Criticile startup‑urilor la adresa „EU Inc”: nu livrează soluția promisă, câtă vreme e nevoie de autorizări diverse din 27 de state

Proiectul „EU Inc”, anunțat de Comisia Europeană ca o soluție pentru a crea un cadru corporativ unificat în Uniunea Europeană și a sprijini startup‑urile în scalarea la nivel transfrontalier, se confruntă cu critici tot mai puternice din partea comunității de inovatori și organizațiilor de afaceri, potrivit Financial Times.

Deși inițiativa este prezentată de executivul UE ca un „regim 28”, menit să depășească fragmentarea juridică care împiedică extinderea companiilor în bloc, vocile critice susțin că propunerea riscă să rămână sub nivelul așteptărilor și să nu elimine real barierele existente.

27 de interpretări naționale

Unul dintre punctele de dispută majore îl reprezintă tocmai ideea centrală a mecanismului: denumitul „regim 28” ar trebui să fie un cadru legal corporativ complet armonizat la nivelul UE, alternativ sistemelor naționale.

Într‑o scrisoare comună adresată instituțiilor europene, Allied For Startups, alături de alte organizații ale ecosistemului, a avertizat că simpla transpunere a regulilor europene în legislațiile naționale, sub forma unei directive, ar produce în realitate nu un singur regim, ci 27 de variante naționale ale aceluiași concept.

Aceasta ar contrazice tocmai scopul declarat al inițiativei: uniformizarea normelor pentru companiile care doresc să opereze în întreaga Uniune.

Mecanismele de soluționare a disputelor nu sunt unitare

Criticii avertizează că asta ar duce inevitabil la divergențe de interpretare și aplicare a normelor corporative, oferind fondatorilor și investitorilor în continuare 27 de „ape juridice” diferite de navigat. În plus, aceștia susțin că numai un act legislativ de tip regulament UE aplicabil direct în toate statele membre ar putea crea o entitate juridică europeană coerentă.

Un alt element de nemulțumire din partea comunității de startup‑uri se referă la mecanismele de soluționare a disputelor și interpretarea juridică a noilor reguli. Conform criticilor, deși Comisia a sugerat ca statele membre să instituie instanțe specializate, propunerea nu prevede în mod clar un tribunal comercial unificat la nivelul UE care să asigure interpretarea uniformă a normelor EU Inc. fără influențe divergente ale jurisdicțiilor naționale. Lipsa unui astfel de mecanism ar menține, în practică, incertitudini și riscuri pentru investitori în privința consecvenței deciziilor judiciare între diferite țări.

Drepturile angajaților și fiscalitatea continuă să fie reglementate la nivel național

Criticii au atras atenția și asupra faptului că, în forma actuală a propunerii, normele naționale esențiale privind drepturile angajaților, fiscalitatea și alte reglementări publice rămân în vigoare pentru companiile EU Inc. Această situație, spun aceștia, ar putea conduce la situații în care, în practică, companiile EU Inc se confruntă tot cu un peisaj fragmentat de norme socio‑economice și fiscale, ceea ce contravine obiectivului inițial de a simplifica accesul pe piața unică.

Înainte de prezentarea oficială a propunerii, numeroase organizații din ecosistemul de inovație — inclusiv inițiative precum EU‑INC campaign — au transmis Comisiei Europene avertismente că fără un standard corporativ pan‑european real, mulți fondatori vor continua să prefere jurisdicții externe, precum Statele Unite

