Creșterea datoriilor G7 readuce furtuna de pe piața obligațiunilor: Cum stau marile economii

Unele dintre cele mai mari economii ale lumii se află în centrul unei furtuni pe piața obligațiunilor, pe măsură ce îngrijorarea investitorilor crește că guvernele nu fac suficient pentru a reduce nivelurile periculos de ridicate ale datoriei, avertizează Reuters.

„Nivelurile datoriilor guvernamentale sunt pur și simplu prea ridicate și nu s-a făcut destul pentru a le aborda”, a declarat Guy Miller, strateg-șef de piață la Zurich Insurance Group.

O criză a datoriilor nu este scenariul de bază al analiștilor, dar alarmele au început să sune. Jurnaliștii străini au realizat o analiză despre situația țărilor aflate pe lista de monitorizare a investitorilor:

Franța: Plățile aferente datoriei ar putea depăși 100 miliarde de euro până în 2029, de la 59 miliarde anul trecut

Franța a ajuns în fruntea listei de îngrijorări.

Partidele de opoziție l-au înlăturat săptămâna aceasta pe premierul de centru-dreapta François Bayrou din cauza planurilor sale nepopulare de austeritate bugetară. Incertitudinea politică înseamnă că reducerea unei datorii ce depășește 100% din PIB și a unui deficit bugetar aproape dublu față de limitele Uniunii Europene va fi dificilă.

Dacă creșterea economică încetinește sau reducerea deficitului este relaxată, plățile aferente datoriei ar putea depăși 100 miliarde de euro până în 2029, de la 59 miliarde anul trecut, a avertizat Curtea de Conturi a Franței.

„Ar putea fi nevoie de o revoltă pe piața obligațiunilor pentru a forța formarea unei coaliții care să adopte un buget”, a declarat Carol Kong, strateg valutar la commonwealth Bank of Australia.

Randamentele obligațiunilor pe 30 de ani au atins cel mai ridicat nivel din 2009, costurile de împrumut pe termen lung sunt mai mari decât cele ale Spaniei, aproape egale cu cele ale Italiei, iar riscul unei retrogradări a ratingului suveran a crescut.

Marea Britanie: Costurile de împrumut pe termen lung au crescu luna aceasta la cel mai ridicat nivel din 1998

O remaniere a echipei de consilieri de top ai premierului Keir Starmer și bugetul anual programat pentru luna noiembrie au atras atenția asupra capacității Marii Britanii de a-și controla finanțele.

Costurile de împrumut pe termen lung au crescut luna aceasta la cel mai ridicat nivel din 1998, în timp ce lira sterlină s-a depreciat.

Economiștii spun că ministrul de finanțe Rachel Reeves va trebui să majoreze taxele cu cel puțin 20 miliarde de lire sterline (27 miliarde de dolari) pentru a acoperi deficitul de venituri cauzat de creșterea slabă, costurile ridicate de împrumut și renunțarea la planurile de reducere a cheltuielilor.

Marea Britanie are cele mai ridicate costuri de împrumut și cea mai mare inflație din Grupul celor Șapte economii avansate, ceea ce o face o țintă pentru anxietatea piețelor.

Pentru Jan von Gerich, analist-șef la Nordea, Marea Britanie era totuși ceva mai puțin îngrijorătoare decât Statele Unite sau Franța. „Este mai ușor să găsești voință politică în Regatul Unit pentru a face schimbări”, a spus el.

Statele Unite: Cererea slabă de la licitațiile recente sunt un motiv de îngrijorare

Cea mai mare economie a lumii nu a scăpat de atenția pieței.

Datoria SUA se ridică la aproape 37 trilioane de dolari. Proiectul de lege privind reducerile de taxe și cheltuielile, semnat de președintele Donald Trump pe 4 iulie, ar putea adăuga încă 3,3 trilioane de dolari în următorul deceniu, potrivit estimărilor Biroului pentru Buget al Congresului (CBO), o instituție nepartizană.

Este adevărat că cele mai profunde și mai lichide piețe de capital din lume oferă un tampon, dar creșterea datoriei înseamnă că investitorii cer o compensație mai mare pentru a deține titluri de Trezorerie.

Semnele de cerere slabă la licitațiile recente sunt un motiv de îngrijorare.

Japonia: Incertitudinea politică, după demisia premierului, a contribuit la creșterea randamentelor pe 30 de ani la niveluri record

Datoria ridicată a Japoniei, una dintre cele mai mari la nivel global, nu este un secret.

Ceea ce s-a schimbat este perspectiva unor rate mai mari, odată cu revenirea inflației, ceea ce a crescut costurile de împrumut și a readus datoria în prim-plan, pe măsură ce Banca Japoniei reduce achizițiile de obligațiuni.

Cererea scăzută la licitațiile recente a adăugat și mai multă presiune pe piață.

Incertitudinea politică, după demisia premierului Shigeru Ishiba, a contribuit de asemenea la creșterea randamentelor pe 30 de ani la niveluri record, în condițiile în care speculațiile privind cheltuieli suplimentare din partea succesorului său se intensifică.

Germania: Planuri ambițioase pentru investiții masive în infrastructură și apărare

Sustenabilitatea datoriei nu este o îngrijorare imediată pentru Germania. Aceasta are cel mai scăzut raport datorie/PIB din G7 și poate cheltui mai mult pentru a stimula creșterea economică.

Totuși, piețele sunt atente deoarece stimulentele masive înseamnă că Germania se împrumută mai mult prin vânzarea de obligațiuni. Randamentele obligațiunilor pe 30 de ani se află la cel mai înalt nivel din 2011.

Investițiile masive în infrastructură și apărare, tocmai confirmate în bugetul pe 2025, aduc planul de cheltuieli la 591 miliarde de euro, incluzând investițiile din fondul pentru infrastructură și fondul special de 100 miliarde de euro pentru apărare.

