute majore cu Uniunea Europeană, care a acuzat autoritățile poloneze că subminează independența justiției.

După revenirea la putere, în 2023, Donald Tusk a promis să restabilească independența instituțiilor judiciare. Încercările sale de preluare a justiției au fost însă blocate în repetate rânduri de magistrații apropiați de PiS.

Actualul șef al statului, Karol Nawrocki, a refuzat anul acesta să primească jurământul unor judecători aleși de Parlament. La rândul său, Święczkowski, fost ministru adjunct al Justiției în guvernarea PiS, nu le-a permis acestora să își preia atribuțiile neavând jurământul depus.

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