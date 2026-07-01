Creștere cu circa 38 bani/litru la motorină, după expirarea reducerii de acciză – Prețurile sunt așteptate însă să scadă datorită ieftinirii petrolului

Măsura privind reducerea temporară a nivelului accizei la motorină a expirat în data de 1 iulie. Ca urmare, creșterea prețului la pompă a adăugat diferența până la acciza integrală.

Liderul pieței distribuitoare de carburanți, OMV Petrom, a majorat în această noapte prețul motorinei cu 36 de bani/l, așa cum era de așteptat în urma expirării legislației care instituia starea de urgență pe piața petrolului.

Guvernul nu are în prezent capacitatea de a emite ordonanțe pentru a interveni pe piața combustibililor, respectiv de a prelungi măsura reducerii accizei la motorină, dar premierul interimar Ilie Bolojan se așteaptă ca piața să se autoregleze spre niveluri anterioare crizei, iar din iulie să asistăm la o scăderea a prețurilor la combustibili. ”Din fericire s-a liniștit conflictul din Golf. Asta ar însemna că începând din luna iulie ar trebui să vedem o scădere a prețurilor la combustibili”, a spus premierul Bolojan.

„Companiile care vând combustibil lucrează cu niște stocuri pe care le-au cumpărat în urmă cu 10, 15, 20 de zile. Prin urmare, tendința de scădere se va vedea pe toată durata lunii iulie, în așa fel încât ar trebui ca la final de iulie să fim în situația în care, dacă nu mai reizbucnește un război în Golf, prețurile la combustibil să se apropie de cele care au fost în perioada de dinainte de conflict, deci din februarie”, a explicat prim-ministrul Bolojan, într-un interviu acordate televiziunii publice.

Prețul petrolului scade abrupt

Optimismul premierului Bolojan este susținut de mișcările prețului petrolului de pe piața internațională, unde scade la nivel dinainte de conflictul din Golf, pe fondul așteptărilor încheierii războiului din Iran

Prețul petrolului a încheiat al doilea trimestru al anului cu cea mai abruptă scădere de după 2020, țițeiul tip Brent pierzând aproape 40% din preț, datorită optimismului privind încheierea unui acord de pace între Statele Unite și Iran. Dar s-ar putea să fie prea devreme pentru a fi siguri, consideră strategii piețelor de mărfuri de la ING.

Traficul în Strâmtoarea Ormuz este încă departe de nivelurile de dinainte de război, au scris Warren Patterson și Ewa Manthey de la ING, adăugând că „Numărul total de treceri ale petrolierelor, care includ atât intrările cât și ieșirile, a fost marți estimat la aproximativ 11, în scădere de la vârful de miercurea trecută de 24 petroliere.”

Însă Morgan Stanley a anunțat la începutul săptămânii că a numărat 35 de treceri ale petrolierelor prin Ormuz, inclusiv transportatoare de GNL, aceasta fiind prima dată când totalul zilnic a depășit 30 de la începutul războiului, a relatat Bloomberg.

Țițeiul Brent se tranzacționa miercuri dimineață la 73,17 dolari pe baril, iar West Texas Intermediate se tranzacționează la 69,71 dolari pe baril. Potrivit lui Patterson de la ING, aceste ultime tendințe de preț sugerează că traderii nu includ riscul geopolitic în valorile de referință ale petrolului. În lumea reală, însă, riscurile geopolitice rămân foarte prezente.

Marți, oficialii iranieni au declarat că nu se vor întâlni cu emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff la Doha pentru a discuta vreun acord de pace. Potrivit Reuters, oficialii au declarat că cele două părți trebuie mai întâi să stabilească detaliile acordului lor de încetare a focului, semnat la începutul acestei luni, înainte de a trece la alte subiecte, cum ar fi programul nuclear al Iranului.

La rândul său, Wall Street Journal a relatat că președintele Trump ia în considerare o revenire la războiul total ca alternativă la discuțiile de pace. Raportul sugerează că presupunerea unui proces liniar de redresare a traficului de petroliere prin Ormuz este destul de prematură.

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