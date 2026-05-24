Video / Cristian Mungiu câștigă Palme d’Or pentru a doua oară, cu „Fjord” – „Acest film este un angajament împotriva oricărei forme de fundamentalism, o pledoarie pentru empatie”

Cineastul român Cristian Mungiu a câștigat pentru a doua oară premiul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes, cu pelicula „Fjord”, o dramă inspirată din cazul real al familiei Marius și Ruth Bodnariu, stabiliți în Norvegia, căreia în 2015 le-a fost preluați cei 5 copii de către statul norvegian.

Cristian Mungiu a intrat astfel în cercul foarte restrâns al regizorilor care au câștigat de două ori Palme d’Or, după succesul obținut în 2007 cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”. Printre cineaștii recompensați cu acest premiu se numără Francis Ford Coppola sau Ruben Östlund.

Lungmetrajul, care a stârnit reacții puternice atât în rândul publicului, cât și al criticilor internaționali, reușiseră deja o performanță notabilă la această a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, obținând patru distincții înaintea Galei oficiale de premiere.

În centrul acțiunii se află un cuplu de români stabiliți în Norvegia, interpretat de actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, care se confruntă cu intervenția serviciilor sociale într-un caz legat de creșterea copiilor, care primesc „corecții fizice” familiare generațiilor din Estul Europei.

Cristian Mungiu: „Acest film este un angajament împotriva oricărei forme de fundamentalism”, fie de stânga, fie de dreapta.

După primirea trofeului Palme d’Or, Cristian Mungiu a susținut un discurs despre cinema, societate și responsabilitatea generațiilor actuale.

„Vă rog să-mi permiteți să mă bucur de acest moment”, a spus regizorul român la urcarea pe scenă.

„Prima dată este o surpriză. Apoi vine plăcerea. Ne amintim întotdeauna de a doua oară. Această seară va rămâne gravată în memoria mea.

Acest premiu mă face fericit, dar va trebui să așteptăm douăzeci de ani pentru a ști care au fost cele mai bune filme. Starea lumii nu este cea mai bună. Nu sunt foarte mândru de ceea ce le las copiilor noștri. Schimbarea ar trebui să înceapă cu noi. Trebuie să vorbim despre lucrurile relevante, iar acestea sunt la îndemână. Ne-am asumat riscul de a ne ridica vocea.

Ceea ce simt eu este radicalizarea și fracturarea societății. Acest film este un angajament împotriva oricărei forme de fundamentalism, o pledoarie pentru empatie, pe care trebuie să o aplicăm mai des”, a mai afirmat Mungiu.

”Cred că filmele au devenit prea politice în ultimii 10 sau 15 ani, confirmând mereu „valorile corecte”. Trebuie să echilibrăm acest lucru cu filme care ne permit să ne exprimăm îndoielile cu privire la valorile zilei. Aceasta este o parte a democrației și a libertății pe care trebuie să o menținem vie”, a mai spus Cristian Mungiu, în continuarea ideilor prezentate încă de la conferința de presă la lansarea filumului, u nde a apreciat că ”fundamentalismul de stânga nu e mai puțin periculos”.

„Fjord”, în pole position pentru Oscaruri

Cristian Mungiu primit pentru „Fjord” patru trofee, pe lângă Palme d’Or: Premiul François Chalais (François Chalais Prize), Prix de la Citoyenneté (Citizenship Award), Premiul Juriului Ecumenic (Ecumenical Jury Prize) şi Premiul FIPRESCI (International Critics’ Prize).

„Fjord” marchează debutul regizoral al lui Mungiu în limba engleză și este primul său film după producția din 2022, R.M.N.. Noul proiect explorează povestea unei familii româno-norvegiene stabilite într-o comunitate izolată din apropierea unui fiord din Norvegia.

Cea de-a 79-a ediție a Festivalului de la Cannes, prezidată de Park Chan-wook, s-a încheiat sâmbătă, relatează News.ro, care adaugă că ediția a avut o puternică încărcătură politică, marcată de filme istorice care fac ecou epocii noastre.

De notat și că organizatorii Oscarurilor au modificat regulamentul aplicabil categoriei „Cel mai bun film internațional”. Filmele premiate la marile festivaluri de la Veneția, Cannes, Berlin, Toronto, Sundance și Busan sunt, din start, eligibile pentru a concura și a fi preselectate. Nu mai este necesar ca filmele selectate să fie aprobate de comitetul de selecție al țării în care au fost produse, scrie Le Figaro, preluat de News.ro.

