Criza gazelor din UE impune regândirea politicilor climatice – se pregătește amânarea aplicării normelor privind emisiile de metan

Comisia Europeană se arată dispusă să amâne intrarea în vigoare a controversatului regulament privind emisiile de metan, bănuite că ar contribui la încălzirea globală, din cauza crizei accentuate a gazelor naturale, cauzată de războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu. Însă foarte probabil că nici această măsură nu va fi suficientă pentru a compensa efectele crizei, deoarece regulamentul nu a intrat încă în vigoare, și deja europenii se confruntă cu dificultăți.

„Am cerut colaboratorilor mei să analizeze posibilitatea amânării cu un an a prevederilor legislative referitoare la importuri”, a declarat pentru Bloomberg comisarul pentru energie, Fan Jorgensen. „Acest lucru ar oferi actorilor de pe piață timpul necesar pentru a se asigura că pot implementa efectiv noul regulament fără să afecteze securitatea aprovizionării sau prețurile”.

De altfel, principalii actori de pe piața importurilor de gaze a Uniunii Europene și-au exprimat deja nemulțumirea față de regulamentul privind emisiile de metan. Această opoziție a dus, la începutul anului, la prima amânare implementării sale.

SUA și Qatarul au anunțat că nu vor respecta regulamentul cerut de UE

Prima amânare a constat într-un regim fără penalități pentru primul an de aplicare, menit să ofere importatorilor răgazul necesar să se conformeze – o măsură pe care cei primii doi cei mai mari furnizori de GNL (gaz natural lichefiat) ai UE au declarat că nu intenționează să o respecte.

Atât Statele Unite, cât și Qatarul s-au pronunțat în repetate rânduri împotriva regulamentului UE privind metanul, care ar obliga ca orice companie ce vinde GNL unei entități din UE să furnizeze informații privind amprenta de metan a produsului său, de la punctul de extracție și până la încărcarea lui pe navă.

Secretarul SUA pentru energie, Chris Wright, a declarat la sfârșitul anului trecut că regulamentul este imposibil de implementat, descriindu-l drept „o barieră comercială netarifară critică, ce impune o povară excesivă exportatorilor americani și relațiilor noastre comerciale”. SUA au solicitat o derogare de la regulament până în 2035, însă comisarul european pentru energie a adoptat la acea vreme o poziție fermă, afirmând că regulamentul va rămâne valabil pentru toți – cel puțin pentru moment.

Securitatea energetică – mai importantă decât planurile privind neutralitatea climatică

Qatarul a amenințat direct – și în mod repetat – că va suspenda vânzările către UE dacă Comisia va insista în continuare cu implementarea regulamentului. În cele din urmă, din cauza războiului din Iran, Qatar-ul a fost forțat să suspende livrările către UE, lăsând astfel Statele Unite în poziția de cel mai mare furnizor de GNL al Uniunii. În plus, SUA continuă să se opună ferm reglementării privind emisiile de metan.

Amânarea intrării în vigoare a reglementării privind metanul ar putea asigura un flux constant de GNL american, însă nu va rezolva problema prețurilor cu care se confruntă UE – iar Europa are o problemă serioasă în acest sens, fapt recunoscut recent de Jorgensen. „Vreau să subliniez că, în ceea ce privește solicitările de flexibilitate sporită, Comisia ascultă atât statele membre, cât și companiile”, a declarat Jorgensen în cadrul unei conferințe de presă susținute săptămâna aceasta. „V-am auzit și, într-adevăr, analizăm diverse măsuri pentru a vedea cum putem oferi un sprijin mai mare. Problema metanului este una dintre acestea. Totodată, analizăm ce putem face pentru a susține disponibilitatea și accesibilitatea prețurilor la combustibilii pentru firmele de transport”, a declarat el.

Disponibilitatea de a reduce povara financiară asupra gospodăriilor și a companiilor reprezintă un semn pozitiv, însă declarația comisarului pentru energie nu oferă detalii concrete. Pe măsură ce se apropie iarna și cererea de încălzire începe să crească – un fenomen care se petrece în fiecare an – problema aprovizionării cu gaze va deveni tot mai presantă, iar prețurile vor urca și mai mult față de nivelurile actuale.

QatarEnergy tocmai a prelungit cu încă o lună clauza de forță majoră pentru terminalul său avariat, Ras Laffan, semnalând că reluarea fluxurilor normale de GNL dinspre Golful Persic nu se va produce prea curând. Suplimentar, începând cu luna ianuarie 2027, gazele rusești, sub orice formă, nu vor mai fi importate în UE. Norvegia pompează la capacitate maximă către UE gaze prin conducte, în timp ce ceilalți furnizori acoperă doar o mică parte din importuri.

Prețul gazelor se va menține la cote ridicate

Prin urmare, se pare că amânarea reglementării privind emisiile de metan va răspunde îngrijorărilor SUA legate de comerțul cu GNL și va asigura un flux continuu de gaze lichefiate către statele membre UE în lunile de iarnă, când cererea atinge cote maxime. Totuși, această măsură nu va rezolva problema accesibilității prețurilor la gaze. Deși există contracte de aprovizionare pe termen lung între producătorii americani și cumpărătorii europeni, cea mai mare parte a tranzacțiilor cu GNL se realizează pe piața spot, unde prețurile sunt în creștere.

În prezent, prețurile gazelor pe piața spot se situează la niveluri comparabile cu cele din perioada 2022-2023, în condițiile în care cantitățile de gaze înmagazinate ale Europei sunt mult mai reduse decât erau în urmă cu patru ani. Pe de o parte, stocurile de gaze sunt sub media specifică acestei perioade a anului, iar pe de altă parte, în perioada 2022-2023, UE încă primea gaze rusești prin conducte via Ucraina. În prezent, livrările prin conducte sunt complet întrerupte. Întrebarea cu care se confruntă blocul comunitar este cât timp se mai poate baza aproape în totalitate pe Statele Unite pentru importurile de gaze lichefiate sau, mai exact, cât timp își poate permite să depindă de gazele lichefiate provenite din SUA.

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