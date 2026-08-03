Dacia și Ford opresc producția până pe 19 august din cauza crizei energetice – Guvernul pregătește o HG pentru limitarea consumului marilor industrii – Ilie Bolojan: „Debitul Dunării e cel mai mic din ultimii 40 de ani, deficit regional de 4.000 MW”

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a anunțat luni, într-o conferință de presă pe tema crizei energetice regionale produse în urma secării Dunării, că Dacia și Ford, doi mari consumatori industriali de energie electrică, au oprit producția de luni până la 19 august, ceea ce va duce la o economie de consum de energie electrică de circa 200 MW.

Conform premierului, care îndeplinește și funcția de ministru interimar al Energiei, și alte companii mari consumatoare de energie vor iniția procese de mentenanță și reparații, oprind producția. Potrivit acestuia, în urma apelurilor privind reducerea consumului de energie electrică, s-a constatat o diminuare a cererii luni dimineață.



Acesta a mai precizat că „există o probabilitate ca în următoarele trei-patru zile să putem funcționa și cu Unitatea 2” de la Cernavodă, Guvernul luând în prezent măsuri pentru a elimina riscul opririi controlate și închiderii după oprirea Reactorului 1 în debutul săptămânii trecute.

„Fac un apel, încă o dată, către cetățeni, către companii, către autorități publice, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul și vreau să le mulțumesc tuturor românilor și tuturor companiilor care, în aceste zile, la solicitările Guvernului, în fața acestei realități care nu depinde de noi, au luat aceste măsuri și se văd efectele în reducerea consumului de energie în aceste zile. De exemplu, față de alte ore ale zilei, în această dimineață am avut consumuri, în medie, cu 200 de megawați mai scăzute și se vede această acțiune a companiilor, de exemplu, legată de reducerea voluntară a consumurilor. Orele de presiune sunt cele de seară și, în discuțiile pe care le-am avut astăzi cu principalii consumatori, am convenit că fiecare dintre dânșii va lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumului în orele de seară, în funcție de profilul pe care îl au și de tehnologia pe care o operează, pentru că unii pot opri și pot porni ușor fluxul de producție, alte companii nu își permit acest lucru, trebuie să asigure un consum minim pentru ca instalațiile să poată funcționa în condiții normale”, a afirmat Ilie Bolojan, luni după-amiază, după o întâlnire virtuală cu marii consumatori de energie electrică și cu asociații și patronate, citat de News.ro.

Premierul a declarat că unele companii au intrat în perioada de mentenanță și reparații, iar doi mari consumatori – Dacia și Ford – au oprit, de luni până la 19 august, producția, ceea ce presupune o economie de aproximativ 200 MW.

„Una dintre măsurile pe care o parte dintre companii le-au pus în practică în aceste zile este intrarea în mentenanță și în reparații, iar două companii importante, mari consumatori, companiile Dacia și Ford, au de astăzi producția oprită până la data de 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 MW. Această decizie o vor lua și alte câteva companii, în așa fel încât să avem o reducere voluntară a consumului de energie la orele de seară”, a anunțat prim-ministrul interimar.

El a solicitat companiilor și autorităților locale reducerea iluminatului arhitectural și reglarea intensității iluminatului public, acolo unde este posibil.

Guvernul va aproba o hotărâre care va permite notificarea marilor consumatori industriali și limitarea consumului

Premierul Ilie Bolojan a mai anunțat luni, în aceeași conferință de presă de la Palatul Victoria, că, în zilele care urmează, Guvernul va adopta o hotărâre care va permite notificarea companiilor mari consumatoare de energie, cu 24 de ore înainte, cu privire la stabilirea unui consum maxim, în funcție de obiectul de activitate și de tehnologia folosită, pe fondul crizei energetice.

„În zilele următoare vom adopta, complementar, o hotărâre de Guvern care este avută în vedere în condițiile în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii prin reducerea voluntară, o hotărâre care este prevăzută în legislație și anume prin care avem un mecanism pe care îl putem pune în practică, prin Dispecerul Energetic Național (DEN) de la Transelectrica, de limitare a consumului. Asta înseamnă că, cu 24 de ore înainte, companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit în funcție de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are Sistemul Energetic Național de a asigura consumurile totale la orele respective”, a afirmat Bolojan.

