Creștere de 20% a activelor fondurilor de pensii private obligatorii în septembrie. Peste 90% din bani sunt plasați în active românești, în lei

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 184,2 miliarde de lei la finalul lunii septembrie 2025, în creștere cu 23% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2024, potrivit statisticilor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

„Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat în proporție de 93% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești este reprezentată de titluri de stat sau acțiuni listate la BVB”, menționează ASF.

Conform sursei citate, contribuțiile încasate în luna septembrie 2025 au fost în valoare de 1,89 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 411 lei.

La finalul lunii septembrie, titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în cadrul activelor – 120,62 miliarde de lei, respectiv 65,5%. Acestea erau urmate de acțiuni, cu 46,03 miliarde de lei (25%), și de obligațiuni corporative, cu 7,4 miliarde de lei (4% din totalul activelor).

ASF precizează că, în luna septembrie 2025, fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.409.567 de participanți.

În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN și Vital.

