Criptomonede bazate pe inteligența artificială. 6 exemple

Printre cele mai cunoscute criptomonede bazate pe inteligența artificială, care au și o capitalizare de piață consistentă, se numără tokenele TAO, NEAR, RENDER, ICP, FET sau AGIX.

Ce sunt criptomonedele bazate pe inteligența artificială

Criptomonedele bazate pe inteligența artificială combină tehnologia blockchain cu inteligența artificială (AI) pentru a îmbunătăți eficiența platformelor, analiza datelor și procesul decizional, arată specialiștii Kraken, o bursă de criptomonede ce funcționează ca o platformă care le permite utilizatorilor să cumpere, să vândă și să tranzacționeze diverse monede digitale.

Token-urile AI susțin proiecte bazate pe inteligență artificială care utilizează algoritmi și modele care și-au propus să automatizeze și să optimizeze diverse industrii (să îmbunătățească operațiunile de rețea, procesarea datelor, analiza predictivă etc).

Cele mai mari criptomonede bazate pe inteligența artificială

1. TAO, criptomoneda folosită de platforma Bittensor, este criptomoneda bazată pe AI cu cea mai mare capitalizare de piață în momentul de față, potrivit coinmarketcap.com. Aceasta este de peste 4,1 miliarde de dolari la ora actuală, iar un token TAO se tranzacționează la peste 440 de dolari.

Bittensor este un protocol open-source care alimentează o rețea descentralizată de învățare automată bazată pe blockchain. Potrivit sursei citate, modelele de învățare automată se antrenează colaborativ și sunt recompensate în TAO în funcție de valoarea informațională pe care o oferă colectivului.

TAO oferă și acces extern, permițându-le utilizatorilor să extragă informații din rețea. Viziunea Bittensor este de a crea o piață pură pentru inteligența artificială, precum și o arenă stimulată în care consumatorii și producătorii de AI să poată interacționa într-un context deschis și transparent.

Monede digitale bazate pe AI

2. NEAR (NEAR Protocol) este una dintre cele mai mari criptomonede bazate pe inteligența artificială din lume în funcție de capitalizarea de piață. NEAR are o capitalizare de piață de circa 3,6 miliarde de dolari, iar la data de 23 iulie 2025, un token NEAR se tranzacționa cu 2,87 dolari.

Protocolul NEAR este un blockchain și totodată o platformă nativă pentru AI, construită pentru a alimenta următoarea generație de aplicații descentralizate și agenți inteligenți, potrivit coinmarketcap.com. Platforma oferă infrastructura de care inteligența artificială are nevoie pentru a tranzacționa, opera și interacționa pe Web2 și Web3.

Astfel, NEAR combină trei elemente de bază: AI deținută de utilizator, ceea ce asigură că agenții acționează în interesul utilizatorilor; Abstractizarea lanțului, ceea ce elimină complexitatea blockchain-ului pentru a avea tranzacții fără probleme, bazate pe obiective, în lanț; O arhitectură blockchain fragmentată care oferă scalabilitate, viteză și execuție cu costuri reduse, necesare pentru utilizarea AI și Web3 în lumea reală.

Criptomonede bazate pe inteligența artificială – exemple

3. ICP (Internet Computer) avea la data de 23 iulie 2025 o capitalizare de piață de 3,15 miliarde de dolari, iar un token ICP se tranzacționa la prețul de 5,88 dolari.

Conform sursei citate, blockchain-ul Internet Computer încorporează o regândire radicală a designului blockchain-ului, susținută de inovații în criptografie. Compania oferă primul blockchain „World Computer” care poate fi utilizat pentru a construi aproape orice sistem sau serviciu online, inclusiv rețele sociale web solicitante, fără a fi nevoie de IT tradițional, cum ar fi serviciile de cloud computing.

