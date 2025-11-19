cursdeguvernare

20 noiembrie, 2025

Cristian Roșca, Google Cloud: Recomandăm autorităților să consume mai multe produse „on the shelf”, sunt testate, se implementează rapid. Noi vă furnizăm piesele Lego, creația e a dvs., după nevoile dvs.

De Vladimir Ionescu

19 noiembrie, 2025

Cristian Roșca, Account Executive – Google Cloud – Public Sector CEE, recomandă autorităților publice din România să consume mai multe produse de tipul „on the shelf”, testate și verificate, ce oferă o viteză mare de implementare, respectiv să reziste tentației de a reinventa roata în situații în care nu se justifică.

„Mă întorc la tema mea și mesajul pe care aș vrea să-l transmit este că vrem să nu ne mai priviți ca pe un furnizor, ca pe un automat de licențe și de echipamente, ci vrem să ne priviți ca pe o platformă pe care să puneți politicile publice, o infrastructură tehnologică pe care să puneți politicile publice. Ne-am dori, în măsura posibilului, să consumați mai multe produse de tipul „on the shelf” și să nu mai reinventăm roata, o roată digitală de genul acesta. Descriem niște lucruri care sunt în cloudul public de 5–6–7 ani în moduri inventive. Există acolo, sunt testate, sunt verificate, haideți să le utilizăm. Cel mai important lucru pe care îl pot aduce este viteza de implementare, lucru la care noi avem, de obicei, probleme. Asta se reflectă direct în momentul în care putem să consumăm un serviciu public”, a declarat Cristian Roșca în cadrul conferinței „Un cincinal de digitalizare – unde au ajuns Statul și Economia. Dar industria IT?”, organizată marți de Conferințele CDG la Comisiei pentru tehnologia informațiilor și comunicațiilor din Camera Deputaților.

El a precizat totodată că statul ar trebui să privească soluțiile tehnologice ca pe niște piese Lego, ce pot fi asamblate după nevoi punctuale.


„Avem companii, avem resurse financiare, doar că trebuie să avem deschidere să încercăm să utilizăm aceste tehnologii care ne sunt puse la dispoziție. Imaginați-vă Google ca pe un imens joc de piese Lego. Noi vă furnizăm piesele Lego, șina, pomul, pista; creația e a dvs., după nevoile dvs.”, a mai precizat reprezentantul Google.

(Citește și: ”LIVE DE LA 09:30: Conferința „Un cincinal de digitalizare – unde au ajuns Statul și Economia. Dar industria IT?”, 18 noiembrie 2025, orele 09:30 – 14:00”)


