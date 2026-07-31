Situație de criză în Spania / Aproape 50.000 de imigranți au intrat în exclava Ceuta – autoritățile au trimis armata să oprească asaltul, țările vecine iau măsuri pentru a-și proteja granițele

Aproximativ 49.000 de migranți au intrat în ultimele 24 de ore în Ceuta, teritoriul spaniol din Africa de Nord, venind din Maroc, atât pe cale terestră, cât și pe mare, relatează BBC.

Înregistrările video și imaginile au arătat joi mii de oameni înotând spre oraș, în timp ce presa locală a relatat că traversările au continuat pe parcursul nopții.

Autoritățile afirmă că cel puțin 18 persoane au murit în ultimele zile în timp ce încercau să ajungă în acest teritoriu.

Migranții care au ajuns în Ceuta sunt acum blocați acolo, nu pe teritoriul continental al Spaniei.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a calificat vineri escaladarea afluxului de imigranţi din exclava Ceuta drept „un atac şi o încălcare a suveranităţii teritoriale a Spaniei”, un comentariu făcut chiar de la faţa locului, în exclava spaniolă din Africa de Sud, relatează The Guardian.

Premierul Sánchez a promis o soluție rapidă la situația de criză, astfel încât „Ceuta să poată reveni de urgență la viața normală”. El afirmă că Spania va „apăra securitatea și armonia socială în Ceuta” la fel cum ar face-o în Madrid.

De asemenea, el a precizat că guvernul spaniol va analiza modalitățile prin care poate veni în ajutorul întreprinderilor mici care s-au văzut nevoite să-și închidă temporar activitatea ca urmare a provocărilor legate de criza actuală.

El a declarat că o interpretare „interesată” a hotărârii unei decizii recente a Curții Supreme s-a „răspândit ca focul” în cadrul rețelelor de trafic de persoane, înregistrându-se o „creștere bruscă” a tentativelor de trecere a frontierei după pronunțarea hotărârii.

El susține că actuala criză contrastează puternic cu succesul constant al guvernului în reducerea migrației ilegale.

Motivul valului masiv de imigranți ilegali

Asaltul a fost generat după ce Curtea Supremă a Spaniei a hotărât luna aceasta că migranții opriți pe mare în timp ce încercau să ajungă în Ceuta sau Melilla, o altă exclavă spaniolă, nu pot fi returnați imediat în Maroc, adică nu li se poate aplica tratamentul numit „returnare la cald”.

Ceuta, situată pe coasta de nord a Marocului, este separată de Spania continentală de Strâmtoarea Gibraltar și a fost de mult timp un punct de atracție pentru migranții care încearcă să ajungă în Europa.

Astfel, ea este ceea ce tehnic se numește exclavă – opusul enclavei, aceasta este partea unui stat sau a unei entități administrativ-teritoriale ce nu are legătură pe uscat cu teritoriul de bază al acestuia, fără a fi o insulă.

Autoritățile locale au solicitat ajutorul Madridului după o creștere recentă a încercărilor de trecere a frontierei, dar joi s-au înregistrat scene haotice, pe fondul unei aparente colapsări a controalelor la frontieră.

Estimarea autorităților spaniole sugerează că numărul migranților care au intrat în Ceuta în ultima zi ar putea depăși jumătate din populația orașului, care se ridică la aproximativ 83.600 de locuitori, conform celor mai recente date locale.

Spania trimite trupe să oprească intrarea în exclavă

Spania a mobilizat ulterior forțele armate pentru a consolida securitatea în Ceuta și în orașul său înfrățit, Melilla, unde s-au raportat, de asemenea, între 300 și 400 de treceri ale frontierei în cursul nopții.

Ambele orașe au reprezentat de mult timp un punct fierbinte în relațiile diplomatice cu Spania. Madridul susține că ambele teritorii fac parte integrantă din Spania și au același statut ca regiunile semi-autonome de pe continent.

Ambele teritorii își au rădăcinile în istoria spaniolă încă din secolul al XV-lea și se bucură, începând din 1995, de un grad limitat de autonomie în calitate de comunități autonome.

Acestea constituie singurele frontiere terestre ale Uniunii Europene cu Africa.

Mulți dintre cei care trec granița din Maroc sunt tineri, în principal bărbați, deși în mulțime se află și femei, copii și chiar bebeluși.

