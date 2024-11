Cristian Grosu / Cel mai bun (și poate singurul) moment pentru contra-atac asupra experimentului rusesc

Imixtiunea Rusiei în alegerile din România va atinge, mâine, duminică 01 decembrie, apogeul: pentru inamicul de la răsărit, miza e scoaterea României de pe orbita Occidentală și readucerea ei intr-o zonă gri – gen Georgia sau Belarus, sau chiar Ucraina. Niciodată n-a fost Rusia, de la căderea comunismului încoace, atât de aproape de acest deziderat, care s-ar putea îndeplini paradoxal, tocmai pe fondul creșterii spectaculoase a bunăstării în fostele state comuniste.

Războiul se poartă nu cu tancuri și drone, ci cu arma perversă care în ultimul deceniu a destructurat societăți și a radicalizat scenele politice occidentale:

manipularea în masă cu ajutorul rețelelor sociale, care a anihilat RAȚIUNEA și DISCERNĂMÂNTUL a milioane de oameni:

ei se predau zilele acestea cu zâmbetul pe buze inamicului, conviși fiind că înregistrează o victorie. E chiar un virus strecurat în mesajele din telefon, care face muci sistemul imunitar al unei societăți și provoacă convulsii.

Acum: să împărțim aceste alegeri în două: prezidențialele care ne-au arătat că suntem în război, și parlamentarele de mâine, unde România votantă încă mai poate trece la contra-atac.

Nu știm în ce măsură serviciile noastre secrete ne mai dau garanția unei securități reale, în ce măsură nu asistăm la reglări de conturi între generali, în ce măsură presa face jocul fin al uneia sau alteia din aceste tabere:

Dar știm că, ieșind la vot și votând pentru Occident, indiferent care e partidul care ne va ține pe orbita Occidentului, putem opri acest asalt din EXTERIOR și din INTERIOR asupra României.

Problema e complicată, iar sondajele de opinie sunt inutile:

PSD se duce in jos ca trend – există riscul ca electoratul său, dependent nu doar de statul social, ci și de opțiunea pro-rusească a cel puțin jumtate din preoții de țară – ar putea baleia spre AUR, Șoșoacă, POT-ul lui Călin Georgescu.

Renumărarea voturilor de la prezidențiale crează – cel puțin teoretic – posibilitatea ca Elena Lasconi să fie scoasă din turul 2 – sentiment care poate duce la demobilizarea electoratului USR.

PNL a avut prea puțin timp la dispoziție pentru a recupera fundătura în care au împins-o Klaus Iohannis și acoliții săi din subteranele României – și nici măcar un om cu imaginea lui Bolojan nu poate face minuni.

Nu poate? Ba ar trebui să poată – și nu numai în privința PNL:

Șingura șasă de contraatac este votul oamenilor raționali, care de data asta să voteze nu din răzbunare, ci cu conștiința că fac o alegere de viață și de moarte și pentru ei, și pentru copiii lor. Să nu fie un vot negativ – să fie, după decenii de scârbă față de corupție – votul pozitiv, al unei alegeri cu sens clar spre societatea democratică și economia de piață liberală.

Iar asta înseamnă ca partidele pro-rusești să nu ia, însumat, mai mult de 30% din voturi.

Să ieșim la votul care nu mai e doar vot: ci armă letală împotriva imperialismului rusesc.

Imperialism care l-a speriat chiar și pe prietenul lui Vladimir Putin – premierul ungar Viktor Orban:

”România e acum un teren de destare. Studiem ca să prevenim aceste lucruri în Ungaria” – a declarat aseară Viktor Orban.

Ce e interesant – faptul că liderii europeni nu conștientizeză pericolul, deși sunt și ei pe marginea prăpastiei:

În Germania, CDU se pregătește să guverneze, după anticipatele care urmează în februarie, cu AfD, partid umflat tot cu pompa rusească;

În Franța există pericolul căderii unui guvern format după ce alegerile au fost câștigate de extrema stângă, dar Macron guvernează cu binecuvântarea extremei drepte – acolo Rusia a umflat amble extreme, nu mai e nimic de mijloc.

La Bruxelles, toată lumea pare preocupată să nu deranjeze TikTok – în numele libertății de exprimare – și ”intermediază” o întâlnire între autoritățile de la București și proprietarii rețelei chinezești de răspândire a virusului vacii nebune.

Asta face ca Viktor Orban să fie primul care spune cu subiect și predicat că România e un teren de testare. Adică,

Adică mâine, de ziua națională a României, românii sunt pe cont propriu în acest război:

Vom vedea, analiza și stabili după alegeri vinovățiile și trădările din interior care ne-au adus azi aici –

Dar pană atunci, să stăm azi cu ștampila ”la picior”,

Iar mâine în zori să trecem la contra-atac. Altfel, peste 3 săptămâni, am putea sărbători Nu 35 de ani de la eliberarea de sub cizma ideologică rusească, ci fix în aceeași zi (lui Putin îi plac datele cu caracter simbolic), reîntoarcerea sub influența violatorului de la Răsărit.

***