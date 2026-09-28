Criza energetică și supercampionii ei: Marile companii petroliere din Europa au creșteri ale cotațiilor bursiere de până la 87% – Top 10 acțiuni din sectorul petrolier european în 2026

Criza combustibililor în Europa a generat o creștere puternică a acțiunilor companiilor europene din sectorul petrolier și al gazelor naturale, prețul acțiunilor acestora urcând cu valori cuprinse între 40% și aproape 90% din luna ianuarie și până pe 25 septembrie, potrivit unei analize Euronews. Șoferii europeni plătesc prețuri record la pompă, în timp ce investitorii în companiile care produc și rafinează acești combustibili au parte de un an remarcabil din punct de vedere al randamentelor.

Cele mai mari câștiguri nu se datorează doar țițeiului în sine. Fenomenul cu adevărat important are loc în sectorul rafinării petrolului.

Deficitele de motorină, benzină și combustibil pentru aviație au împins diferența dintre prețul țițeiului și cel al combustibililor obținuți din acesta – indicator cunoscut sub numele de „crack spread” (marjă de rafinare) – la niveluri record. Această situație a transformat o criză de aprovizionare pentru consumatori într-o sursă uriașă de profit pentru anumite segmente ale industriei energetice europene.

De ce a devenit brusc atât de profitabilă rafinarea

Prețurile motorinei în Europa au crescut mult mai rapid decât cele ale țițeiului, deoarece aprovizionarea globală cu combustibil rafinat a fost perturbată de doi factori.

Primul, conflictul din Iran și blocajul din Strâmtoarea Ormuz au redus exporturile de motorină și de combustibil pentru aviație provenite de la rafinăriile din zona Golfului.

Concomitent, Rusia a interzis exporturile de motorină în această vară, în urma atacurilor cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor sale, tensionând și mai mult piața globală de care depinde Europa. Rusia era al doilea cel mai mare exportator de motorină din lume, deținând 12% din piață, după SUA (22% din piață).

Diferența de preț dintre petrol și motorină („crack spread”) pe piața europeană aproape s-a dublat față de noiembrie 2025, când se situa la aproximativ 46 de dolari (40 de euro) pe baril, potrivit agenției de cercetare a pieței OPIS.

Reacția Băncii Centrale Europene

Luând cuvântul după ce BCE a majorat ratele dobânzilor în 10 septembrie, președinta Christine Lagarde a declarat că, în urmă cu șase luni, puțini oameni știau ce sunt marjele de rafinare, dar acum „știm cu toții despre ce este vorba”.

Referindu-se la motorină, ea a numit situația „încă un blocaj” în lanțul de aprovizionare.

BCE a precizat că inflația din sectorul energetic a urcat la 14,3% în august, față de 10,3% în iulie, parțial din cauza marjelor mai mari de rafinare pentru combustibilii lichizi.

Experții BCE estimează că marja aferentă motorinei reprezintă în prezent aproximativ 41 de cenți din fiecare litru vândut, adică aproape o cincime din prețul de la pompă.

Acest context explică de ce acțiunile companiilor europene din sectorul energetic au înregistrat anul acesta unele dintre cele mai bune performanțe de pe piață.

Top 10 acțiuni din sectorul petrolier european în 2026

Euronews a analizat companiile europene din domeniul petrolului și gazelor cu o capitalizare de piață de cel puțin 10 miliarde de euro și a analizat primele 10 companii cu cele mai mari creșteri în 2026, pe baza datelor de piață disponibile până la 25 septembrie.

10. TotalEnergies: +40,58%

TotalEnergies a înregistrat o creștere de 40,6% în acest an, ocupând locul al zecelea în topul performanțelor din grup.

Gigantul energetic francez a obținut un profit net ajustat de 6 miliarde de dolari (5,3 miliarde de euro) în al doilea trimestru, în creștere față de cele 3,6 miliarde de dolari înregistrate cu un an în urmă. Fluxul de numerar din activitățile operaționale a ajuns la 9,8 miliarde de dolari (8,6 miliarde de euro), iar compania și-a majorat dividendul intermediar cu 5,9%, până la 0,90 euro pe acțiune.

Marja sa de rafinare în Europa a crescut la 13,5 dolari pe baril, față de 4,7 dolari anterior.

