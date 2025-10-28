Criptomonede pentru începători. 5 primi pași și 5 exemple

În acest scurt articol-ghid despre criptomonede pentru începători vom prezenta câteva sfaturi de la specialiști pentru investitorii care se lansează pe piața criptoactivelor.

Cum să investești în criptomonede dacă ești începător

Specialiștii platformei de investiții mintos.com le recomandă investitorilor fără experiență să urmeze 5 pași simpli atunci când vor să înceapă să tranzacționeze criptomonede:

1. Alegerea unei burse de criptomonede

Primul pas constă în alegerea unei burse de criptomonede, care este practic o piață online unde investitorii și traderii pot tranzacționa monede digitale. Printre cele mai populare burse de criptomonede din lume se numără Binance, Gate, MEXC, OKX, Coinbase, Bitget, Kraken, KuCoin, Bybit sau HTX.

2. Alegerea criptomonedei

Următorul pas este selectarea unei criptomonede potrivite pentru începători. La ora actuală, în lume există mii de criptmonede distincte (peste 18.000, conform coingecko.com), de la monede digitale clasice precum Bitcoin la meme coins sau stable coins. După cum notează specialiștii mintos.com, cei mai mulți începători debutează în piață cu opțiuni bine-cunoscute precum Bitcoin sau Ethereum deoarece acestea sunt larg acceptate și mai stabile decât monedele mai mici și mai noi. Aceste criptomonede sunt în general văzute ca opțiuni mai sigure pentru a intra pe piață.

Cheile private și cele publice ale portofelului securizat

3. Crearea unui portofel securizat

După alegerea unei burse și a unei criptomonede, este necesară crearea unui portofel securizat, pentru a asigura protecția monedelor digitale. Un portofel cripto este un instrument digital care stochează cheile criptografice private și publice necesare pentru a accesa și gestiona criptomonedele care există pe blockchain. Portofelul nu stochează criptomonedele în sine, ci acționează ca o poartă securizată către activele investitorului, permițându-i acestuia să le trimită, să le primească și să le stocheze.

Cheia publică este precum un număr de cont, ce poate fi partajat pentru a primi criptomonede. În schimb, cheia privată este precum o parolă și trebuie păstrată secretă, ea oferindu-i investitorului acces și control asupra fondurilor sale.

4. Realizarea primei achiziții

După configurarea portofelului, următorul pas constă în realizarea primei achiziții. Investitorii în criptomonede pot cumpăra o monedă întreagă sau o fracțiune dintr-o monedă, în funcție de suma pe care vor să o investească. După finalizarea tranzacției, monedele respective vor apărea în portofelul investitorului.

5. Stabilirea unei strategii

Ultimul pas pe care îl recomandă experții platformei este alegerea unei strategii. Investitorii se pot orienta spre deținerea pe termen lung, cunoscută sub numele de HODLing, sau pot adopta o abordare mai activă în tranzacționare (day trading). Indiferent de strategia adoptată, specialiștii recomandă că investitorii să rămână informați, să fie conștienți de riscurile tranzacționării de criptomonede (generate, spre exemplu, de volatilitatea ridicată a acestora) și să evite să își investească toate fondurile într-o singură criptomonedă.

Experții mintos.com atrag atenția că începătorii nu ar trebui să se aventureze să tranzacționeze monede obscure, puțin cunoscute publicului, ci să se orienteze spre monede consacrate, acceptate pe scară largă, deoarece acestea vin cu un risc mai mic comparativ cu monedele mai noi sau cu cele care au o capitalizare mai redusă.

Potrivit sursei citate, printre criptomonedele potrivite pentru începători se numără:

1. Bitcoin (BTC)

Bitcoin este prima criptomonedă lansată pe piață și rămâne până la ora actuală atât cea mai populară, cât și cea mai valoroasă monedă digitală. Pentru începători, Bitcoin este o alegere solidă datorită longevității, acceptării pe scară largă și a pieței relativ stabile în comparație cu alte criptomonede.

2. Ethereum (ETH)

Ethereum este atât o criptomonedă, cât și o platformă care permite contracte inteligente și aplicații descentralizate, motiv pentru care ETH este o opțiune bună pentru începătorii interesați să exploreze potențialul mai larg al tehnologiei blockchain.

3. Litecoin (LTC)

Litecoin este o altă opțiune potrivită pentru începători întrucât oferă timpi de tranzacție mai scurți și comisioane mai mici decât Bitcoin.

4. Binance Coin (BNB)

Lansat inițial ca un token pentru bursa Binance, BNB și-a extins utilizarea și poate fi tranzacționat, cheltuit și utilizat în aplicații de finanțe descentralizate (DeFi).

5. Cardano (ADA)

Cardano se concentrează pe sustenabilitate și scalabilitate. Mai precis, ecosistemul Cardano își propune să rezolve multe dintre problemele cu care se confruntă alte blockchain-uri, cum ar fi consumul ridicat de energie și timpii de tranzacționare lenți.

