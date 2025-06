Cristian Grosu / Vai de maga noastră. Când prostia și perfidia zguduie balamalele societăților

În timp ce toată lumea stă cu ochii pe soluțiile prin care putem ieși din rahatul bugetar, o altă fantomă se plimbă pe culoarele politicii și geopoliticii occidentale (și cu bucurie și mândrie enumăr România printre societățile occidentale):

”maga-izarea” societăților, cu largul concurs al stângii mondiale și locale, în sensul de-a distorsiona faptele și semnificațiile acestora până la infestarea conștiinței sociale cu o confuzie care-i alimentează radicalizarea.

”maga” vine de la MAGA (Make America Great Again – sloganul lui Doald Trump și în primul și în cel de-al doilea mandat) și i-am pus ghilimele pentru că e folosit periculos de greșit:

fenomenul este foarte periculos – și vom da mai jos exemple foarte concrete din statele occidentale și din România – din două motive:

crează o presiune insidioasă asupra electoratelor conservatoare (chiar asupra celor absolut deloc extremiste) care le insultă inteligența, le radicalizează manifestarea politică și le crește rândurile debalansând o parte din aceste electorate, prin exasperare, dincolo de extremă,

coroborat cu o evaziune a stângii de-a-și explica esecul în acest moment – de la social-democrație la extremismul progresist woke – care refuză să vadă realitatea si continuă politicile care au radicalizat dreapta.

Cine și de ce a transformat MAGA în ”maga” și care sunt prejudiciile pe care acest fenomen le produce cu aceeași tenacitate precum războiul hibrid al Rusiei împotriva Occidentului și României:

MAGA – Make America Great Again – sloganul lui Doald Trump și în primul și în cel de-al doilea mandat – are o conotație geopolitică și urmărește un set de politici care, simplificând, sunt menite să rezolve 3 lucruri:

-, păstrarea SUA ca lider mondial, într-un moment în care competiția cu China s-a ascuțit până la insuportabilitate, iar China are, împreună cu Rusia și Iranul, scopul declarat de-a lupta împotriva sistemului democratic occidental:

-, gravele dezechilibre macroeconomice pe care globalizarea, așa cum a fost ea în ultimii 40 de ani, i le-a produs SUA;

-, reîntoarcerea producției de bunuri ”acasă”, astfel încât, odată cu dezvoltarea economiei productive, SUA să scape și de niște dependențe de inamicii sistemici ai Occidentului.

MAGA, deci, nu se poate referi DECÂT la SUA, ca primă economie, armată și influență globală, care e pe cale să-și piardă acest statul în favoarea asa numitelor ”forțe revizioniste” enumerate mai sus, și care trebuie să acționeze pentru a nu se întâmpla asta, și neapărat repede, căci China s-a înarmat deja în IndoPacific.

E limpede, deci, că nu poți să spui ”Make Mizil Great Again”, nici măcar ”Make Romania Great Again”, ba, nici măcar ”Make Belgia/Olanda/Spania etc/ Great Again” etc, etc.

Singurii care ar putea să revendice, teoretic, un asemenea slogan sunt Marea Britanie și Commonwealth-ul – acum 100 de ani, Great Britain era cel mai mare imperiu ever de la răsărit la apus – dar nici ”Make Great Britain Great Again” nu se mai potriveste azi, pentru că nu mai judecăm lucrurile în regim de imperiu.

”maga” românească și înșelătoria politică – de ce e periculos și perfid pentru România

Atât Călin Georgescu, cât și geamănul său de laborator – George Simion – au vândut povestea potrivit căreia ei ar fi adepți ai MAGA (ăleia adevărate) din 2 motive:

1, Tensiunile tarifare dintre SUA și UE au fost răstălmăcite ca tensiuni geopolitice: SUA și UE ar fi, deci adversari, ”noi (adică Georgescu-Simion&comp) mergem cu SUA”, nu cu Bruxellesul.

2, Uniunea Europeană le-a respins respectul exact cum i l-au respins lui Viktor Orban al Ungariei ( dar cum NU l-au respins Georgiei Meloni sau PiS-ului polonez), nu pentru conservatorism, ci pentru simpatiile, acțiunile și narațiunile pro-rusești.

Respinși de UE, ce alt fetish occidental mai puteau avea decât SUA cu MAGA ei? Mai ales că suna bine – ”Make Țăndărei Great Again” – calea către Licuriciul cel Mare.

La ”maga” au mai lipit 2 etichete: ”suveraniști” și ”antiglobaliști”.

În realitate, Georgescu-Simion&comp nu au niciuna din aceste caracteristici, din cel puțin 3 motive care-i așează chiar la cealaltă extremă a acestora:

1, NU suveranitatea României o urmăresc, ci DIMPOTRIVĂ: intrarea sub influența Rusiei, în tentativa Rusiei de-a recâștiga statele care s-au eliberat de comunism în 1989.

