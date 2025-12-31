Criteriile de prioritizare a proiectelor din Programul „Anghel Saligny” în 2026 au fost lansate în consultare publică

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a lansat în consultare publică proiectul de Hotărâre a Guvernului care stabilește criteriile de prioritizare a solicitărilor de transfer pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny” în 2026.

Documentele ministerului prevăd că pentru alocarea fondurilor se va ține cont de gradul de realizare al proiectelor. Astfel, 50% din bani vor fi alocați proiectelor care sunt finalizate în proporție de peste 80%, 30% pentru cele între 40% și 80% și 20% pentru proiectele mai puțin avansate, sub 40%. În cadrul fiecărei categorii, solicitările vor fi onorate în ordinea înregistrării.

Dacă într-o categorie rămân bani nefolosiți, aceștia vor fi redistribuiți către alte categorii unde există proiecte care mai au nevoie de finanțare. Măsura are ca scop utilizarea eficientă a fondurilor disponibile și evitarea blocării resurselor în proiecte nefinalizate.

Proiectul prevede, de asemenea, că anumite categorii de beneficiari – județele, municipiile reședință de județ și sectoarele Bucureștiului – care contribuie cu 20% din valoarea proiectului, nu vor fi supuse criteriilor de prioritizare, iar banii li se vor aloca direct. Celelalte unități administrativ-teritoriale vor fi evaluate conform regulilor standard.

Programul „Anghel Saligny”, finanțat cu un buget total de 65,5 miliarde de lei, vizează dezvoltarea infrastructurii locale, inclusiv alimentarea cu apă și canalizare, drumuri și poduri, precum și distribuția gazelor naturale.

Proiectul de hotărâre este pus în transparență decizională, iar ministerul așteaptă observații și propuneri din partea autorităților locale și a publicului, pentru a asigura o aplicare corectă și eficientă a fondurilor în 2026.

***