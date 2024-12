Crin Antonescu – cel mai vehiculat nume de candidat comun al coaliției PSD-PNL-UDMR la președinția României

Crin Antonescu, fost lider PNL, se conturează tot mai pregnant ca fiind prezidențiabilul comun al coaliției PSD-PNL-UDMR. Vasile Blaga, președinte de onoare al PNL a declarat că este o propunere față de care n-are nimic împotrivă.

Crin Antonescu a participat sâmbătă la o parte din discuțiile din coaliție, de la guvern și a acceptat candidatura la alegerile prezidențiale din primăvară.

„Eu cred că este o variantă foarte bună, dar nu ajunge doar să cred eu. Trebuie să fie de acord toate partidele de coaliție. Eu cred că acest candidat trebuie să îndeplinească un singur criteriu – să câștige. Și eu cred ca Crin o îndeplinește. (Ar fi acceptat de stânga?)- Crin a dovedit asta în timpul USL-ului”, a spus Vasile Blaga.

Crin Antonescu nu dezminte această posibilitate:

„E o discuție complexă, presupunând și formarea guvernului, cu prioritate. Am convenit să comunicăm fiecare ce are de comunicat la sfârșitul acestor discuții”, a declarat Crin Antonescu pentru Europa Liberă.

Este acceptat de PSD

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea consideră că fostul lider al PNL Crin Antonescu este o variantă bună pentru a candida la alegerile prezidenţiale din partea PSD-PNL, precizând că acesta are multă experienţă şi este unul dintre cei mai performanţi oameni politici.

”Din punctul meu de vedere, pentru că va urma un vot, cred că este o variantă bună. Are multă experienţă politică, este, din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai performanţi oameni politici”, a declarat, duminică, Gabriela Firea.

Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, fratele ambasadorului României la Washington, Andrei Muraru, a declarat vineri, 20 decembrie, că în şedinţa conducerii PNL s-a discutat varianta conform căreia Crin Antonescu să fie propunerea liberalilor pentru un candidat comun la Președinție la negocierile cu PSD, USR și UDMR.

El a adăugat că, în discuțiile interne din partid, numele lui Crin Antonescu „s-a avansat ca fiind o propunere serioasă” cu care liberalii să meargă la negocierile din coaliția cu PSD, USR și UDMR, atunci când lucrurile vor fi dezghețate, după ce social-democrații au anunțat că se retrag din negocieri.

„Între colegii cu care vorbesc, eu şi cei mai mulţi dintre ei consideră că Crin Antonescu este, a fost şi va fi un nume foarte important în PNL”, a mai spus Muraru.

Crin Antonescu nu neagă candidatura

Pe 13 decembrie, fostul președinte al PNL din perioada 2009-2014, Crin Antonescu, a declarat că nu a primit nicio propunere de a candida la Președinție din partea partidului sau a coaliției, dar a adăugat că își va spune punctul de vedere, dacă se va întâmpla acest lucru.

Întrebat dacă ia în calcul să candideze la prezidențiale, Crin Antonescu a răspuns: „Nu, am spus foarte clar că de dorit nu îmi doresc. Nu am în agendă așa ceva și de luat în calcul nu am ce să iau. Pe scurt, ca să fiu foarte deschis, dacă cineva mi-ar face o propunere, aș da un răspuns cum e civilizat. Dacă cineva a întrebat ceva, voi da un răspuns. Nu vorbesc sau nu răspund, în orice caz, neîntrebat de când mă știu”.

Crin Antonescu, președinte interimar pentru o scurtă perioadă

În 2012, ca urmare a suspendării președintelui Traian Băsescu, Antonescu a preluat funcția acestuia, ca președinte interimar. El a rămas în funcție până la invalidarea de către instituțiile în drept a referendumului pentru demiterea președintelui în exercițiu, decizie publicată în Monitorul Oficial pe 27 august 2012.

Crin Antonescu a candidat la președinție la alegerile din 2009. La primul tur de scrutin pentru alegerea președintelui României, desfășurat la 22 noiembrie 2009, Crin Antonescu a terminat pe locul al treilea, întrunind 20,02% din sufragii. În al doilea tur de scrutin, Crin Antonescu l-a susținut pe candidatul Partidului Social-Democrat, Mircea Geoană. Alagerile au fost câștigat în 2009 de Traian Băsescu.

