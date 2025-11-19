Cristian Pelivan, directorul Asociației Române a Magazinelor Online: Temu a raportat 4,7 milioane de utilizatori români – Cea mai mare creștere din UE

România a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de utilizatori ai platformelor extracomunitare de comerț online din Uniunea Europeană, a afirmat Cristian Pelivan, Director Executiv, ARMO – Asociația Română a Magazinelor Online.

”O singură platformă, Temu, a raportat la 30 iunie un număr de 4,7 milioane de utilizatori români, lunar, în creștere cu 20% față de precedentele 6 luni. Deci ei, în 6 luni, au crescut cu 20%. E cea mai mare creștere din Uniunea Europeană”, a declarat Cristian Pelivan în cadrul conferinței „Un cincinal de digitalizare – unde au ajuns Statul și Economia. Dar industria IT?”, organizată marți de Conferințele CDG la Comisiei pentru tehnologia informațiilor și comunicațiilor din Camera Deputaților.

91% din coletele sub 150 de euro care ajung în UE provin din China

Acesta a prezentat un sondaj, realizat în rândul a 511 companii din retail-ul românesc, care arată că 77% din firmele de profil suferă un impact negativ din cauza platformelor extracomunitare de comerț online.

”Noi am făcut un sondaj, am comandat un studiu în rândul a 511 companii din retail – nu doar retail online, ci întreg sectorul de retail, și online și offline. Iar rezultatele au fost cât se poate de îngrijorătoare, pentru că 77% din respondenți au spus că anul acesta le va fi impactată cifra de afaceri ca urmare a concurenței neloiale a acestor platforme. 65% își doresc ca statul să intervină și să îi susțină într-un fel, iar 62% cer ca autoritățile să impună respectarea legilor și de către aceste platforme – pentru că, în momentul de față, noi avem cunoștință despre 900 și ceva de plângeri care sunt la ANPC și pe care ANPC pur și simplu nu le rezolvă, pentru că, spun ei, nu au cum. Pentru că vorbim de o companie care nu are un sediu în România. Vom vedea că, în general, cam toate reglementările care sunt la nivel național sunt impuse, «enforced», doar asupra companiilor care au un sediu social sau sunt înregistrate fiscal în România”, a precizat Pelivan.

Directorul ARMO a mai afirmat că, per total, dincolo de concurența neloială practicată de platformele extracomunitare, cifrele arată destul de bine în ceea ce privește sectorul și comerțul online la nivel de țară.

”Aici trebuie spus că mă refer la banii pe care îi cheltuiesc românii online. Estimăm noi că, în 2025, ca procent al valorii cumpărăturilor online, acesta va fi de 3,5% din PIB. Vom ajunge undeva la 13 miliarde de euro, aproximativ, bunuri și servicii. Atâți bani vor cheltui românii, online, anul acesta. Asta ne plasează pe locul 9 în UE, raportat la valoarea PIB”, a mai spus Cristian Pelivan.

***