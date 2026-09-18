Critical Metals estimează venituri de până la 2,2 mld. $ pentru rafinăria de metale rare din România

Compania americană Critical Metals Corp. estimează că rafinăria de metale rare și critice pe care intenționează să o dezvolte în România ar putea genera venituri anuale de aproximativ 1,8 – 2,2 miliarde de dolari.

Rafinăria ar urma să proceseze până la 100.000 de tone de concentrat de eudialit pe an, provenit din proiectul Tanbreez din Groenlanda. Investiția estimată pentru instalație este de aproximativ 1,85 miliarde de dolari, cu o marjă de precizie de plus sau minus 25%, potrivit Critical Metals.

Compania estimează că instalația ar putea produce anual aproximativ 27.943 de tone de produse din pământuri rare și metale critice și 25.670 de tone de dioxid de siliciu de înaltă puritate. „Rafinăria propusă de Critical Metals în România este proiectată pentru o capacitate de procesare de până la 100.000 de tone pe an de concentrat de eudialit”, a transmis compania.

Modelul economic

Modelul economic prezentat de Critical Metals indică un NPV10 de aproximativ 4,5 miliarde de dolari — adică valoarea netă a proiectului, calculată prin aducerea la „prezent” a tuturor profiturilor estimate pentru anii următori, folosind o rată de actualizare de 10% pe an, un standard folosit în industria minieră pentru a compara proiecte de investiții.

Compania mai indică o rată internă de rentabilitate (IRR) de circa 55%, un indicator care arată cât de profitabilă este investiția per ansamblu: cu cât procentul e mai mare, cu atât proiectul e considerat mai atractiv financiar comparativ cu alte opțiuni de investiție.

Potrivit acelorași estimări, perioada de recuperare a investiției ar fi de aproximativ doi ani — timpul necesar ca profiturile generate de rafinărie să acopere costul investiției inițiale de 1,85 miliarde de dolari.

Compania subliniază însă că aceste valori sunt estimări preliminare și depind de lucrări suplimentare de inginerie, teste metalurgice, condițiile pieței, autorizări și o decizie finală de investiție care nu a fost încă luată.

Ce ar urma să producă rafinăria

Procesul tehnologic testat de companie a obținut o dizolvare de peste 99% a concentratului de eudialit și urmărește separarea materialului în 19 produse cu puritate ridicată. „Peste 99% dizolvare a concentratului de eudialit în 19 produse din pământuri rare cu puritate ultra-ridicată”, a anunțat Critical Metals.

Unul dintre principalele produse secundare vizate este dioxidul de siliciu. Compania spune că procesul ar putea produce aproximativ 25.670 de tone de SiO2 pe an, cu o puritate de 99,99%.

Critical Metals estimează că vânzarea acestui produs ar putea genera aproximativ 600 de milioane de dolari pe an. Procesul este proiectat, de asemenea, pentru reducerea cu aproximativ 85% a consumului de acid proaspăt, prin recuperarea și reciclarea acidului.

Rafinăria ar putea produce și compuși de niobiu, tantal, disprosiu și hafniu. Pentru hafniu, compania estimează o producție de 50-70 de tone de metal cu puritate ridicată pe an în primii cinci ani, precum și 20-30 de tone de clorură de hafniu pe an.

Necesarul energetic al instalației este estimat la până la 150 MW. Aproximativ 60-70% din energie ar urma să fie furnizată prin gaze naturale, iar restul prin energie electrică.

Parteneriat cu Nuclearelectrica

Proiectul este legat de Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, companie deținută de Nuclearelectrica.

Critical Metals și FPCU au semnat în decembrie 2025 un Term Sheet pentru constituirea unui joint-venture cu participații egale, de câte 50%, pentru dezvoltarea unei instalații de procesare în România.

În documentul transmis Comisiei pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC), Critical Metals a precizat că joint-venture-ul urma să „dezvolte, construiască și pună în funcțiune o instalație de procesare situată în România”.

Acordul este însă neangajant. În același document, compania avertiza că „nu există nicio garanție că societatea va încheia acorduri obligatorii cu FPCU”. Nuclearelectrica a raportat, la rândul său, semnarea unui „acord neangajant între FPCU Feldioara și CRML”.

Materia primă din Groenlanda

Rafinăria românească ar urma să proceseze concentrat provenit din proiectul Tanbreez, dezvoltat de Critical Metals în Groenlanda. Compania spune că structura propusă urmărește să creeze un lanț integrat, de la extracția minereului până la producția de metale și compuși cu puritate ridicată.

„Aceasta reprezintă o evoluție semnificativă a valorii proiectului Tanbreez”, a declarat Tony Sage, director general și președinte executiv al Critical Metals, în comunicatul companiei.

Critical Metals deține în prezent 92,5% din proiectul Tanbreez, potrivit informațiilor publicate de companie în documentele sale corporative.

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