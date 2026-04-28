Radu Crăciun a predat și conducerea APAPR lui Cristian Pascu, noul șef al BCR Pensii

Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) are de luni, 27 aprilie, o nouă conducere, în urma unor alegeri interne.
Alegerile de luni marchează retragerea lui Radu Crăciun din funcția de Președinte și preluarea conducerii de către Cristian Pascu (foto), care a preluat recent de la Crăciun și conducerea executivă a BCR Pensii, unul din cei 7 administratori de fonduri de pensii administrate privat Pilon II.
Cristian Pascu a fost 19 ani director general executiv adjunct al BCR Pensii, cât și director al departamentului de piețe financiare în cadrul BCR.
Consiliul Director al APAPR va avea 7 membri în următorii 3 ani, după cum urmează:
- Președinte: BCR Pensii (Cristian Pascu)
- Vicepreședinți:
- NN Pensii (Gerke Witteveen)
- Generali Pensii (Anne-Marie Mancaș)
- Membri:
- Carpathia Pensii (Marius Rațiu),
- Allianz-Tiriac Pensii Private (Ciprian Pop),
- Metropolitan Life Pensii (Oana Velicu),
- BT Pensia Noastră (Corina Cojocaru).
***