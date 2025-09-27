Cristian Diaconescu: Urmează o regândire a întregului concept de „securitate naţională”. Ce spune despre SAFE și parteneriatul România-Ucraina pentru producerea de drone

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu (foto) a declarat, vineri, că urmează o regândire a întregului concept privind Strategia de securitate naţională.

„Suntem în proces de negociere internă privind constructul Strategiei de securitate naţională, în condiţiile speciale prin care trecem. Ca şi parcurs, instituţiile statului ne-au transmis la Administraţia Prezidenţială puncte de vedere în legătură cu vulnerabilităţi, ameninţări, aspecte care ţin de variantele de răspuns, pentru că sunt extrem de complexe elementele care se cuprind într-o strategie de securitate naţională şi nu este vorba numai de domeniul militar. Am avut o consultare şi sunt profund recunoscător reprezentanţilor universităţilor, oameni cu poziţionare extrem de interesantă, inclusiv publică, privind acest domeniu a securităţii naţionale. Urmează o regândire a întregului concept şi după aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, această strategie se trimite în Parlament, pentru o dezbatere. După aceea Parlamentul votează proiectul de strategie, după care devine operational”, a spus consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu, la Digi24, potrivit news.ro.

El a precizat că, alături de astfel de strategie, după ce aceasta se adoptă, urmează şi un plan de implementare. „Temele care se abordează, o să spun cât se poate de clar, nu rămân la nivel teoretic, devin linii de mesaj pentru toate instituțiile care au legătură cu această strategie”, a subliniat consilierul prezidențial.

Despre informaţia privind un parteneriat între România şi Ucraina, pentru producerea de drone, Cristian Diaconescu a spus: „România va avea mai multe parteneriate. Intrăm în programul SAFE, după cum se ştie, România va adopta proiecte care ţin, în primul rând, de apărarea naţională şi, în al doilea rând, evident, de garanţiile de securitate la nivel regional, mai ales în ceea ce priveşte Ucraina”.

„Evident, din acest punct de vedere, decizia, aşa cum în acest moment este conturată, ţine de un grup de lucru din zona primului ministru şi, evident, în momentul în care se vor stabili proiectele, vor fi trecute prin CSAT şi vor deveni operaţionale”, a subliniat Cristian Diaconescu.

Comisia Europeanã alocă României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE).

„Alocarea de 16,68 miliarde de euro confirmã faptul că Comisia Europeană recunoaște atât nevoile de securitate, cât și rolul activ al României în consolidarea unei Europe mai sigure. Acești bani reprezintă un sprijin major pentru modernizarea sistemului militar și pentru dezvoltarea industriei de profil, într-un moment în care întărirea siguranței naționale este vitală. Am obținut această finanțare prin negocieri intense, fără a pune presiune suplimentarã pe bugetul național, ceea ce este esențial în actualul context economic. În același timp, aceste fonduri ne permit sã garantăm mai multă siguranță cetățenilor din România, într-o perioadă marcatã de provocări geopolitice majore”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

***