TotalEnergies urmează să publice rezultatele pentru al treilea trimestru pe 29 octombrie. Analiștii estimează venituri de 54,2 miliarde de dolari (47,5 miliarde de euro) – o creștere anuală de 24% – și un profit ajustat pe acțiune de 3,14 dolari, în creștere cu 77%.

9. Eni S.p.A: +44,9%

Acțiunile Eni au crescut cu 44,9% din luna ianuarie, plasând compania pe locul al nouălea în clasament.

Grupul energetic italian și-a dublat profitul net ajustat, ajungând la 2,33 miliarde de euro, și a majorat programul de răscumpărare a acțiunilor la 3,4 miliarde de euro. Volumele sale de petrol pentru rafinare din afara Italiei au scăzut cu 35% în urma închiderii trecerii de la Ormuz.

Rezultatele urmează să fie anunțate pe 23 octombrie; analiștii estimează venituri de 27,6 miliarde de euro (o creștere anuală de 37%) și un profit pe acțiune de 0,79 euro (o creștere de 92%).

8. OMV: +48,67%

Acțiunile OMV au crescut cu 48,7% în acest an, situând grupul austriac pe locul al optulea. Compania a raportat un rezultat operațional ajustat – indicator care exclude câștigurile din reevaluarea stocurilor și elementele excepționale – de 1,71 miliarde de euro pentru al doilea trimestru, evoluție susținută de o contribuție mult mai solidă a segmentului de producție de petrol și gaze.

Rafinăriile sale din Europa au operat la 90% din capacitate, în creștere față de nivelul de 83% înregistrat cu un an în urmă, deși măsurile de reglementare temporare, în special în România și Austria, au temperat avansul veniturilor.

Filiala sa din România, OMV Petrom a avut rezultate mai slabe, prețul unei acțiuni urcând doar cu 16% față de începutul anului.

OMV își va publica rezultatele pe 29 octombrie. Analiștii estimează venituri de 7,7 miliarde de euro (o creștere de 23%) și un profit pe acțiune de 2,77 euro (o majorare de 49%).

7. Galp: +49,28%

Acțiunile Galp au crescut cu 49,3% în 2026, performanță suficientă pentru a ocupa locul al șaptelea.

Grupul portughez și-a majorat profitul net ajustat cu 45%, ajungând la 540 de milioane de euro, pe fondul triplării marjei de rafinare, până la 16,8 dolari pe baril. Producția a crescut cu 12%, susținută de zăcământul Bacalhau din Brazilia.

Rezultatele financiare urmează să fie publicate pe 26 octombrie; analiștii estimează venituri de 6,7 miliarde de euro (o creștere de 31%) și un profit pe acțiune de 0,69 euro (o creștere de 92%).

6. Romgaz: +53,55%

Romgaz a înregistrat o creștere de 53,6% în acest an, situându-se pe locul al șaselea în clasament, în ciuda unei situații a câștigurilor mai puțin clare. Compania de stat română vinde gaze naturale la prețuri reglementate și nu rafinează petrol.

Veniturile din primul semestru au scăzut cu 8,6%, la 3,88 miliarde RON (735 milioane euro), în timp ce profitul net a crescut cu 3,4%, la 1,74 miliarde RON (330 milioane euro). Acțiunile au scăzut cu aproape 23% în ultima lună.

Romgaz își va prezenta rezultatele financiare pe al treilea trimestru pe 13 noiembrie.

5. Orlen: +55,59%

Orlen a avansat cu 55,6% în acest an, ocupând locul al cincilea în grup.

Compania poloneză de rafinare controlată de stat a generat venituri de 76,5 miliarde PLN (17,5 miliarde euro) în al doilea trimestru și un profit net de 7,68 miliarde PLN (1,75 miliarde euro) – o valoare de peste cinci ori mai mare decât cea de anul trecut. Rezultatele au fost susținute de profiturile record obținute din vânzările din rețeaua de benzinării din străinătate.

Compania a devansat publicarea rezultatelor pentru data de 5 noiembrie; analiștii estimează venituri de 63,4 miliarde PLN (14,5 miliarde euro), în creștere cu 4%, și un profit pe acțiune de 5,52 PLN (1,26 euro), aproape triplu față de nivelul de anul trecut.

4. Vår Energi: +56,18%

Vår Energi a înregistrat o creștere de 56,2% în 2026, ocupând locul al patrulea în grup în ceea ce privește performanța.

