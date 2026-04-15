39 lei: Creșterea câștigului salarial mediu din februarie față de ianuarie

Câştigul salarial mediu net din luna februarie a fost de 5.557 lei, cu 39 lei (+0,7%) peste media lunii ianuarie 2026, conform datelor publicate miercuri de INS. Valorile cele mai mari au fost înregistrate în Activităţi de programare şi activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (12.952 lei), iar cele mai mici în pescuitul şi acvacultura (2.884 lei).

Câştigul salarial mediu brut a fost 9.272 lei, cu 52 lei (+0,6%) mai mare decât cel înregistrat în luna ianuarie 2026.

Domeniile cu cele mai mari venituri salariale:

Activităţi de programare şi activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (12.952 lei) şi în fabricarea produselor din tutun (11.920 lei).

Cele mai mici în pescuitul şi acvacultura (2.884 lei) şi în alte activităţi de servicii (2.887 lei).

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

Indicele câştigului salarial real a fost 95% în luna februarie 2026 faţă de luna februarie 2025. Indicele câştigului salarial real a fost 100,1% în luna februarie 2026 faţă de luna ianuarie 2026.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 236,8%, cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna ianuarie 2026.

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluţia câştigului salarial real depinde atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei.

Evoluțiile salariilor din sectorul public

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+0,5%), respectiv în administraţia publică (+0,2%).

În sănătate şi asistenţă socială, câştigul salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă (-1,8%).

Cele mai mari creșteri, comparativ cu Ianuarie 2026 – fabricarea produselor de tutun

În luna februarie 2026, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna ianuarie 2026, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net au fost determinate de realizările de producţie ori încasările mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.3 s-au înregistrat după cum urmează:

cu 24,7% în fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 23,4% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);

între 7% şi 13% în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi juridice şi de contabilitate, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, activităţi de editare, activităţi şi servicii de decontaminare;

între 3% şi 6,5% în telecomunicaţii, lucrări de geniu civil, publicitate, activităţi de studiere a pieţei şi relaţii publice, alte activităţi extractive, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală, activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică, activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică, fabricarea băuturilor.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna ianuarie 2026

Au fost determinate de:

acordarea în lunile precedente de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare)

nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.3 s-au înregistrat după cum urmează:

între 7% şi 10,5% în extracţia minereurilor metalifere, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de servicii anexe extracţiei, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi;

între 2,5% şi 5% în activităţi de investigaţii şi protecţie, restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie, tranzacţii imobiliare, pescuitul şi acvacultura, transporturi aeriene, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile, activităţi de închiriere şi leasing.