4. RENDER (Render) este o criptomonedă bazată pe AI cu o capitalizare de piață de peste 2,25 miliarde de dolari în momentul de față. La data menționată anterior, un token RENDER se tranzacționa cu 4,34 dolari.

Potrivit coinmarketcap.com, Render Network este furnizorul principal de soluții descentralizate de randare bazate pe GPU (unitate de procesare grafică), revoluționând procesul de creație digitală. Rețeaua conectează operatorii de noduri care doresc să monetizeze puterea de calcul GPU inactivă cu artiștii care doresc să scaleze lucrările și aplicațiile de randare 3D în cloud.

Prin intermediul unei rețele descentralizate peer-to-peer, Render Network atinge niveluri foarte bune de scalare, viteză și eficiență economică. Pe lângă o rețea descentralizată de calcul GPU, Render oferă o platformă pentru artiști și dezvoltatori pentru a construi servicii și aplicații pentru economia digitală emergentă.

Foto: geralt / pixabay.com

Criptomonede bazate pe inteligența artificială – listă

5. FET este un alt token AI de succes. Moneda digială are în prezent o capitalizare de piață de circa 186 de milioane de dolari. La data de 23 iulie 2025, un token se tranzacționa la prețul de 0,75 de dolari.

Conform solulab.com, Fetch.ai este o companie inovatoare ce a creat un ecosistem digital descentralizat în care agenții software autonomi îndeplinesc sarcini complicate. Tokenul FET este crucial pentru funcționarea sa, deoarece alimentează tranzacțiile și accesul la resurse în rețeaua Fetch.ai.

Fetch.ai are aplicații în special în managementul lanțului de aprovizionare și în dezvoltarea finanțelor descentralizate (DeFi), plasând în prim-plan agenții economici autonomi și învățarea automată.

Potrivit sursei citate, Fetch.ai impulsionează evoluția către sisteme descentralizate în care agenții inteligenți interacționează direct, deschizând noi oportunități pentru automatizare și eficiență.

Monede digitale și roboți AI

6. AGIX (SingularityNET) este una dintre cele mai cunoscute criptomonede bazate pe inteligența artificială. AGIX are o capitalizare de piață de peste 417 milioane de dolari, iar la data de 23 iulie 2025 un token se tranzacționa cu 0,34 dolari.

Potrivit publicației solulab.com, SingularityNET este o piață descentralizată de inteligență artificială care reunește servicii de inteligență artificială folosind tehnologia blockchain. Platforma promovează cooperarea între roboții de inteligență artificială, permițând interacțiunea directă, schimbul de date și colaborarea în sarcini.

În esență, tokenul criptografic de inteligență artificială AGIX facilitează tranzacțiile în cadrul ecosistemului, oferind transparență și eficiență în dezvoltarea și implementarea inteligenței artificiale.

Criptomonede bazate pe inteligența artificială și piața globală AI

Conform coinmarketcap.com, SingularityNET permite oricui să creeze, să partajeze și să monetizeze cu ușurință servicii de inteligență artificială prin intermediul pieței sale de AI, ce este accesibilă la nivel global.

Prin intermediul pieței SingularityNET, utilizatorii pot răsfoi, testa și achiziționa o mare varietate de servicii de inteligență artificială folosind token-ul utilitar nativ al platformei – AGIX. De asemenea, piața reprezintă o modalitate prin care dezvoltatorii de inteligență artificială își pot publica și vinde instrumentele lor AI și pot urmări performanța acestora.

Echipa din spatele SingularityNET este cea care a dezvoltat inteligența artificială cunoscută sub numele de Sophia, descrisă drept „cel mai expresiv robot din lume”. Scopul SingularityNET este dezvoltarea „OpenCog”, un cadru de inteligență artificială despre care se speră că va atinge în cele din urmă o stare cunoscută sub numele de „inteligența artificială generală”, adică inteligență artificială la nivel uman (sau dincolo de aceasta).

Foto: blickpixel / geralt / pixabay.com

