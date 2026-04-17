Buzduganul crizei politice, în poarta Finanțelor României: dobânzile la care ne împrumutăm sar din nou peste 7%

Dobânzile din piața secundară la obligațiunile de stat ale României pe 10 ani (RO10Y) au revenit pe creștere, joi și vineri, pe fondul probabilității ridicate ca PSD să declanșeze o criză politică.

Dobânda pe 10 ani a României a crescut cu 35-40 de puncte de bază (0,35-0,40%), la 7,1% la ora 12:05 ora României (vezi grafic mai jos), după ce în debutul săptămânii atinseseră 6,69%, cel mai redus nivel de la la debutul războiului din Orientul Mijlociu, care a dat peste cap tendința de scădere din final de 2025 și debut de 2026.

Toate scadențele de peste 5 ani au revenit la 7% – În regiune dobânzile au scăzut

Toată curba dobânzilor (de la cele pe termen scurt la cele pe termen lung) scăzuseră bine sub pragul de 7% după anunțul armistițiului de două săptămâni în războiul SUA-Israel cu Iranul și pe fondul preluării controlului asupra Strâmtorii Ormuz de către SUA. Anterior războiului din Orientul Mijlociu, dobânzile României au atins cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani, pe fondul execuției bugetare pozitive din final de 2025 și debut de 2026.

Evoluția dobânzilor din ultimele două zile indică o creștere a riscului politic perceput de investitori, iar de notat este și faptul că majorarea costurilor de finanțare vine într-o perioadă în care indicele BET al Bursei de Valori București s-a conectat la bursele externe după vacanța de tranzacționare de Paște și s-a apropiat rapid de noi maxime istorice (vezi grafic mai jos). BET înregistrează acum însă o deconectare de bursele externe, cu scădere vineri, în timp ce indicii internaționali erau pe creștere.

PSD coace o criză politică majoră – Investitorii abia reveniseră în piață la cumpărare, riscul politic s-a intensificat

Amintim că obligațiunile lei ale României s-au tranzacționat cu presiune la vânzare pe piața secundară, în primele săptămâni ale războiului, care a creat o incertitudine mare ce s-a resimțit pe piețele financiare. În acest context, în luna martie, Ministerul Finanțelor a împrumutat de pe piața primară internă administrată de BNR doar 1,8 miliarde de lei, conform datelor consultate de CursDeGuvernare.ro .

Suplimentar, la evoluția dobânzilor a contribuit faptul că Bloomberg a anunțat joi investitorii internaționali că PSD, cel mai mare partid din coaliția de guvernare din România, se pregătește să își retragă sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan săptămâna viitoare și să îi ceară demisia. Bloomberg notează că mișcarea ar putea arunca țara într-o criză politică.

”Discuțiile interne indică faptul că majoritatea membrilor Partidului Social Democrat vor susține demiterea lui Bolojan într-un vot de partid programat pentru 20 aprilie, potrivit surselor, care au cerut anonimatul. Acestea au spus că partidul dorește menținerea alianței de guvernare, dar cu un alt premier”, a scris Bloomberg.

Ilie Bolojan a refuzat însă, în repetate rânduri, să se retragă. Dacă va continua să își mențină poziția, miniștrii social-democrați ar urma să părăsească guvernul, iar partidul să iasă din coaliție, potrivit surselor Bloomberg.

Scenariile de lucru ale partidelor. Guvernul Bolojan va continua cel mai probabil ca guvern minoritar – urmează o criză politică de câteva luni

Pe de altă parte, pregătiri pentru declanșarea scenariului PSD au fost făcute și în tabăra cealaltă. Miercuri seara a avut loc o întâlnire între premier și președintele Dan în care s-a discutat reacția la grava criză politică ce se va declanșa imediat după ieșirea social-democraților de la guvernare.

În timp ce PSD mizează pe trădarea unor liberali aflați în conflict deschis cu Ilie Bolojan (precum președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma), majoritatea membrilor PNL ar strânge rândurile în jurul premierului.

În cazul în care PSD își retrage sprijinul, partidul i-ar putea cere președintelui Nicușor Dan să constate că nu mai există o majoritate parlamentară și să convoace consultări cu partidele politice pentru formarea unei noi majorități.

Evoluția depinde de decizia șefului statului, iar partidele își pregătesc scenariile în funcție de variantele de răspuns ale acestuia.