Spre deosebire de companiile cu o pondere mare a activităților de rafinare, avansul companiei norvegiene este direct legat de producția de petrol și gaze.

Producția din al doilea trimestru a crescut cu 31% față de anul precedent, ajungând la 376.000 de barili echivalent petrol pe zi. Compania a generat un flux de numerar operațional după impozitare de 2,1 miliarde USD (1,84 miliarde EUR) și și-a redus datoria netă la 3,4 miliarde USD (2,98 miliarde EUR).

În luna iulie, Vår Energi a convenit să fuzioneze cu BlueNord, creând ceea ce companiile descriu drept cel mai mare producător independent de petrol și gaze din Europa.

Rezultatele urmează să fie anunțate pe 21 octombrie. Analiștii estimează venituri de aproximativ 30,6 miliarde NOK (2,83 miliarde EUR) – o creștere de 43% – și un profit pe acțiune de 1,48 NOK (0,14 EUR), o valoare de aproape trei ori mai mare decât cea din anul precedent.

3. Equinor: +67,89%

Equinor a înregistrat o creștere de 67,9% în acest an, gigantul norvegian situându-se pe locul al treilea.

Grupul susținut de stat a raportat un profit operațional ajustat de 11,48 miliarde USD (10,07 miliarde EUR) în al doilea trimestru. Profitul ajustat a fost de 1,33 USD (1,17 EUR) pe acțiune, iar producția a crescut cu 3%.

Equinor beneficiază de interesul reînnoit al Europei pentru securitatea energetică, întrucât Norvegia rămâne principalul furnizor de gaze prin conducte al continentului și o sursă majoră de țiței.

Compania își va prezenta rezultatele pe 28 octombrie; analiștii estimează venituri de 33,2 miliarde USD (29,1 miliarde EUR) – o creștere de 27% – și un profit ajustat pe acțiune de 1,36 USD, o valoare de aproape patru ori mai mare decât cea de 0,37 USD înregistrată anul trecut.

Analiștii estimează că veniturile vor crește cu aproape 20% în acest an, urmând să scadă cu aproximativ 9% în 2027.

2. Neste: +76,35%

Acțiunile Neste au crescut cu 76,4% în acest an, fiind depășite doar de cele ale Repsol. Grupul finlandez demonstrează clar importanța marjelor de rafinare.

EBITDA comparabil – un indicator al profitului operațional înainte de amortizare și de elementele excepționale – a atins un nivel record de 1,20 miliarde de euro în al doilea trimestru, comparativ cu 341 de milioane de euro în aceeași perioadă a anului precedent.

Contribuția diviziei de produse petroliere s-a dublat, depășind 334 de milioane de euro; compania a atribuit această evoluție în principal marjelor excepțional de mari obținute din vânzarea de motorină și combustibil pentru aviație.

Profitul pe acțiune a urcat la 1,00 euro, față de o pierdere de 5 cenți înregistrată cu un an în urmă.

Neste produce, de asemenea, motorină din surse regenerabile și combustibil sustenabil pentru aviație, poziționându-se astfel drept unul dintre principalii beneficiari atât ai deficitului de combustibili convenționali, cât și ai cererii în creștere pentru combustibili alternativi.

Rezultatele financiare urmează să fie publicate pe 29 octombrie. Analiștii estimează venituri de 5,1 miliarde de euro (o creștere de 12%) și un profit pe acțiune de 0,81 euro, valoare de aproape șase ori mai mare decât cea din anul precedent.

1. Repsol: +87,19%

Acțiunile Repsol au crescut cu 87,2% în acest an, înregistrând cea mai bună performanță în rândul marilor companii europene din sectorul energetic.

Profitul net ajustat al companiei spaniole a ajuns la 2,71 miliarde de euro în prima jumătate a anului. Divizia industrială, care include activitățile de rafinare, a generat singură 1,68 miliarde de euro din această sumă, comparativ cu doar 235 de milioane de euro în anul anterior.

Repsol își va prezenta rezultatele pe 29 octombrie. Analiștii anticipează un profit pe acțiune de 2,06 euro, de aproximativ trei ori mai mare decât cel de 0,68 euro înregistrat anul trecut.

Se estimează că veniturile vor crește cu peste 31% în 2026. Totuși, analiștii prevăd o scădere de aproape 17% pentru anul viitor, acesta fiind cel mai pronunțat declin anticipat în rândul celor zece companii analizate.

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