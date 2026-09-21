Creștere puternică a investițiilor în economie în S1, mai ales în construcțiile de infrastructură – Singurul motor de creștere a PIB

Investiţiile nete realizate în economia naţională, în trimestrul II 2026, au însumat 59,7 miliarde lei, în creştere, în termeni reali, cu 17,8%, comparativ cu trimestrul II 2025, potrivit datelor provizorii anunţate luni de Institutul Naţional de Statistică.

În semestrul I 2026, investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 100,51 miliarde lei, în plus, în termeni reali, cu 11,9%, comparativ cu semestrul I 2025, conform datelor INS.

Investițiile nete realizate în S1/2026 în economia națională au depășit 100 miliarde lei, în creștere cu 12% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Investițiile s-au accelerat în trimestrul al doilea din acest an, când au fost aproape 60 mld lei, în creștere cu 17,8%, comparativ cu T2/2025.

Pe elemente de structură, în S1/2026 cele mai multe investiții le-au atras lucrările de construcții noi cu o creștere de 21,5% și la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 18%. La elementul de structură alte cheltuieli de investiţii s-a înregistrat o scădere cu 6,9%, conform datelor INS.

Majorarea investițiilor se reflectă în avansul lucrărilor de construcții în primele șapte luni ale anului, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 11,2% (serie brută).

Avans puternic al constructiilor inginerești în 2026

În primele 7 luni, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, astfel: lucrările de construcţii noi (+13,4%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+6,3%) şi lucrările de reparaţii capitale (+2,9%).

Pe obiecte de construcţii, creşteri s-au înregistrat la clădirile rezidenţiale (+18%), construcţiile inginereşti (+8,4%) şi la clădirile nerezidenţiale (+7,2%).

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții a scăzut, pe total, cu 8,3%. Pe elemente de structură, scăderi s-au înregistrat la lucrările de reparații capitale (-11,8%) și la lucrările de întreținere și reparații curente (-5,1%).

Lucrările de construcții noi au crescut cu 4,6%. Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut la clădirile rezidențiale (+9,6%) și la clădirile nerezidențiale (+0,2%). Construcțiile inginerești au scăzut cu 2,4%.

Investițiile – Singurul motor al creșterii PIB

Economia a stagnat în T2 față de trimestrul precedent și s-a contractat cu 0,4% față de T2 2025, în timp ce în S1 PIB-ul a scăzut cu 0,7%.

investițiile puternice, susținute de proiectele de infrastructură cu ajutorul fondurilor UE, au contrastat cu consumul slab, care a fost afectat de creșterea negativă a salariilor reale

La creșterea PIB, în semestrul I 2026 față de semestrul I 2025, contribuții pozitive au avut următoarele activități economice:

Construcțiile (+0,7%), cu o pondere de 6,2% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu +12,3%;

Activitățile de spectacole, culturale și recreative;

reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii (+0,4%), cu o pondere de 4,3% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu +11,7%;

Agricultura, silvicultura și pescuitul (+0,1%), cu o pondere de 1,7% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu +3,5%.

Datele statistice arată astfel un nou model de creștere în care investițiile și construcțiile au devenit principalii factori de susținere, în timp ce cererea de consum rămâne principala vulnerabilitate a economiei.

***