Or, ”maga noastră”, dacă asculți narațiunile, discursurile și urmărești faptele și revendicările din ultimii 3-4 ani, ABSOLUT toate alimentează și se pliază pe narațiunile, acțiunile și interesele Rusiei în România și în regiune.

2, NU MAGA americană – cu o puternică economie privată și cu o libertate economică fără egal – urmăresc cei doi să instaureze în România, ci ”nationalizări de companii”. La capitolul reinstaurării unui comunism low, Ceaușescu era mai blând: el ura Rusia din toate puterile, pentru că știa ce a însemnat Rusia pentru noi în istorie și stia si cum se purta Rusia cu vasalii.

3, MAGA e împotriva triunghiului revizionist China-Rusia-Iran, chiar dacă nivelul de discuție se poartă, acolo, în aerul rarefiat al diplomației celor câțiva mari geo-jucători, unde nu extraterștrii lui Călin Georgescu dau ordine giganților politici tereștri.

4, Cât espre ”antiglobalism” din ăsta, cu popota la Viena, ce să mai vorbim…

Primul ”magă” a fost Liviu Dragnea

Nu am nicio îndoială ce ar fi făcut ”maga” noastră cu MAGA americană, odată ce s-ar fi instalat la putere – ne-o spun atât Liviu Dragnea, cât și Călin Georgescu și chiar George Simion.

Înainte de toate, să analizăm o înșelătorie:

SUA lui Trump NU l-au susținut nici pe George Simion și nici pe Victor Ponta, în ciuda festivalurilor de foto si video transmise, ”de la fața locului” și de la Mar-a-Lago: în SUA lobby-ul e ”sfânt”, o discuție de 10 minute de PR pe niște milioane de dolari face parte din regula jocului, mai ales că NU se fac angajamente – Trump Jr, la vizita sa în Bulgaria și România a fost foarte discret și cu Ponta și cu Simion.

Ne mai amintim de celebra poză cu Liviu Dragnea, în vizită la Washington, în primul mandat Trump, aplecat printre 2 chelneri si cu mâna întinsă la președintele american?

Dragnea a fost primul ”magă”, avea și el nevoie să se agațe de ”suveranismul” licuriciului, deși acasă făcea cam ce ziceau Georgescu&Simion la un moment dat:

fără Deveselu, fără ”trupe străine” pe teritoriul României, decizii luate în favoarea Rusiei (prin legislația off-shore a alungat pur și simplu EXXON – invocând că din suplimentul de redevențe am câștiga într-un deceniu 10 miliarde de dolari (cam cât se fură în România într-o lună) –

si nu putem să nu ne gândim cum ar fi arătat acum războiul din Marea Neagră dacă beligeranții trebuiau să protejeze instalațiile gigantului petrolier american.

Singurul episod discutabil pe care George Simion l-ar fi putut invoca drept sprijin a fost declarația lui Vance de la întrunirea NATO, unde ridica problema democrației românești, de vreme ce au trebuit să fie anulate alegerile. Dar mesajul lui JD Vance nu era adresat României – ci întregii uniuni Europene: în 80 de ani de existență a UE s-a mai pomenit ca cineva să-și anuleze alegerile?

Singurul sprijin – și ăla mai degrabă hazliu – a venit de la Elon Musk, de care electoratul lui George Simion a auzit cum a auzit baba Rada de Mahabharatha. Iar Elon Musk nu reprezintă nici SUA și nici Administrația Trump – e un om cu tulburări psiho-psihologice pe care și le asumă, are interese să-și vândă Starlinkul pe-aici înainte ca europenii să-și facă unul, și mai și trage pe nas, lucru pe care iarăși și-l asumă.

Pericolul: Anti-magă-ii din lume și anti-magăii mioritici

Spuneam mai sus că lipirea frauduloasă a conceptului MAGA pe toate mișcările de dreapta din Occident are la bază perfidia și prostia și că e periculoasă.

Perfidia e una ideologică:

Fără să-și pună problema conceptului, stânga internațională încearcă să lege radicalizarea de dreapta din Occident de politicile lui Donalt Trump, tocmai pentru a-și acoperi derapajele și extremismele proprii:

-, va spune stânga germană că ascensiunea AfD vine pe fondul migrației necontrolate, combinate cu politicile verzi care dărâmă marii jucători economici germani?

-, va spune stânga din Suedia și Finlanda – care a fost măturată după o guvernare de 99 de ani – că dreapta a fost adusă la putere de creșterea criminalității ca efect al migrației necontrolate?

-, va spune stânga olandeză că dreapta radicală a fost adusă la putere de balanța în care s-a adăugat noul partid al fermierilor disperați că trebuie să-și taie 30% din vite pentru că poluează planeta?

