Radu Crăciun a predat și conducerea APAPR lui Cristian Pascu, noul șef al BCR Pensii

Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) are de luni, 27 aprilie, o nouă conducere, în urma unor alegeri interne.

Alegerile de luni marchează retragerea lui Radu Crăciun din funcția de Președinte și preluarea conducerii de către Cristian Pascu (foto), care a preluat recent de la Crăciun și conducerea executivă a BCR Pensii, unul din cei 7 administratori de fonduri de pensii administrate privat Pilon II.

Cristian Pascu a fost 19 ani director general executiv adjunct al BCR Pensii, cât și director al departamentului de piețe financiare în cadrul BCR.

Consiliul Director al APAPR va avea 7 membri în următorii 3 ani, după cum urmează:

Președinte: BCR Pensii (Cristian Pascu)

Vicepreședinți: NN Pensii (Gerke Witteveen) Generali Pensii (Anne-Marie Mancaș)

Membri: Carpathia Pensii (Marius Rațiu), Allianz-Tiriac Pensii Private (Ciprian Pop), Metropolitan Life Pensii (Oana Velicu), BT Pensia Noastră (Corina Cojocaru).



