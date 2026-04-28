28 aprilie, 2026

Newsletter
Radu Crăciun a predat și conducerea APAPR lui Cristian Pascu, noul șef al BCR Pensii

De Vladimir Ionescu

28 aprilie, 2026

Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) are de luni, 27 aprilie, o nouă conducere, în urma unor alegeri interne.

Alegerile de luni marchează retragerea lui Radu Crăciun din funcția de Președinte și preluarea conducerii de către Cristian Pascu (foto), care a preluat recent de la Crăciun și conducerea executivă a BCR Pensii, unul din cei 7 administratori de fonduri de pensii administrate privat Pilon II.

Cristian Pascu a fost 19 ani director general executiv adjunct al BCR Pensii, cât și director al departamentului de piețe financiare în cadrul BCR.

Consiliul Director al APAPR va avea 7 membri în următorii 3 ani, după cum urmează:

  • Președinte: BCR Pensii (Cristian Pascu)
  • Vicepreședinți:
    • NN Pensii (Gerke Witteveen)
    • Generali Pensii (Anne-Marie Mancaș)
  • Membri:
    • Carpathia Pensii (Marius Rațiu),
    • Allianz-Tiriac Pensii Private (Ciprian Pop),
    • Metropolitan Life Pensii (Oana Velicu),
    • BT Pensia Noastră (Corina Cojocaru).

(Citește și: ”Radu Crăciun se retrage din funcția de Președinte – Director General al BCR Pensii, îl înlocuiește Cristian Pascu”)

(Citește și: ”Radu Crăciun / Despre eșecul aderării României la zona euro”)

***



Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

