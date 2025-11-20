Creștere peste așteptări a comenzilor noi în industrie: + 9,3% în septembrie față de aceeași lună din anul trecut. Un plus de 7,1% și la cifra de afaceri

Activitatea industrială și-a reluat creșterea în septembrie după stagnarea din august, lună marcată de perioade de vacanță și închideri pentru reparații curente ale liniilor de producție.

În luna septembrie, comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut pe total (piață internă și externă) cu 43,2% față de luna precedentă și cu 9,3% comparativ cu aceeași lună din 2024.

Creșterea din septembrie a comenzilor noi s-a datorat avansului foarte mare din industria bunurilor de capital (+62,3%), urmată de industria bunurilor de uz curent (+23,9%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+23%) şi în industria bunurilor intermediare (+19,6%).

Bunurile de capital sunt bunurile care sunt utilizate pe termen lung în desfăsurarea activității (utilaje, echipamente, elemente de constructii), considerate active corporale fixe.

Industriile bunurilor intermediare sunt produsele care vor fi utilizate în diferite segmente ale industriei bunurilor de folosință îndelungată.

Industria bunurilor uz curent – produce produse de primă necesitate și consum generalizat

În termeni anuali, în septembrie 2025, creșterea comenzilor noi s-a datorat industriei bunurilor de capital (+11,4%), de uz curent (+8,5%) și bunurilor intermediare. În schimb, industria bunurilor de folosinţă îndelungată a scăzut cu 0,6%.

Cifra de afaceri din industria energetică a crescut cu +18,5%

Și cifra de afaceri din industrie a crescut în termeni nominali, în luna septembrie 2025 faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, pe ansamblu, cu 7,1% datorită creșterilor înregistrate în industria extractivă (+23,8%) și în industria prelucrătoare (+6,5%).

Pe marile grupe industriale, creșteri au înregistrat: industria energetică (+18,5%), industria bunurilor intermediare (+8,2%), industria bunurilor de uz curent (+6,3%), industria bunurilor de folosință îndelungată (+5,2%), și industria bunurilor de capital (+4,8%).

În primele nouă luni din an, cifra de afaceri a crescut, pe ansamblu, cu 3,5% datorită creșterilor înregistrate în industria extractivă (+15,5%) și în industria prelucrătoare (+3%).

Pe marile grupe industriale, creșteri la cifra de afaceri au înregistrat: industria bunurilor de folosință îndelungată (+11,3%), industria bunurilor de uz curent (+4,3%), industria bunurilor de capital (+4,0%) și industria bunurilor intermediare (+3,3%). Industria energetică a scăzut cu 5,2%.

