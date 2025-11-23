Creștere cu 21,01% a numărului de persoane fizice și firme înmatriculate în primele 10 luni, față de perioada similară din anul trecut

Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut în primele zece luni din 2025 cu 21,01%, comparativ cu perioada similară din 2024, până la 126.756 de înmatriculări, din care 83.183 sunt SRL-uri, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), prezentate de Agerpres.

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în:

Municipiul București, respectiv 28.489 (+20,03%, comparativ cu primele zece luni din 2024)

Ilfov (7.780, +27,62%)

Cluj (6.171, +18,51%)

Timiș (5.884, +21,05%)

Iași (5.399, +27,97%)

Brașov (4.362, +13,15%)

Dolj (4.135, +53,43%).

Numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat, în primele zece luni din acest an, în județele:

Covasna (694, +37,7%)

Ialomița (799, +16,81%)

Teleorman (836, +16,92%)

Mehedinți (904, +20,53%)

Tulcea (918, + 43,21%).

În toate județele s-au înregistrat creșteri ale numărului de înmatriculări, cele mai mari fiind consemnate în județele Alba (+55,66%), Dolj (+53,43%) și Tulcea (+43,21%).

Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt:

transport și depozitare (21.492)

comerțul cu ridicata și cu amănuntul (20.294)

activități profesionale, științifice și tehnice (12.179)

construcții (11.761).

În octombrie 2025, au fost înmatriculate 15.862 de persoane fizice și juridice, cele mai multe în București (3.507) și în județele Ilfov (1.021), Cluj (831), Timiș (785) și Iași (738).

