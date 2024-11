Cristian Grosu / Electorala mecanică – Bref-ul unei zile cum n-am mai avut de la Revoluție încoace

București – România – 25 noiembrie – 18:30:

1*, În urmă cu 18 ore, șefii celor două mari partide mainstream – PSD și PNL – priveau ecranele cu exipoll-uri și încă sperau în numărătoarea voturilor.

După 18 ore, premierul României și președintele Senatului României au deisionat din fruntea partidelor lor.

Dacă cineva ne-ar fi spus ieri seară că s-ar putea petrece sta, ce i-am fi răspuns?

2*, ”Totul pentru un singur om” s-a prăbușit; avem așa:

-, calendar de 3 duminici pentru alegeri – premieră post-comunistă – pentru a se potrivi partidul cu ”locomotiva” sa ;

-, niște zeci de miliarde datorie suplimentară dobândită în 2024 – pentru cheltuielile și măsurile cu caracter pur electoral

-, un deficit bugetar pe cale de consecință, vecin cu incoștiența și o datoria a cărei scumpete a urcat chiar azi la 7,5% pe an – pentru a asigura finanțarea măsurilor electorale

-, amânarea reformelor din PNRR și periclitarea tranșelor de bani, din considerentul d-a evita bruscarea electoratului în anul alegerilor

Toate astea au însemnat energie uriasă, timp pierdut și costuri financiare mari – și toate s-au făcut pentru un singur om: Marcel Ciolacu.

În numai 18 ore, toate s-au dus pe apa Sâmbetei.

3*, Ca să scoți de pe șină pe premier și pe președintele Senatului, din vârful ierarhiilor lor politice – în România celor două partide mainstream – în numai 18 ore tre buie să….

4*, … trebuie să fi fost totul dinainte pregătit. Și a fost:

-, în cazul generalului Ciucă, lucrurile erau limpezi, simpla demobilizare a PNL pentru a scăpa de gruparea Iohannis a închis jocul;

-, în cazul lui Marcel Ciolacu – colegii săi de la școala SRI – Mihai Tudose și Sorin Grindeanu îl flancaseră deja încă de pe când actualul premier refuza cu obstinație să intre în cursa prezidențială. Tot între cei doi era flancat premierul și acum 18 ore.

5*, Cei doi – Ciolacu și Marcel au demisionat scurt, înainte să apuce să respire – ca un singur om.

Pentru că, de fapt, din punct de vedere politic ei au fost un singur om:

6*, În numai 18 ore, scena politică și establishmentul sunt dez-Iohannizate integral.

7*, Pentru a încheia cu politica acestei zile, despre cele două partide, care au fost, deja, preluate la nivel practic de noile conduceri:

PSD pare cel mai afectat – cu o hemoragie e electorat către AUR și SOS-Călin Georgescu. În realitate, nu e așa – PSD e partidul cu cea mai mare versatilitate și reziliență – el are o componentă culturală foarte puternică astfel încât să se poată repede reface după chipul și asemănarea electoratului său. De aia e și nereformabil – dacă s-ar reforma ar pierde legătura cu esența votantului pesedist.

Cu adevărat periculos la o structură atât de mare este uriașa și foarte coerenta falangă pro-rusească și în general pro-estică din partid.

Cea mai mare capacitate de-a se reforma o are PNL – dacă redevine un partid al unor oameni puternici și performanți.

USL își va continua degringolada ideologică.

AUR și SOS au de trecut un prag pentru a fi relevanți: monetizarea la parlamentare a celor 14+22 de procente pe care le-au adunat Georgescu și Simion la prezidențiale.

8*, Un drive-test va face și mecanica electorală din ultimele decenii – dacă ea mai corespunde noilor strcturi sociale.

Ea a funționat așa: ”dacă cresc pensiile, 70% din pensionari mă votează, adică am x milioane de voturi”. ”Dacă cresc salariile la bugetari, 2/3 din numărul lor total mă votează – adică am alte Y sute de mii de voturi.”. ”Dacă am 2/3 din primarii României, asta imi garantează z milioane de voturi”. ”Restul, din principii, discurs, carismă, simpatii etc”.

Această mecanică a funcționat fără greș până acum, folosită de cele două partide mainstream – PSD și PNL. Cu mentiuna că PNL a putut conta numai pe treimea rămasă de la cifrele PSD.

9*, Votantul nou apărut – cu capacitatea de-a ieși din mecanica electorală – nu stă din punct de vedere politic pe picioarele proprii – dar face parte deja din clasa celor independenți:

are ce arunca seara în oală, chiar face vacanțe aici sau prin Bulgaria și Grecia, are pretenții de bunăstare și, mai ales, are idei proprii:

problema lui au fost cărțile, dar odată intrat în malaxorul social-media, iată-l citind, ba chiar scriind și confidgurân-și pe baza tuturor acestora o părere despre societate și lume. Nu conteză ce fel de părere:

el a urcat brusc acea treaptă din Piramida lui Maslow care are legătură cu identitatea și stima de sine.

10*, E votantul țintă pentru războiul hibrid al Rusiei: fake-news suprapus peste orgoliul identitar provenit din bruma de prosperitate individuală – totul ridicat la puterea a n-a pe care o dau boții.

11*, Breșa de securitate din zilele astea va duce, probabil, la reglări de conturi în spatele scenei, între cei cre au în fișa postului să nu fie breșe de securitate. Nu e sigur că vom ști sau simți ceva.

12*, Șocant în ceea ce am aflat în ultimele 18 ore folosind cazul Călin Georgescu este cât de simplu și de rapid funcționează această armă: într-o săptămână poți pune la cale o revoltă. Nu doar politică – așa cum vedem acum, ci o o revoltă adevărată pe orice subiect îți convine. Ai nevoie doar de un subiect sau o frică cu impact, de atmosfera potrivită și de somnul sau incapacitatea structurilor de securitate de-a înțelege din timp ce se întâmplă și de a recționa.

13*, O reflecție tot din ziua de azi:

cu ani în urmă, fostul ministru Cristian Diaconescu – negociator al Aquis-ului comunitar la aderare – povestea că România fusese prevenită de către Polonia în privința trecerii militarilor de la Pactul de la Varșovia la NATO: o bună parte din aceștia, refuzau ”să-și încalce jurământul”, iar cei care rămâneau erau total ostili occidentului. Soluția pe care a adoptat-o atunci România a fost sa-i plătescă pe cei șovăielnici să iasă la pensie de tineri.

Dar nu de generația aia vorbim acum, ci de altele:

generațiile de tineri pensionari din tot felul de structuri militarizate, care nu s-au dus acasă, ci sunt angajați în administrații de tot felul și în alte locuri de ”lucru cu publicul”.

Această nouă specie sociologică, cu profunde înclinații spre ”ordine”, ”autoritate” și militărie scapă de observația sociologilor. Cunosc mulți și nu am întâlnit pe niciunul care să vadă cu ochi buni ”prea multa libertate” a cetățeanului occidental.

14*, Vom sesiza duminica viitoare efectele pe alegerile parlamentare ale zilei de azi. Sau poate nu vom sesiza nimic.

***