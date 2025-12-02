Criza apei din Prahova și Dâmboviţa se prelungește; centrala de la Brazi, care asigură 10% din producția de energie, oprită

Criza apei din județele Prahova, Dâmboviţa şi Argeş, unde aproape 110.000 de locuitori au rămas fără apă la robinete după golirea barajelor Paltinu şi Vidraru, se prelungește, situația urmând a reveni la normal, conform unor estimări considerate optimiste, abia luni, 8 decembrie.

Un număr de 12 localități din Prahova – Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial comuna Floreşti – au rămas de vineri fără apă la robinet, dar criza afectează și orașul Moreni, din Dâmbovița.

Consiliul Judeţean Prahova, principal acţionar al furnizorului de apă, susţine că instalațiile de la barajul Paltinu s-au blocat din cauza turbidităţii.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză însă că situația nu e doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism. Ea anunță că va trimite Corpul de Control pentru a analiza situația.

În localităţile afectate, școlile au fost închise, iar cursurile se ţin doar online.

În total, aproape 110.000 de oameni depind de apa de la rezervele de Stat livrată de autorități cu cisterne sau TIR-uri.

Duminică noapte au fost livrați peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată, iar luni au ajuns încă 150.000 de litri de apă.

În municipiul Câmpina au fost împărțiți câte 4 litri de persoană, pentru 3 zile. Este distribuită apă potabilă, dar și menajeră din rezervoare puse la dispoziție de furnizorul local și de pompieri.

La Băicoi, primarul a găsit o variantă de a alimenta cu apă patru cartiere din oraș.

Ministrul Mediului: Reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă cunoșteau riscurile, nu le-au comunicat şi nu au luat măsuri; primarii nu au putut face stocuri

Diana Buzoianu a declarat marți că instituţiile locale nu au transmis Ministerului Mediului, în comunicările oficiale, riscurile implicite ale intervenţiilor la barajul Paltinu.

„În comunicările oficiale care au ajuns la Ministerul Mediului aceste riscuri nu au fost comunicate, nu au fost comunicate aceste riscuri nici către primari, nici către prefecţi, nici către Consiliile Judeţene, nici către populaţie. În principiu, oamenii au ştiut că nu există niciun fel de risc, deşi două autorităţi comunicau între ele că există aceste riscuri şi că trebuie luate măsuri. Soluţii ar fi existat”, a declarat Diana Buzoianu.

Primarii din zonele afectate i-au transmis că ar fi putut lua măsuri pentru asigurarea stocurilor de apă, dar şi populaţia ar fi putut să fie mai bune pregătită „dacă se ştia acest risc”.

Situația a fost anticipată de cei de la Ape, ministrul cere schimbarea celor vinovați

„Eu cred că trebuie să fie schimbate de urgenţă persoanele care sunt responsabile. Problema nu este că nu au anticipat această situaţie, problema este că au anticipat această situaţie, că au avut documente, avem documente care să ateste faptul că ştiau că există acest risc şi că nu le-au comunicat nici către minister, nici către populaţie, nici către primari şi nu au luat nici măsurile, nici ESZ-ul, nici Apele Române de la nivel local Buzău-Ialomiţa”, a adăugat Buzoianu.

Întrebată cine ar trebui să schimbe din funcţie şefii celor două instituţii, Diana Buzoianu a explicat că directorul ABA Buzău-Ialomiţa poate fi demis de către directorul general de la „Apele Române”, iar directorul Exploatare Sistem Zonal Prahova poate fi schimbat din funcţie de către Consiliul de Administraţie.

„Eu cred că există suficient de multe informaţii de natură publică care să arate deja că nu se poate gestiona această situaţie cu aceşti oameni”, adaugă ministrul Mediului.

Centrala electrică de la Brazi, care asigură 10% din producția națională de energie, oprită

Centrala electrică de la Brazi nu mai poate funcționa din cauza lipsei apei, în urma golirii lacului de acumulare de la Paltinu.

Petrom a confirmat oprirea neplanificată din cauza debitului scăzut al apei tehnologice și a restricțiilor de apă și susține că acești factori sunt aflați în afara controlului companiei.

„Conform cerințelor legale, întreruperea a fost notificată către REMIT. Continuăm să monitorizăm situația”, transmite compania.

Două dintre cele trei turbine pe gaze naturale, cu capacităţi instalate de 306, respectiv 262,95 MW, sunt programate să fie oprite între 2 decembrie, ora 12:00, și 4 decembrie, ora 1:00. A treia turbină, cu o capacitate de 262,95 MW, are programată oprirea între 3 decembrie, ora 12:00, și 4 decembrie, ora 1:00.

Centrala, pusă în funcţiune în 2012 după o investiţie de 530 milioane euro, are o capacitate totală instalată de 860 MW, compusă din două turbine pe gaze naturale de 290 MW fiecare, două cazane de recuperare și o turbină cu abur de 310 MW, conform datelor oficiale OMV Petrom.

Administrația Apele Române a cerut declararea stării de urgență

Criza apei din Prahova și Dâmbovița a debutat pe 28 noiembrie, când instalațiile de la stațiile de alimentare nu au mai putut fi folosite din cauza cantității mari de aluviuni.

Totul, după ce lacul Paltinu a fost golit în ultimele luni pentru unele reparații.

Administrația Apele Române a cerut autorităţilor din Prahova să declare stare de urgenţă.al Ministerului Mediului.

Nu au apă nici locuitorii din Curtea de Argeș și din trei localități învecinate, odată cu golirea Barajului Vidraru. Mâlul ridicat de pe fundul barajului a afectat instalațiile furnizorului local de apă.

Spitalul primește apă îmbuteliată pentru mâncarea pacienților, la fel și persoanele vulnerabile.

Însă restul locuitorilor, abia de miercuri ar urma să primească apă potabilă dintr-o cisternă de mare capacitate.

Lucrările de retehnologizare de la barajul Vidraru, primele din ultimii 50 de ani, sunt programate să continue până în februarie.

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că cei responsabil vor trebui să răspundă pentru situația de criză crată:

„Este nevoie să tragem învăţămintele necesare, pentru ca astfel de situaţii să nu se mai repete. După reluarea cât mai urgentă a alimentării cu apă, cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create”, a transmis Bolojan pe contul de Facebook.

