Dobânda României pe 10 ani, salt la 7,33% după anunțul moțiunii de cenzură PSD-AUR – asta înseamnă miliarde adăugate la dobânzi – Bloomberg titrează că PSD se alătură extremei drepte pentru a-l demite pe Bolojan

Prima de risc suverană a României s-a majorat puternic în ultimele săptămâni, pe fondul crizei politice, dobânda din piața secundară la obligațiunile de stat ale României pe 10 ani (RO10Y) crescând luni la cel mai ridicat nivel din ultimele 6 luni, dacă excludem impactul asupra dobânzilor al războiului din Iran.

Creșterea dobânzilor a venit pe fondul declarației comune de la Parlament a reprezentanților AUR și PSD, care au anunțat că au început „demersurile tehnice” pentru redactarea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Anunțul a venit în contextul în care guvernul Bolojan părea să continue ca un guvern minoritar. În același timp, luni au avut noi consultări la Palatul Cotroceni – Nicușor Dan a convocat partidele pro-europene și grupul minorităților naționale pentru „discuții privind implementarea programelor SAFE și PNRR”.

Dobânda pe 10 ani s-a întors la 7,3%, unde era la învestirea Guvernului Bolojan, în iunie 2025

Dobânda pe 10 ani a României (RO10Y) a crescut luni cu 12 de puncte de bază (0,12%), la 7,33% la ora 16:20 ora României (vezi grafic mai jos), cu tendință de creștere accelerată pe fondul intensificării riscului politic. În grafic se pot vedea principalele evenimente ce au impactat tendința dobânzilor suverane pe termen lung în perioada 2024-27 aprilie 2026.

De notat că, înainte de debutul crizei politice, dobânda pe 10 ani coborâseră la 6,69%, acesta fiind cel mai redus nivel de la începutul războiului americano-israelian din Orientul Mijlociu, care a dat peste cap tendința de scădere din final de 2025 și debut de 2026.

Toată curba dobânzilor (de la cele pe termen scurt la cele pe termen lung) scăzuseră bine sub pragul de 7% în urmă cu două luni, înainte de războiul din Orientul Mijlociu – dobânzile României au atins înainte de război cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani, pe fondul execuției bugetare pozitive din final de 2025 și debut de 2026.

O creștere de 1% a dobânzilor adaugă 4,7 mld. lei la serviciul datoriei publice

Scăderea de 1% a dobânzii pe 10 ani din final de 2025 și început de 2026 a avut loc cu costul creșterii taxelor, a inflației la un nivel de aproape 2 cifre și cu costul unei scăderi majore a consumului.

În același timp, în ceea ce privește impactul creșterii dobânzilor asupra serviciului datoriei publice, în condițiile creșterii cu 1 punct procentual a dobânzilor, Strategia de administrare a datoriei publice elaborată de Ministerul Finanțelor în final de 2025 arată că aceasta va conduce la creșterea plăților în contul serviciului datoriei cu circa 4,7 miliarde lei, respectiv cu 0,8% din veniturile administrației publice centrale pentru datoria în moneda națională, și cu circa 5,0 miliarde lei, respectiv cu circa 1,0% din veniturile administrației publice centrale pentru datoria în valută.

Notă: Dobânda la titlurile de stat pe 10 ani este referința pentru percepția investitorilor, în special cea a celor străini.

Toate scadențele de peste 5 ani au revenit la 7% – În regiune dobânzile au scăzut

Evoluția dobânzilor din ultimele două săptămâni indică o creștere a riscului politic perceput de investitori, iar de notat este și faptul că majorarea costurilor de finanțare vine într-o perioadă pozitivă la nivelul regiunii pentru titlurile de datorie, cu o scădere a dobânzilor în alte țări.

Amintim că obligațiunile lei ale României s-au tranzacționat cu presiune la vânzare pe piața secundară, în primele săptămâni ale războiului, care a creat o incertitudine mare ce s-a resimțit pe piețele financiare. În acest context, în luna martie, Ministerul Finanțelor a împrumutat de pe piața primară internă administrată de BNR doar 1,8 miliarde de lei, conform datelor consultate de CursDeGuvernare.ro.

PSD a copt o criză politică majoră – Investitorii abia reveniseră în piață la cumpărare, riscul politic s-a intensificat

Suplimentar, la evoluția dobânzilor a contribuit faptul că Bloomberg a anunțat luni investitorii internaționali că PSD, cel mai mare partid din coaliția de guvernare pro-europeană din România, se va alătura ”opoziției de extremă dreapta într-o încercare de a-l demite pe premierul Ilie Bolojan, într-o nouă escaladare a crizei politice care amenință să deraieze eforturile de reducere a celui mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană”.

”Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor, cele mai mari două partide din parlament, ar putea depune chiar marți o moțiune de cenzură împotriva guvernului minoritar condus de Bolojan”, a scris Bloomberg, citândul-l pe liderul AUR George Simion. Simion a mai anunțat că un vot pe moțiunea de cenzură ar putea avea loc pe 5 mai.

Amintim că Ilie Bolojan a refuzat în repetate rânduri să se retragă prin demisie, PNL anunțând că nu va mai face coaliție cu PSD. Social-democrații au transmis în schimb că vor continuarea coaliției, cu alt premier, o solicitare respinsă de liberali.

