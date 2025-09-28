PIB-ul SUA a accelerat cu +3,8% în T2 – Administrația Trump a finalizat preluarea de facto a Fed și va porni tiparnița: Va pompa și mai multă lichiditate în economie

Economia SUA a crescut în T2 2025 cu +3,8% (ritm revizuit de la 3,3%), cel mai rapid ritm din ultimii doi ani, evoluție susținută de consum (+2,5%) si investiții solide ale companiilor în echipamente (+8,5%) și produse de proprietate intelectuală (+15%), conform Reuters.

Mare parte din revizuirea pozitivă se datorează consumului mai puternic al populației (pe servicii), investițiilor private și consumului guvernamental care a revenit pe plus după o contribuție negativă în T1 2025.

În același timp, deficitul comercial s-a redus puternic, cu o contribuție pozitivă record a exportului net de 4,83 puncte procentuale la avansul PIB, după ce importurile s-au prăbușit în urma valului generat de tarife.

În paralel, cererea pentru bunuri de capital a rămas robustă, iar șomajul s-a menținut scăzut, cu 218.000 cereri săptămânale de ajutor în săptămâna precedentă.

Deși datele indică reziliență, economiștii avertizează că efectele tarifelor și incertitudinea politică și economică ar putea încetini economia în a doua parte a anului, când creșterea este estimată la circa 2,5%, mai punctează Reuters.

Administrația Trump a finalizat preluarea de facto a Fed, banca centrală americană – Economia SUA va supraperforma pe fondul pornirii tiparniței

De notat că economia SUA ar trebui să beneficieze suplimentar de reluarea ciclului de scădere a dobânzilor de către Federal Reserve (Fed), banca centrală americană. Fed a tăiat dobânzile cu 0,25 puncte la mijlocul lunii citând datele negative privind piața muncii, în condițiile unor revizuiri masive pentru locurile de muncă create în ultimul an.

În același timp, reluarea scăderilor de dobândă s-a decis pe un fundal economic încă puternic (reiese inclusiv din datele PIB) și cu inflație peste ținta de 2%, spre 3% rată anuală a indicelui prețurilor de consum (IPC).

Asta a făcut analiștii să opineze că Fed a cedat presiunilor administrației lui Donald Trump, care a tot solicitat scăderea dobânzilor pentru a rula economia la turație maximă.

Scăderea dobânzilor de către Fed e anticipată să continue cel puțin până în debut de 2026, ceea ce ar trebui să stimuleze și mai puternic economia prin crearea de noi credite (mai ieftine). În plus, administrația și-a numit deja un economist important de la Casa Albă în Consiliul de decizie al Fed (FOMC), după o demisie, iar cel mai puternic factor de presiune pare să fi fost demiterea unui guvernator regional, care a fost însă repus în funcție de o curte de apel.

***