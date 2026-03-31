Prețul carburanților pune presiune pe bugetul Sănătății. Ministrul Rogobete: ”Nu suntem în criză, suntem în alertă”

Dacă prețul carburanților nu scade, Ministerul Sănătății va fi obligat să ceară o suplimentare bugetară, în cel puțin două luni, pentru a asigura funcționarea ambulanțelor și a acoperi scumpirea medicamentelor, a declarat ministrul Alexandru Rogobete.

Declarația a fost făcută în contextul prețurilor ce au crescut accelerat în ultimele săptămâni, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu și a perturbărilor din Strâmtoarea Ormuz. Motorina standard a ajuns la aproape 10,50 lei/litru, iar premium peste 11 lei.

Serviciile de Ambulanță Județene (și SMURD) au flote mari ce rulează zilnic, iar consumul lunar al acestora e semnificativ, astfel încât costurile pentru necesarul ambulanțelor, elicopterelor SMURD și avioanele medicale au început „să crească dramatic”.

Bugetul Ministerului Sănătății pe 2026, cu creșteri la unele capitole (inclusiv materiale pentru UPU și ambulanțe), dar alocarea pentru combustibil nu a anticipat aceste scumpiri bruște.

Presiunea e pusă pe cheltuieli curente, iar dacă prețurile rămân ridicate, fondurile alocate se pot epuiza mai repede decât era planificat, iar ministrul Alexandru Rogobete estimează că va fi nevoit să solicite o rectificare de buget în două luni:

„Preţul a început să crească consistent, văd deja un dezechilibru în bugetul Ministerului Sănătăţii pe această componentă şi cred că inacţiunea ar trebuit să se sfârşească şi săptămâna aceasta cei responsabili, şi mă refer la zona financiară în special, să vină cu o soluţie, pentru că dacă nu, în două luni de zile eu voi cere rectificare de buget pentru că o să rămân fără bani pentru ambulanţe”.

Problema nu există doar în România, ci în mai multe state, unde sistemele publice de sănătate se confruntă oricum cu lipsa fondurilor suficiente. În Marea Britanie, după blocarea strâmtorii Hormuz, contractul de aprovizionare a trecut la prețuri zilnice din cauza volatilității.

Grup de lucru pentru monitorizarea și intervenția imediată pe piața medicamentelor, dacă apar discontinuități. Ministrul: „Nu suntem în criză, suntem în alertă”

Îngrijorări există și în legătură cu scumpirea medicamentelor și eventuale întreruperi de aprovizionare, nu doar în România, ci în aproape statele.

„Există o îngrijorare, există o presiune, care evident că vine odată cu conflictul din Orientul Mijlociu şi vom monitoriza stocurile şi eventualele discontinuităţi pentru a putea găsi furnizori separaţi”, a mai explicat ministrul, citat de News.ro, anunțând crearea unui grup de lucru pentru reacție imediată:

„Săptămâna trecută am făcut un grup de monitorizare şi control la Ministerul Sănătăţii pentru a putea monitoriza două aspecte: pe de o parte, stocurile pentru medicamentele critice pe care le avem la nivel naţional şi, pe de altă parte, fluctuaţiile de preţ şi eventualele, spun eventualele discontinuităţi care pot să apară în orice moment. Într-o criză internaţională, evident că există semnale pe care le-am primit, de asta am dat drumul la acest demers important, dar vreau să subliniez: nu suntem în criză în momentul de faţă”, a declarat, luni seară, la Ploieşti, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Scumpirea medicamentelor, inevitabilă

„Mă aştept la creşteri de preţuri şi la o presiune în acest sens, gândiţi-vă că există medicamente în România, astăzi, unde preţul de transport este de două ori mai scump decât preţul produsului. Avem mecanisme financiare de compensare. (…) Nu suntem în criză, suntem în alertă”, spune Alexandru Rogobete, amintind că unele medicamente au preţ reglementat, dar altele nu.

