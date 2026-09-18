Criza energetică: Arabia Saudită avertizează rafinăriile europene cu privire la sistări ale livrărilor de țiței începând din octombrie

Speranțele de la începutul săptămânii că Arabia Saudită ar putea restabili aproximativ jumătate din capacitatea conductei sale „Est-Vest” și relua livrările de țiței pentru Europa s-au risipit până vineri.

Conducta ocolește Strâmtoarea Ormuz și transportă țiței către un terminal de export de la Marea Roșie, astfel încât repunerea ei în funcțiune este esențială pentru restabilirea livrărilor de țiței către continentul afectat grav de criza energetică.

Bloomberg relatează că Saudi Aramco a notificat cel puțin două rafinării europene că nu vor primi livrările de țiței luna viitoare, decizia vizând, se pare, toți cumpărătorii europeni.

Această suspendare ar obliga rafinăriile să găsească surse alternative de aprovizionare și să liciteze prețuri mai mari pe piețele internaționale, ceea ce ar putea majora costurile materiilor prime și ar pune presiune suplimentară pe piața produselor petroliere din Europa în pragul iernii din emisfera nordică – o perioadă în care rezervele deja limitate de motorină și gaze naturale lasă puțin loc pentru noi perturbări.

Țările europene membre OCDE au importat 577.000 de barili de țiței saudit pe zi în luna iunie, conform celor mai recente date ale Agenției Internaționale pentru Energie. Această cifră ilustrează amploarea perturbării.

Unii cumpărători europeni sunt deja cuprinși de panică și se grăbesc să acopere deficitul. Compania poloneză Orlen a lansat peste 10 licitații în această săptămână pentru a găsi surse alternative de aprovizionare, subliniind urgența înlocuirii volumelor contractate din Arabia Saudită înainte de sosirea iernii.

Închiderea conductei „Est-Vest” în urma unui atac cu drone, la începutul acestei luni, a dat o lovitură puternică unei piețe petroliere care înregistrase deja o creștere a prețului contractelor futures pentru țițeiul Brent la peste pragul de 100 de dolari pe baril.

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