Criza politică a alungat investitorii străini din titlurile de stat românești: Ponderea nerezidenților în datoria internă a României a scăzut la 16,2% în august, cel mai redus nivel din 2022

August a fost o nouă lună cu ieșiri de capital ale investitorilor străini din titluri de stat în lei, respectiv din obligațiunile în lei tranzacționate pe piața locală, potrivit statisticilor publicate de Ministerul Finanțelor și consultate de CursDeGuvernare.ro .

Pe primele 8 luni din acest an, pe care Finanțele au publicat date privind structura deținerilor de titluri românești, ieșirile totale de capital ale nerezidenților (investitori străini) se ridică la 11,1 miliarde de lei, arată și analiștii BCR Cercetare, într-un raport de analiză.

Astfel, ponderea deținerilor nerezidenților în totalul titlurilor de stat românești aflate în circulație a scăzut la 16,2% în august, cel mai redus nivel din iunie 2022, de la 17,1% în iulie, după ieșiri nete de capital de 2,5 miliarde de lei în august. Analiștii BCR Cercetare pun evoluția pe seama crizei politice prelungite din acest an, care s-a încheiat abia în a doua parte a lunii octombrie cu învestirea cabinetului Niculescu.

Notă: Din acest calcul sunt excluse titlurile de stat pentru populație, Fidelis și Tezaur.

”Evoluția nu este surprinzătoare, având în vedere contextul politic intern incert și evitarea la limită a retrogradării ratingului suveran în categoria nerecomandată investițiilor („junk”) de către Fitch”, arată economiștii BCR.

Evoluția ponderilor pe tipuri de investitori în totalul datoriei emise local:

Structura deținerilor de titluri de stat emise pe piața internă:

Băncile și fondurile de pensii au compensat ieșirea investitorilor străini

Cel mai probabil, și septembrie fost o lună cu ieșiri nete de capital ale nerezidenților, judecând după evoluția ascendentă a titlurilor de stat până în data de 2 octombrie (vezi grafic RO10Y mai jos), când ieșirile de capital s-au calmat și chiar inversat după confirmarea ratingului suveran investment-grade al României de către agenția Standard & Poor’s.

”August a fost a doua lună consecutivă de ieșiri nete de capital din titlurile de stat românești (ROMGBs) din partea investitorilor nerezidenți. Ieșirile nete ale investitorilor străini de pe piața titlurilor de stat românești au totalizat 2,5 miliarde lei în august, un nivel similar celui din iulie, ducând ieșirile nete cumulate în primele opt luni ale anului la 11,1 miliarde lei”, mai notează analiștii BCR Cercetare.

Potrivit acestora, emisiunile nete de titluri de stat ale Trezoreriei au totalizat 7,5 miliarde lei în august, în timp ce intrările nete din partea băncilor locale și a fondurilor de pensii administrate privat obligatorii au fost de 5,4 miliarde lei și, respectiv, 3,2 miliarde lei.

Compensând ieșirile investitorilor străini, ponderea băncilor locale în totalul deținerilor de titluri de stat românești a crescut la 41,7% în august, de la 41,2% în iulie, iar ponderea fondurilor de pensii Pilon II a crescut cu 0,2 puncte procentuale, la 31,2% în august.

***