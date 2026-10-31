Criza politică de la Varșovia – Ambasadorul Poloniei la București și-a dat demisia

Ambasadorul Poloniei în România, Paweł Soloch (Foto), și-a anunțat demisia, sâmbătă, pe fondul disputei privind controlul asupra Tribunalului Constituțional din Polonia.

Diplomatul a anunțat decizia printr-o postare pe platforma X, acuzând o încercare ilegală de preluare a Tribunalului Constituțional din Polonia.

„În contextul încercării de preluare ilegală a Tribunalului Constituțional, nu văd posibilitatea de a-mi continua activitatea în funcția de ambasador al Republicii Polone în România”, a transmis Paweł Soloch.

Acesta a precizat că i-a informat despre demisie pe președintele Karol Nawrocki și pe ministrul de de Externe Radosław Sikorski.

Anterior, și ambasadorii Poloniei în China și Cehia și-au anunțat demisia, invocând situația din țară.

Demisiile survin după escaladarea conflictului privind Tribunalul Constituțional.

Încercare a lui Donald Tusk de schimba judecătorii constituționali

Vineri, sute de manifestanți, în principal susținători ai partidului conservator Lege și Justiție (PiS), s-au adunat în fața sediului instituției din Varșovia. Unii protestatari au încercat să forțeze intrarea în clădire, fiind înregistrate confruntări cu poliția.

Tensiunile au izbucnit după suspendarea pentru o lună a atribuțiilor președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, și ale adjunctului său de către coaliția de centru condusă de premierul Donald Tusk.

Criza a izbucnit după ce judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska a anunțat suspendarea președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, și a adjunctului acestuia, Bartłomiej Sochański.

Judecătoarea, susținută de actuala majoritate parlamentară, a declarat că preia temporar conducerea instituției, invocând necesitatea restabilirii statului de drept.Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a întrerupt deplasarea oficială în Senegal și s-a întors vineri seară la Varșovia, pe fondul escaladării crizei.

Opoziția conservatoare acuză guvernul condus de Donald Tusk de o tentativă de preluare ilegală a Tribunalului Constituțional. De cealaltă parte, premierul susține că numirile de judecători favorabili puterii actuale sunt necesare pentru restabilirea statului de drept.

Liderul PiS, Jarosław Kaczyński, a condamnat intervenția judecătorilor susținuți de actuala majoritate de stânga, prezentând-o drept un atac asupra Tribunalului Constituțional.

Tentativele de reformă ale coaliției de stânga s-au lovit de opoziția președintelui apropiat de PiS, care a utilizat inclusiv dreptul de veto pentru a bloca modificări legislative.

Președintele aprobă numirile la Tribunalul Constuțional

Conflictul s-a intensificat după victoria lui Karol Nawrocki la alegerile prezidențiale din 2025.

Deși guvernul și majoritatea parlamentară sunt controlate de coaliția condusă de Tusk, președintele provine din tabăra politică adversă.

În Polonia, șeful statului are puteri semnificative de blocare a legislației, iar depășirea unui veto prezidențial necesită o majoritate parlamentară calificată.

Reprezentanții opoziției au descris evenimentele inclusiv prin expresia „lovitură de stat”, fără ca această caracterizare politică să reprezinte o constatare juridică.

Există însă și critici venite din partea experților care s-au opus în trecut reformelor PiS.

Profesorul de drept Marcin Matczak, cunoscut pentru criticile sale la adresa fostei guvernări conservatoare, a afirmat că nu identifică nicio bază juridică pentru suspendarea lui Święczkowski din funcția de președinte al Tribunalului Constituțional.

Pentru deblocarea situației, președinția a invitat partidele parlamentare la consultări, însă reacțiile sunt împărțite.

PiS și-a anunțat participarea, în timp ce unii reprezentanți ai coaliției guvernamentale consideră că respectarea Constituției nu poate face obiectul unei negocieri politice.

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