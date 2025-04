Criptomonede care se minează. Exemple și ghid cu explicații

Pe piață există mai multe criptomonede care se minează, Bitcoin fiind cea mai cunoscută dintre ele.

Ce este minarea criptomonedelor

Minarea reprezintă procesul prin care rețele de computere specializate generează și lansează noi criptomonede (Bitcoin de exemplu), și verifică totodată noile tranzacții. Potrivit Coinbase, una dintre bursele de criptomonede, minarea implică rețele vaste și descentralizate de computere din întreaga lume. Aceste rețele de calculatoare verifică și securizează blockchain-urile, acestea fiind niște registre virtuale care documentează tranzacțiile cu criptomonede.

Computerele din rețea contribuie cu puterea lor de procesare la minarea monedelor digitale, primind în schimb criptomonede noi. Astfel, „minerii” mențin și asigură blockchain-ul, blockchain-ul acordă monedele, iar monedele reprezintă un stimulent pentru „mineri” ca ei să mențină blockchain-ul, se mai arată în articolul explicativ realizat de specialiștii Coinbase.

Criptomonede care se minează – Bitcoin

Bitcoin, prima criptomonedă, lansată în 2009, este cea mai cunoscută monedă digitală care poate fi minată. În primii ani de la apariția sa, oricine avea un computer decent acasă putea participa la minarea de bitcoini. În timp însă, pe măsură ce blockchain-ul s-a mărit, a crescut și puterea de calcul necesară pentru a-l menține, mai notează sursa citată. Puterea de calcul necesară pentru a extrage un bitcoin în 2024 este de aproximativ 6 ori mai mare decât în 2009, când au fost extrași primii bitcoini.

Din acest motiv, mineritul realizat de amatori și de pasionați nu a mai fost profitabil în ultimii ani, iar aproape tot mineritul este efectuat acum de companii specializate sau de grupuri de oameni care își unesc resursele. La ora actuală, mineritul de bitcoini este asemănător cu funcționarea unui mare centru de date. Astfel, companiile achiziționează hardware-ul de care au nevoie și plătesc pentru electricitatea necesară pentru a menține calculatoarele în funcțiune. Un alt cost important este cel pentru a menține calculatoarele reci.

Pentru ca toate această activitate să fie profitabilă, este necesar ca valoarea monedelor extrase să fie mai mare decât costurile mineritului.

Foto: geralt / pixabay.com

Ce înseamnă minarea de bitcoini

În contextul discuției despre criptomonede care se minează, trebuie explicat, pe scurt, ce este exact procesul de minare. Astfel, rețeaua de computere organizează un fel de loterie, iar fiecare calculator din rețea se luptă pentru a fi primul care ghicește un număr hexazecimal de 64 de cifre cunoscut sub numele de „hash”, arată specialiștii Coinbase. Cu cât un calculator poate face mai multe încercări într-un interval mai scurt de timp, cu atât are șanse mai mari de a ghici numărul și de a primi recompensa sub formă de bitcoini.

Câștigătorul este cel care actualizează registrul blockchain cu toate tranzacțiile nou verificate, adăugând așadar un nou „block” verificat ce conține toate acele tranzacții în lanț. De asemenea, câștigătorului i se acordă o cantitate predeterminată de bitcoini nou creați. Potrivit Coinbase, acest lucru se întâmplă, în medie, la fiecare 10 minute. Începând cu aprilie 2024, recompensa este de 3,125 bitcoini pentru fiecare bloc adăugat.

Moneda digială a fost creată astfel încât să poată exista maximum 21 de milioane de bitcoini. Până acum au fost minați 19 milioane, ceea ce înseamnă că mai rămân de minat circa 2 milioane. Teoretic, ultimii bitcoini ar urma să fie minați în 2140, mai notează specialiștii bursei. După acel moment, minerii nu se vor mai putea baza pe bitcoini nou emiși ca plată, ci doar pe taxele pe care le percep pentru efectuarea tranzacțiilor.

La data de 24 aprilie 2025, un bitcoin se tranzacționa cu circa 93.000 de dolari, iar criptomoneda avea o capitalizare de piață de 1,84 trilioane de dolari.

Criptomonede care se minează – exemple

Dincolo de faptul că lansează noi monede în circualție, mineritul este esențial pentru securitatea criptomonedelor deoarece acesta verifică și securizează blockchain-ul. Acesta din urmă le permite criptomonedelor să funcționeze ca o rețea descentralizată de tip peer-to-peer, fără să fie nevoie de supraveghere din partea unor terți.

Monero (XMR) este o altă monedă care poate fi minată. Potrivit Coin Ledger, o companie care oferă software și servicii fiscale și de contabilitate pentru investitorii în criptomonede, recompensa pentru un bloc adăugat în rețea este de 0,6 XMR. La data de 24 aprilie 2025, un XMR se tranzacționa cu circa 225 de dolari, iar criptomoneda avea o capitalizare de piață de peste 4 miliarde de dolari.

Conform sursei citate, Monero este un blockchain axat pe confidențialitate, care face ca tranzacțiile să fie imposibil de urmărit. De asemenea, spre deosebire de alte blockchain-uri, Monero este accesibil pentru „minerii” cu calculatoare personale.

Zcash (ZEC) este o altă criptmonedă care poate fi minată relativ ușor. Recompensa pentru un bloc adăugat în blockchain este de 1,5625 ZEC. La data de 24 aprilie 2025, 1 ZEC se tranzacționa cu circa 34 de dolari, potrivit CoinMarketCap, iar cripotmoneda avea o capitalizare de piață de peste 530 de milioane de dolari.

Alte criptomonede care se minează sunt Ravencoin (RVN), Vertcoin (VTC), Dash (DASH), Ethereum Classic (ETC), Dogecoin (DOGE) sau Litecoin (LTC).

Foto: Icons8_team / geralt / pixabay.com