El a adăugat că măsura este una „de rezervă”, care va permite autorităților să ia „măsuri coordonate, dacă va fi nevoie, în zilele următoare”. La întâlnirea online de luni au participat aproximativ 140 de persoane, printre care oficiali ai zeci de companii mari consumatoare de electricitate, dar și reprezentanți ai patronatelor și asociațiilor.

Bolojan: Avem o criză energetică la nivel regional din cauza secetei. Debitele scăzute pe Dunăre sunt cele mai mici din ultimii 40 de ani

Premierul interimar a mai afirmat că se poate vorbi despre o criză energetică la nivel regional din cauza secetei, debitele scăzute pe Dunăre fiind cele mai mici din ultimii 40 de ani.

„Față de nivelul minim pe care l-am atins în 2003, de 1.474 de metri cubi pe secundă, astăzi am ajuns la un nivel inferior acestuia”, a arătat el, menționând că tendința este de scădere.

„Am făcut, din punctul de vedere al capacităților interne, tot ce se putea pentru a avea o producție maximă. Un obiectiv important este menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă. Fiecare zi câștigată cu această unitate în funcțiune înseamnă peste 650 MW, adică aproape 10% din producția de energie a României”, a afirmat Bolojan.

„Suntem într-o situație în care avem o criză energetică la nivel regional din cauza secetei, debitele scăzute pe Dunăre fiind cele mai mici din ultimii 40 de ani. Față de nivelul minim pe care l-am atins în 2003, de 1.474 de metri cubi pe secundă, astăzi am ajuns la un nivel inferior acestuia. Suntem la aproximativ 1.450 de metri cubi pe secundă și tendința este de scădere, în așa fel încât, în a doua jumătate a acestei săptămâni, vom ajunge la debite estimate de 1.400 de metri cubi pe secundă. Ca efect al scăderii debitelor atât pe Dunăre, cât și în celelalte bazine hidrografice, capacitățile de producție ale centralelor hidroelectrice sunt limitate. Doar la Porțile de Fier am pierdut aproximativ 2.000 MW. De asemenea, capacitățile de producție de energie nucleară sunt și ele mult reduse”, a adăugat premierul interimar.

Deficit de producție în regiune de 4000 MW

El a explicat că, în regiune, se înregistrează un deficit de producție de peste 4.000 MW, fapt care generează un deficit de energie în România, Ungaria, Serbia, Bulgaria și Republica Moldova.

Bolojan a spus că dificultățile provocate de secetă sunt dublate de capacitățile limitate de interconectare transfrontalieră în sectorul energetic cu Europa de Vest.

„Suntem în situația în care, la orele serii, între orele 19:00 și 23:00, avem un deficit important de energie, pe care îl acoperim din importuri. Consumurile estimate în aceste zile sunt de peste 7.000 MW într-o zi, 7.500-7.600 MW, cu o reducere a consumului sub 7.000 MW la sfârșitul săptămânii. În aceste situații, importăm peste 2.000-2.500 MW zilnic. Ungaria importă peste 4.000 MW, Republica Moldova, 500 MW, deci și din punctul de vedere al importurilor, seara există o presiune importantă pe care trebuie să o acoperim”, a enumerat premierul interimar.

El a explicat că măsurile adoptate în aceste zile sunt pe mai multe planuri.

„Am pornit toate capacitățile energetice care sunt în funcțiune în România la capacitatea maximă, am intrat pe producția de energie fotovoltaică la maximum, am autorizat tot ce se putea autoriza în domeniul stocării să intre cât mai repede în funcțiune și peste 400 MW au fost autorizați în ultimele 20 de zile. Am făcut, din punctul de vedere al capacităților interne, tot ce se putea pentru a avea o producție maximă. Un obiectiv important este menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă. Fiecare zi câștigată cu această unitate în funcțiune înseamnă peste 650 MW, adică aproape 10% din producția de energie a României, o producție în bandă, foarte valoroasă seara, care stabilizează sistemul energetic. Pentru ca această a doua unitate să funcționeze, este nevoie ca pompele care asigură apa pentru răcirea centralei să poată absorbi apa, deci este nevoie de un nivel al apei în zona bazinului de absorbție care să fie peste limita minimă și, din datele pe care le avem, există o probabilitate ca în următoarele trei-patru zile să putem funcționa și cu această Unitate 2”, a explicat Bolojan.

El a amintit că miercuri și joi vor începe operațiuni de scufundare a unor barje în Dunăre, care să ajute la direcționarea debitului, astfel încât să fie menținut și crescut debitul la Cernavodă.

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