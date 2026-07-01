Crimă economică și sabotaj: Record istoric pe piața de energie pe 1 iulie, 1 KWh s-a vândut cu peste 1.000 de euro. Exportăm ieftin ziua energie fotovoltaică și importăm seara scump din Bulgaria

Pe 1 iulie, la ora 19,00, prețul la electricitate în România a fost de 5.321 lei/MWh, peste 1.000 de euro, record istoric pentru piața de energie românească. România vinde energia fotovoltaică peste zi către Bulgaria, care o stochează, și ne-o revinde seara la prețuri de 10 ori mai mari.

La fel au stat lucrurile și cu o zi în urmă, așa cum se vede în harta de mai jos, cu cea mai scumpă energie din UE.

În România în zilele caniculare de 30 și 1 iulie s-au înregistrat prețuri record la energia electrică, cele mai mari din Uniunea Europeană, Ungaria plasându-se pe locul secund la mică distanță. În schimb, în Bulgaria prețul unui MWh era pe jumătate. Astfel, pe 1 iulie, prețul spot al energiei în România era de 295 euro/MWh, în timp ce în Bulgaria era de 148 euro/MWh .

S-a ajuns în această situație în urma politicilor energetice sistematic dezastruoase pentru consumatori și pentru economie, prin ignorarea aproape totală a componentei de stocare și prin aparenta urmărire a obținerii celui mai mare preț la consumator.

Bulgaria – cumpără ieftin peste zi din România, stochează și ne revinde seara de 10 ori mai scump

De ce sunt așa de mari diferențele dintre prețurile la energie între România și Bulgaria, două țări vecine? Pentru că România produce energie electrică în centrale fotovoltaice în timpul zilei, când consumul este scăzut, iar seara pe vârf de consum importă la prețuri foarte mari.

Importul de energie se face preponderent din Bulgaria care o capacitate foarte mare în baterii care stochează energia din timpul zilei și o exportă când cererea este foarte mare și prețul pe măsură.

În ultimii doi ani, vecinii de la sud de Dunăre au investit peste 2 mld euro în sectorul stocării de energie, astfel că în această lună, Bulgaria avea 4,1 GW capacitate în baterii, care putea stocau o putere de peste 12 GWh energie electrică.

În luna iunie, România are o capacitate de stocare în baterii de 878 MW (aproximativ 1% din cererea la vârf de energie electrică), de cinci ori mai mică decât a Bulgariei.

Prețul imens pe care îl plătim pentru energia electrică se explică și prin contextul nefavorabil din acest an.

Un reactor nuclear de 700 MW de la Cernavodă (aproximativ 10% din consumul total al țării) este oprit pentru lucrări de modernizare, iar centrala pe gaze de la Brazi produce la jumătate din capacitate din cauza lucrărilor de reparații planificate. La care se adaugă producția neglijabilă a centralelor eoliene, din cauza lipsei vântului în zilele caniculare.

Bulgaria – pe locul 3 în UE la stocarea în baterii a energiei, după Germania și Italia

Bulgaria din punct de vedere al capacității de stocare a energiei electrice se află pe locul 3 în Uniunea Europeană după țări mult mai mari: Germania și Italia.

Astfel, s-a ajuns la paradoxul ca în timpul zilei să exportăm energie la prețuri derizorii, bulgarii o stochează în baterii și ne-o revând seara, la orele când cererea e cea mai mare la un preț de peste 10 ori mai mare.

Diferența este că în cazul unei pene totale de energie electrică, Bulgaria poate susține sistemul energetic național în funcțiune timp de două ore și jumătate, doar din baterii și centrale hidro cu acumulare. România poate realiza același lucru doar pentru un sfert de oră.

România a început târziu programul de dotare cu baterii pentru stocarea energiei, având progrmat să instaleze 1,5 GW în acest an, și 4 GW în următorii doi ani.

Tot pentru echilibrarea sistemului va fi deosebit importantă noua centrală pe gaze de la Mintia cu o putere instalată de 1,7 GW care va intra în funcțiune spre sfârșitul anului, la care se va adăuga mult întârziata centrală a Romgaz cu 0,4 GW putere instalată. Însă până atunci vom continua să achităm cele mai mari prețuri din Europa pentru energia electrică.

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