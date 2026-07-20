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Criză a prețurilor la motorină în UE – stocurile se apropie de valorile minime multianuale

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De Razvan Diaconu

20 iulie, 2026

Aprovizionarea pieței europene cu motorină va fi și mai problematică, deoarece desele întreruperi ale livrărilor se suprapun cu stocurile aflate aproape de valorile minime multianuale, spun analiștii de la Morgan Stanley.

„Tabloul este cu adevărat tensionat”, a scris Morgan Stanley într-o notă publicată duminică de Bloomberg.

„Așteptările noastre privind cererea și oferta indică o scădere în continuare a stocurilor europene de motorină la minimele multianuale spre finele anului”, mai arată banca de investiții americană în notă.


Piețele de motorină și de combustibil în general au avut evoluții diferite în ultimele săptămâni comparativ cu reducerea prețului petrolului la finele lunii iunie și începutul lui iulie, datorită memorandumului de înțelegere SUA-Iran, denunțat între timp de ambele părți.

Marjele de profit la rafinarea benzinei și motorinei au ajuns la începutul acestei luni la valori record după reluarea violențelor din Orientul Mijlociu, embargoul rusesc pentru exporturile de motorină și reducerea stocurilor globale de combustibil.

Creșterea marjelor de rafinare pentru combustibili și diferența de preț față de prețurile țițeiului sugerează că piețele globale ale combustibililor rămân foarte tensionate, în ciuda milioanelor de barili de țiței care au reușit să traverseze Strâmtoarea Ormuz înainte de reizbucnirea violentă a ostilităților.

Marjele de rafinare a motorinei în Europa au crescut la un record de peste 60 de dolari pe baril după ce Rusia a anunțat o interdicție asupra exporturilor de motorină, în încercarea de a atenua criza internă a combustibililor cauzată de o serie de atacuri cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești.


„Spre deosebire de țiței, produsele rafinate se confruntă cu mult mai puține opțiuni de îmbunătățire a stocurilor. Mai multe rafinării din Orientul Mijlociu rămân afectate de conflictul în curs, în timp ce restricțiile Rusiei la exportul de motorină continuă să limiteze disponibilitatea globală”, a declarat Ole Hansen, șeful departamentului de strategie pentru mărfuri la Saxo Bank, într-o analiză de săptămâna trecută.

„Capacitatea de rafinare la nivel global rămâne, de asemenea, relativ limitată, împiedicând creșterea ofertei de țiței să se traducă rapid în producție suplimentară de motorină și benzină.”

Cititi si: Rusia interzice exporturile de motorină după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor

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