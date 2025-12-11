Criza apei din Prahova: Primele demisii și demiteri, anunțate de ministrul Mediului/ Raportul Corpului de control trimis la Parchetul General

Directoarea de la Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa, Marilena Stoian a fost demisă, iar Consiliul de Administraţie al Exploatare Sistem Zonal Prahova a primit mandat pentru demiterea directorilor acestei instituţii, a anunțat miercuri seara ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

De asemenea, directorul Apelor Române, Florin Ghiţă, şi-a prezentat demisia de onoare, la numai câteva săptămâni după numirea în funcție.

Aceștia sunt primii șefi ce răspund cu funcția în cazul Crizei din județele Prahova și Dâmbovița, care a lăsat fără apă aproape 110.000 de locuitori din cauza golirii neanunțate a barajului Paltinu.

Ministrul Mediului i-a mulţumit directorului Ghiţă pentru activitatea sa, întrucât acesta a crescut controalele, ”care până acum păreau un mit în această instituţie”.

Locul lui va fi preluat, interimar, de Sorin Rândaşu, directorul Departamentului Situații de Urgență din cadrul Administrației Naționale Apele Române (ANAR).

CA al ESZ Prahova va primi mandat pentru a-i demite pe directorul general şi directorul tehnic, a detaliat minsitrul Buzoianu, urmând ca Executivul să desființeze această instituție printr-o HG, a mai arătat Diana Buzoianu: ”Analizăm, în perioada imediat următoare, redactarea hotărârii de Guvern care să desfiinţeze această companie cu totul, pentru că oricum este o structură care şi-a arătat limitele şi în situaţii de criză, dar şi în activitatea de zi cu zi”.

Situația la zi a aprovizionării cu apă în cele 14 localități afectate

În toate cele 14 localităţi din Prahova şi Dâmboviţa afectate, începând cu 28 noiembrie, când a izbucnit criz, se furnizează, în prezent, apă menajeră.

„Se fac analizele şi suntem pe procedura pe apă potabilă, pentru analizele pentru apă potabilă de către DSP, urmează să fie realizate toate verificările şi în momentul în care DSP va stabili că au fost îndeplinite toate condiţiile legale, va putea să fie declarată şi apa potabilă”, a mai declarat Buzoianu.

Până atunci, locuitorii vor fi aproviziționați regulat cu apă potabilă, de către autorități.

În acest moment se caută soluţii alternative pe termen mediu, adică pentru următoarele luni, astfel încât să continue lucrările la lacul Paltinu.

Barajul Paltinu nu a mai fost golit complet de zeci de ani, iar una dintre golirile de fund a cedat în iunie 2025, ceea ce a dus la decizia de golire controlată din noiembrie. Ultima tentativă majoră de golire a început pe 17-18 iunie 2025, după detectarea unei avarii, dar operațiunile de golire propriu-zisă s-au intensificat în decembrie, generând criza apei potabile. Reparațiile complete sunt amânate până după iarnă, din cauza riscurilor hidrologice.

”Este foarte clar că peste noapte nu vor exista soluţii magice care să aducă alternative la apă sau rezerve, dar lucrările vor trebui să pornească de urgenţă”, a afirmat Diana Buzoianu.

Concluziile Raportului de control

Ministrul Mediului a prezentat concluziile controlului privind cele întâmplate și a precizat că dcoumentul va fi trimis Parchetului General.

Raportul Corpului de Control confirmă deficiențe grave în gestionarea situației la nivelul ABA Buzău–Ialomița, SGA Prahova și operatorului de apă ESZ Prahova.

În urma acestor concluzii, conducerea Administrației Bazinale de Apă Buzău–Ialomița a fost demisă.