-, va spune stânga canadiană, în fața ascensiunii spectaculoae a dreptei – că avem de-a face cu wok-izarea unor orașe până la obligația de-a atârna steagul LBGT în școli și începutul vopsirii zebrelor de pietoni în culorile curcubeului? Va spune stânga canadiană a a câștigat alegerile la mustață, tocmai prin declarațiile lui Trump că va atașa economia canadiană?

-, etc, etc:

Toate aceste adevăruri sociale trebuiau acoperite cu un argument ideologic confecționat la repezeală, și uite așa am avut – prin presa globală, sau chiar prin mediul academic global radicalizat către stânga – trecerea de la MAGA la ”maga”, cu următorul pas, care e cam mic și nesatisfăcător: trimpism și antitrumpism.

Cât privește România, vai de maga noastră :

Aici, perfidia ideologică e făcută doar de niște insule într-o mare de prostie și superficialitate – ceea ce e un mare pericol:

pericol pentru că legitimează apartenența la MAGA și, dincolo de MAGA, la suveraniștii europeni, a naționalismului pan-ortodox și pro-rus românesc, întruchipat de AUR, Georgescu, Simion & comp,

în condițiile în care aceștia Nu suveranismul îl țintesc, ci libertatea de-a se adăpa la ”înțelepciunea rusească”. ”Anti-maga” românescă în loc să lupte împotriva filo-rusismului lui Georgescu-Simion&cump, le face, de fapt, jocul.

Pe linie ideologică, ”anti-maga” românească merge, atâta câtă e, pe ”proiecte” (americane sau europene), pentru ”păstrarea democrației” – iar dacă ele ajung și la ”presa independentă” (chestia asta cu presa independentă e un subiect separat) și la influențări de tot felul, cu atât mai bine.

Dar pe linia de stupiditate și superficialitate, confuzia curge din toate direcțiile :

aseară, la televizor – moderatorul (televiziune ”cualiti”, nu EtnoTV) :

”Legătura lui George Simion cu partidul de dreapta extremist PiS din Polonia”, ”Partidul maga pro-rusesc PiS” – și dă-i, și luptă. Invitații din platou – oameni cu școală și cu mintea la ei, au mai încercat, mai în bemol, să-i atragă atenția că nu se pune problema de extremism la naționaliștii polonezi. Dar moderatorul îi dădea într-una, cu partidul extremist maga pro-rus PiS – și niciunul dintre interlocutori nu s-a enervat să-i spună apăsat – ”domnule, e treaba dumitale dacă ești prost, sau îi faci din superficialitate jocul lui Simion, dar esti la masă cu mine, suntem în direct și lumea s-ar putea să nu-și dea seama care din noi e prostul”.

În realitate, PiS s-a înființat și a guvernat în Polonia, pe baza unui naționalism economic pragmatic, într-o vreme în care Donald Trump nici nu-și închipuia că va fi președinte și că va veni cu MAGA,

PiS e anti-rusesc și are o garnitură de lideri de calibru la care multe state europene nici nu îndrăznesc să viseze.

Poți să nu fi de acord cu ideologia PiS, dar nu poți să nu vezi că e anti-AUR în politicile ei, că întâlnirile electorale ale lui George Simion sunt conjuncturale, pe baza faptului că AUR aduce niște voturi în grupul politic al PiS din Parlamentul European.

Sau: în urmă cu câteva săptămâni, un alt zăltat, de la o publicație foarte pro-americană (dar ”anti-trumpistă”), s-a apucat după o declaratie a lui Trump să scrie un text care spunea în titlu că America ”a devenit inamicul României”.

După vreo jumătate de oră – cand pulsul i-a revenit la normal iar substanțele din creier responsabile cu discernământul au avut loc să-și facă misiunea – a scos cuvântul ”inamic” din titlu, poate și amintindu-și că poate pierde ”o clanță de lins” – cum cu dispreț îi zicea Băsescu. Schimbarea n-a trecut neobservată – un printscreen cu cele două titluri alăturate a stârnit râsete pe net.

Cam asta-i cu ”maga” românească, de la ”suveraniști” la dușmanii ei: la așa suveraniști, așa dușmani.

*

Oare de ce nu-și conceptualizează Uniunea Europeană problemele care au adus-o în pragul unei radicalizări de dreapta a societăților? Sau măcar stânga europeană – de ce nu-și revizuiește puternica odinioară social-democrație, și se varsă în extremismele progresismului woke, care-i trimite electoratul în brațele populiștilor de toate ideologiile, ba chiar de dincolo de orice ideologie?

Iar dacă partidele s-au golit de leadershipul autentic, măcar presa de stânga – de ce nu sintetizează, din interiorul societăților, problemele pe care oamenii – cetățenii de toate credințele, cei care țin economiile și prosperitatea din aceste țări – le resping cu disperare la vot?

De ce, în beneficiul adevăratelor extreme drepte, toată lumea umblă cu maga vopsită – adică se joacă, în continuare, cu focul?

***