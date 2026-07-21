Criză majoră a combustibililor în Rusia: Producția de carburanți s-a prăbușit, Ucraina a scos din uz o treime din capacitatea de rafinare

Rafinăriile din Rusia operează la un nivel semnificativ redus față de anii anteriori, ca urmare a atacurilor repetate cu drone ale Ucrainei, potrivit unei analize Burggraben, bazată pe date Kpler și IIR Energy.

Capacitatea de procesare a coborât de la aproximativ 5 milioane de barili pe zi în 2022 la 2,9 milioane de barili pe zi la începutul lunii iulie 2026. La acest nivel, potrivit analizei, Rusia nu mai poate acoperi integral cererea internă de produse petroliere, estimată la aproximativ 3,2 milioane de barili pe zi.

Datele săptămânale privind livrările de produse petroliere arată o contracție puternică pe principalele categorii de combustibili. La 7 iulie 2026, livrările de benzină erau estimate la 519.000 de barili pe zi, cele de motorină la 813.000 de barili pe zi, iar cele de combustibil pentru aviație la 179.000 de barili pe zi. Graficul de mai jos arată că toate cele trei categorii au coborât la cele mai reduse niveluri din seria analizată, începută în 2017.

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Rafinăriile rusești sunt principala țintă a dronelor ucrainene, alături de flota fantomă a Rusiei. Tabelul de mai jos arată situația marilor rafinării rusești, lovite în mod repetat și lăsate inclusiv fără capacitate totală de reparație din moment ce acestea sunt dependente într-o bună măsură de tehnologie vestică.

Atacurile au dus în mod direct la reducerea capacității de rafinare, care se vede și în exporturi. Datele Kpler citate de Burggraben arată că exporturile maritime de țiței ale Rusiei au crescut de la 3,4 milioane de barili pe zi în ianuarie 2026 la 4,6 milioane de barili pe zi în iunie, în condițiile în care o parte mai mare din țiței nu mai este procesată intern (vezi tabel mai jos).

În același timp, discounturile pentru țițeiul Urals livrat în India au depășit 10 dolari/baril pentru încărcările din august.

În cazul produselor rafinate, exporturile de benzină au coborât de la 136.000 de barili pe zi în 2023 la 102.000 de barili pe zi în 2024, apoi la 46.000 de barili pe zi în 2025, înainte de a ajunge practic la zero în 2026, pe fondul interdicției de export. Exporturile de motorină și motorină ușoară au scăzut, la rândul lor, la aproximativ 400.000 de barili pe zi, de la circa 910.000 de barili pe zi în ianuarie (vezi tabel mai jos).

Datele privind transportul feroviar indică aceeași tendință (vezi grafic mai jos). În iunie 2026, Căile Ferate Ruse au transportat cu 16,7% mai puțin țiței și produse petroliere față de aceeași perioadă a anului anterior. Cum țițeiul reprezintă, în mod obișnuit, doar aproximativ 15% din aceste transporturi, scăderea reflectă în principal reducerea volumelor de produse rafinate.

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Pe piața internă, analiza estimează un deficit de benzină de aproximativ 320.000 de barili pe zi, raportat la o cerere internă de circa 880.000 de barili pe zi. Potrivit ISW, aproximativ 78 din cele 83 de așa-numite subiecte federale ale Rusiei au raportat deja deficite de carburanți, iar autoritățile din 48 au impus limite oficiale la achizițiile de benzină sau motorină (vezi hartă mai jos).

Motorina a intrat, de asemenea, într-o zonă de deficit. Rusia producea, în mod normal, aproximativ 1,8 milioane de barili pe zi de motorină, la un consum intern de circa 900.000 de barili pe zi. În iulie, producția medie a coborât la aproximativ 1 milion de barili pe zi, iar cea mai recentă estimare săptămânală indică 886.000 de barili pe zi, ușor sub consumul intern.

Pentru acoperirea parțială a deficitului, analiza menționează Belarus drept cea mai apropiată sursă posibilă. Cele două rafinării belaruse, Naftan și Mozyr, produc împreună aproximativ 117.000 de barili pe zi de benzină, față de o cerere internă de numai 24.000 de barili pe zi, ceea ce lasă teoretic circa 90.000 de barili pe zi disponibili pentru export.

Potrivit datelor citate de Burggraben, livrările de benzină din Belarus către Rusia au crescut de 58 de ori în perioada 1-22 mai față de anul anterior, iar exporturile de combustibil pentru aviație s-au cvadruplat.

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