Creșterea cheltuielilor pentru apărare în Germania – șansă pentru companiile din Mittelstand

Creșterea cheltuielilor pentru apărare în Germania ar putea crea o piață de creștere pe termen lung pentru întreprinderile mici și mijlocii, aproximativ 73 de miliarde de euro din cele 108 miliarde de euro alocate pentru 2026 urmând să ajungă direct la companii, arată un studiu al Hamburg Commercial Bank (HCOB), citat Reuters.

Volumul cheltuielilor care ajung direct la companii va crește cu 36%, până la 72,6 miliarde de euro în 2026, depășind creșterea de 25% a bugetului total pentru apărare.

Cheltuielile totale pentru apărare vor ajunge la 183,7 miliarde de euro până în 2030, aproximativ 140 de miliarde de euro, adică 77% din buget, urmând să ajungă la companii.

„Pentru companiile de dimensiuni medii care dispun de expertiză specializată sau de tehnologii cu dublă utilizare, sectorul apărării ar putea deschide noi oportunități de afaceri”, a declarat Cyrus de la Rubia, autorul studiului.

Mari contractori din industria de apărare transferă către furnizori până la 80% din valoarea comenzilor lor, ceea ce creează oportunități pentru companiile mai mici.

Totuși, limitările de capacitate ar putea restrânge extinderea. Printre obstacole se numără deficitul de forță de muncă calificată, lipsa oțelului specializat și a semiconductorilor, precum și procedurile îndelungate de calificare și certificare.

Industria de apărare poate contribui la păstrarea expertizei industriale, a locurilor de muncă și a capacităților tehnologice, însă nu va putea, de una singură, să rezolve problemele economice mai ample ale Germaniei, avertizează studiul.

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