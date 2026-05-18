Criză de competitivitate: Industria auto germană va pierde 225.000 de locuri de muncă în următorii 8 ani

Reprezentații sindicatelor de la Volkswagen au anunțat că nu vor permite închiderea de fabrici, dar sunt deschiși la orice variantă pentru a menține în funcțiune unitățile de producție subutilizate din Germania, potrivit unei declarații comune transmise vineri presei, relatează Reuters.

Conducerea Volkswagen intenționează să reducă din excedentul de capacitate de producție din Germania fără a recurge la închiderea efectivă a fabricilor – o condiție impusă în cadrul acordului de restructurare din 2024 semnat cu sindicatele. Sunt analizate parteneriate încheiate cu industria de apărare sau cu companii din China pentru producția de vehicule electrice, ca opțiuni posibile.

Profitul Volkswagen a fost erodat de cererea slabă și tranziția costisitoare spre vehicule electrice. Presiunea a crescut în ultimii ani din cauza concurenței acerbe din partea Chinei și a tarifelor vamale impuse de SUA, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu a dus la creșterea costurilor de producție și a incertitudinilor.

CEO-ul VW Oliver Blume după ce a anunțat o nouă reducere a profiturilor în primul trimestru a subliniat necesitatea pentru reduceri suplimentare de cheltuieli. El a evocat posibilitatea unui parteneriat cu investitori chinezi pentru partajarea unor fabrici, în timp ce progresează negocierile privind o posibilă vânzare a fabricii Volkswagen din Osnabrück către o companie de armament.

La o conferință găzduită de FT la Londra săptămâna aceasta, șeful brandului Volkswagen, Thomas Schaefer, a declarat că grupul lucrează pentru a ajusta capacitatea de producție și a menționat închiderea fabricilor ca fiind „a doua cea mai bună opțiune”. Reprezentanții sindicatelor au promis deschidere față la soluții alternative atât în ​​cadrul grupului, cât și cu parteneri externi, cu condiția ca acestea să respecte angajamentele asumate de conducere în 2024.

Asociația Producătorilor Auto din Germania (VDA) estimează că industria auto va pierde 225.000 de locuri de muncă numai în Germania până în 2035, cu 35.000 mai multe decât estimarea anterioară. „Din păcate, pe baza calculelor actualizate, se presupune că 225.000 de locuri de muncă vor dispărea până în 2035”, a spus șefa VDA, Hildegard Mueller. „Evoluția este îngrijorătoare și arată că Germania se confruntă cu o criză de competitivitate gravă și persistentă”, a declarat ea, citată de Xinhua.

Anterior, VDA a prezis că 190.000 de locuri de muncă vor fi pierdute în industrie între 2019 și 2035.

Mueller a declarat, de asemenea, că aproximativ 100.000 de locuri de muncă au fost deja pierdute în industria auto germană între 2019 și 2025. ea a subliniat „criza gravă și persistentă de competitivitate” din Germania și Europa drept principalul motiv al reducerilor. Printre problemele industriei, ea a menționat taxele și impozitele mari, energia scumpă și birocrația. Desigur, războiul tarifar purtat cu SUA este o altă preocupare majoră.

În contextul noilor estimări ale VDA, privind pierderile de locuri de muncă, Mueller a solicitat Comisiei Europene să își ajusteze așteptările față de sectorul auto, și anume condițiile stabilite în Pachetul Auto lansat în decembrie anul trecut.

În ceea ce privește planurile de a permite doar vehiculele electrice cu baterii sau cu pile de combustie începând cu 2035, VDA a solicitat mai multă indulgență pentru vehiculele hibride plug-in, cu autonomie extinsă și motoarele cu ardere internă care utilizează combustibili regenerabili, pentru a evita pierderea a aproximativ 50.000 de locuri de muncă.