Autoritățile estimează că cel puțin 7.000 dintre cei care au intrat ilegal pe teritoriu în ultimele 24 de ore sunt minori.

De obicei, pentru a încerca să intre în Ceuta, migranții înoată câțiva kilometri pornind de mai sus de-a lungul coastei. De data aceasta, se pare că au reușit să se apropie cu ușurință chiar de gardul de frontieră. La început, unii au mers chiar pe stâncile de pe dig și în jurul capătului acestuia, dar majoritatea au fost nevoiți să înoate în larg și să ocolească pentru a ajunge la plajele de pe cealaltă parte.

Nu este clar unde se aflau grănicerii marocani în acel moment și de ce grupurile de migranți nu au fost dispersate sau oprite.

Ultima dată când a mai existat un asalt, în 2021 – dar la o scară mult redusă

Afluxul brusc de persoane de joi a urmat după câteva zile în care s-a înregistrat o creștere a numărului celor care au ajuns înotând în Ceuta. Se pare că vestea succesului lor s-a răspândit rapid.

Ultima dată când s-a înregistrat un val de sosiri, deși la o scară mult mai mică, a fost în 2021. La acea vreme, autoritățile marocane au permis unui număr de aproximativ 8.000 de persoane să treacă granița, în urma unui conflict cu Madridul privind suveranitatea Saharei Occidentale.

Această dispută diplomatică a reizbucnit recent, după ce prim-ministrul Pedro Sánchez s-a deplasat în Algeria, care susține independența regiunii.

Ministerul de Interne al Spaniei a declarat că colaborează cu Marocul pentru a asigura repatrierea „cât mai curând posibil” a tuturor celor care au intrat ilegal pe teritoriul său.

Sánchez urmează să viziteze Ceuta mai târziu, vineri.

Tensionarea relației dintre Spania și Italia

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a reacționat foarte rapid la evenimentele din Ceuta, calificând imaginile de acolo drept „șocante” și scriind pe rețelele sociale că o astfel de „imigrație necontrolată” reprezintă o amenințare la adresa securității Europei.

Ea a afirmat că Italia va lua în considerare suspendarea acordului din cadrul spațiului Schengen cu Spania privind libera circulație, deși nu este clar ce înseamnă acest lucru în practică, având în vedere că cele două țări nu sunt vecine și că este puțin probabil ca migranții fără documente să se îmbarce pe avioane.

Ministerul de Externe al Italiei a clarificat ulterior că răspunsul său solicita suspendarea acordului Schengen cu Spania la frontiera dintre Italia și Spania, și nu excluderea Spaniei în ansamblu din acord.

Comentariile sale sunt ecoul unor remarci similare formulate de ministrul de Externe Antonio Tajani, care a fost acuzat de omologul său spaniol, José Manuel Albares, că folosește imigrația ca armă în scopuri politice.

Ministrul spaniol de Externe a declarat că astfel de remarci sunt „inadecvate” din partea „unui partener și a unei țări prietene de la care ne așteptăm la solidaritate europeană și nu la demagogie partizană”.

De asemenea, el l-a convocat vineri pe ambasadorul italian la Madrid.

Ministrul finlandez de Interne, Mari Rantanen, a susținut propunerea lui Meloni și a afirmat că Spania nu a reușit să-și protejeze granița.

Spațiul Schengen este un sistem de granițe deschise care cuprinde 29 de țări europene care au eliminat oficial controalele la granițele comune.

Franța consolidează controalele la granița cu Spania

Franța a dispus înăsprirea imediată a controalelor de-a lungul frontierei sale cu Spania și a activat o forță de intervenție rapidă la frontieră, anunță France 24.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat că a dat instrucțiuni autorităților să întărească „fără întârziere” controalele la frontiera franco-spaniolă și că a activat Force Frontière d’intervention rapide (forța de intervenție rapidă la frontieră) a țării pentru a efectua inspecții mai amănunțite.

„Evident, vom lua măsuri dacă se vor înregistra mișcări către teritoriul național”, a scris Nuñez pe X.

Forța a fost creată în 2023 sub conducerea prim-ministrului de atunci, Élisabeth Borne, și a fost desfășurată pentru prima dată în departamentul Alpes-Maritimes, la granița cu Italia.

Ministrul francez a mai declarat că a declarat că a discutat deja cu omologul său spaniol și că se așteaptă să poarte discuții suplimentare în cursul zilei, pe măsură ce situația evoluează.

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