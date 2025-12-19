Cristian Popa, BNR: Remiterile personale nete vor scădea în 2025 – Deficitul de forță de muncă internă duce la creșterea ieșirilor de bani din România

Remiterile nete s-ar putea ridica la 4,7-4,8 mld. de euro în 2025, în ușoară scădere față de anul precedent, potrivit unor estimări ale lui Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR).

„După prima jumătate a anului 2025 încasările încetinesc, iar plățile accelerează. Pe baza datelor istorice și a celor din primele două trimestre ale acestui an, ținând cont de trend și sezonalitate, o estimare prudentă indică scăderea remiterilor nete în acest an. Pe partea de încasări, această scădere se explică probabil prin incertitudinile economice globale, creșterea costului vieții, ceea ce lasă multor români din străinătate mai puțini bani de trimis, dar și prin reîntregirea/mutarea familiilor în străinătate, care reduce obligațiile de întreținere din țară. Sau poate că mulți pur și simplu nu mai au cui să trimită bani acasă”, susține oficialul BNR.

În 2024, încasările s-au situat în jur de 6,7 miliarde de euro (aproape 2% din PIB). Suma este de două ori și jumătate mai mare decât acum un deceniu, pe fondul creșterii numărului de emigranți și a veniturilor lor.

„Per total, din 2013 până la jumătatea anului 2025, românii din afara țării au trimis acasă aproximativ 60 de miliarde de euro, o sumă remarcabilă, de peste două ori mai mare decât valoarea agreată inițial a PNRR. Un aspect important (ce se remarcă și din infografic) este stabilitatea și reziliența acestor sume”, scrie Cristian Popa.

Creștere accelerată a remiterilor din România către exterior

La capitolul plăți, aproximativ 1,7 miliarde de euro au părăsit România în 2024, cu circa 60% peste anul precedent. Per ansamblu, rezultă un net de aproximativ 5 miliarde de euro (încasări minus plăți).

„Începând din 2022 observăm un trend clar ascendent. Volumul remiterilor din România către exterior a crescut de peste patru ori în ultimii cinci ani (de la sub 400 de milioane de euro în 2019, la aproape 1,7 miliarde de euro în 2024). Dacă în 2019 raportul încasări/plăți era 14:1, în 2024 acest raport s-a redus la 4:1. Fenomenul este așteptat să continue, dat fiind că deficitul de forță de muncă internă persistă și companiile recrutează tot mai mulți muncitori străini”, scrie oficialul BNR.

Aproape jumătate din totalul remiterilor personale provine din Regatul Unit și Germania.

„Deși diaspora din UK este numeric doar un sfert din cea din Italia, Spania și Franța, în 2024 contribuția sa financiară o depășește acum pe cea a diasporei mult mai numeroase din aceste țări, iar față de acum un deceniu, nivelul din Regatul Unit este de aproximativ zece ori mai mare”, notează Cristian Popa.

Remiterile, împreună cu o parte a fondurilor europene, reduc deficitul de cont curent, iar investițiile străine îl finanțează pe cel rămas.

„Fără aceste intrări externe, ar trebui să ne împrumutăm chiar mai mult decât o facem deja”, avertizează el.

***