„Concluziile raportului au fost trimise deja către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Acum câteva minute a fost transmisă decizia de demitere a directoarei de la ABA Buzău-Ialomița. De asemenea, a fost convocată ședința Consiliului de Conducere pentru mâine, care are pe ordinea de zi mandatarea Consiliului de Administrație al operatorului ESZ Prahova pentru demiterea directorilor responsabili de neîndeplinirea obligațiilor, constatate de Corpul de Control”, a declarat ministra Mediului, Apelor și Pădurilor.

Este vorba despre directorul general și directorul tehnic ai ESZ Prahova, persoanele responsabile pentru lipsa măsurilor de prevenție, informare și intervenție în perioada premergătoare și pe durata crizei.

Principalele concluzii:

Administraţia Bazinală Buzău Ialomiţa, nu a informat operatorul ESZ, până la data de 22 octombrie, cu privire la acţiunile luate pentru scăderea apei.

„Este, de asemenea, menţionat faptul că nu au fost îndeplinite măsurile de a informa utilizatorii din aval sau autorităţile locale cu privire la posibilitatea, riscul de a creşte turbiditatea în urma acestor lucrări. Este foarte clar că întocmirea documentelor şi modul de desfăşurare a acţiunilor de scădere a nivelului apei s-a prelungit foarte mult (…) până la intrare în sezonul rece, cu riscuri mari din punct de vedere meteorologic şi hidrologic pentru aceste lucrări. Şi nu au fost făcute în perioada 2023 până în prezent verificări cu privire la operatorul de apă ESZ, privind modul de desfăşurare a prevederilor autorizaţiei de gospodărire a apelor”, a spus ministrul, în conferința de prezentare a Raportului.

După ce a luat la cunoştinţă, în 22 octombrie, că nivelul apei din barajul Paltinu va fi scăzut, ceea ce va duce la creşterea turbidităţii apei, compania ESZ „nu a dispus niciun fel de observaţii, nu a dispus niciun fel de măsuri în acest sens, pentru a minimiza acest risc”.

„Operatorul de apă ESZ nu a luat măsurile de asigurare a rezervelor de apă în vederea asigurării debitelor necesare pentru staţia de tratare Voila, nu a fost respectată prevederea autorizaţiei de gospodărire care menţionează expres obligaţia de întreţinere a construcţiilor şi instalaţiilor de captare, nu au fost luate măsurile operative pentru asigurarea funcţionării respectării acestor structuri şi, bineînţeles, nu au fost informate imediat autorităţile în momentul în care a apărut incidentul de la lacul Patinu”, arată concluziile controlului.

„Am avut asigurări, date inclusiv în scris de către Administraţia Bazinală Buzău-Ialomiţa, iar operatorul de apă ESZ, deşi a luat la cunoştinţă că va creşte turbiditatea, nu a menţionat absolut niciodată că nu va face faţă, sau nu a menţionat măcar limitele la care va face faţă o dată cu creşterea turbidităţii. Deci sunt două autorităţi, una dintre ele a ales pur şi simplu să ignore toate informaţiile, cealaltă a dat asigurări ferme că nu se va opri apa pentru populaţie”, a explicat Diana Buzoianu.

În ceea ce priveşte Administraţia Naţională „Apele Române”, începând din anul 2013, deşi exista obligaţia de a fi făcute controale cu privire la sistemul gestionat de operatorul de apă ESZ, nu a fost realizat niciun control.

„De asemenea, se constată o lipsă de coordonare a Administraţiei Naţionale în ceea ce priveşte modul de desfăşurare activităţii, o lipsă de coordonare cu autorităţile din structura, din subordonarea lor”, a mai afirmat Buzoianu.

Urmează verificarea legalității construcțiilor de pe plaje

„În perioada următoare vom avea o analiză și un raport privind controalele efectuate în domeniul balastierelor și al plajelor. Am reușit împreună să scoatem la iveală ilegalități grave, inclusiv încălcări ale dreptului de proprietate pe falezele din România, și nereguli privind construcțiile ridicate pe plajele închiriate și vom continua pe aceeași linie, cu toată fermitatea”, a mai anunțat Diana Buzoianu.

