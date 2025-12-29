Creștere cu 87% în noiembrie a exporturile de mașini electrice ale Chinei

Exporturile de vehicule electrice fabricate în China au crescut cu 87% în noiembrie față de aceeaşi lună din anul precedent, Asia și Europa înregistrând cel mai mare număr de vehicule electrice chinezești importate, conform datelor transmis de biroul vamal chinez citate de Bloomberg.

Asia a rămas principala piață de export pentru vehiculele electrice fabricate în China, cu o creștere de 71%, a vânzărilor comparativ cu aceeași lună a anului 2024 la 110.061 de unități în noiembrie. Vânzările din Europa au crescut cu 63%, la aproape 43.000 de vehicule luna trecută, conform datelor oficiale privind exporturile chineze.

Regiunea Americii Latine și Caraibe a înregistrat o creștere uriașă a vânzărilor de vehicule electrice fabricate în China cu 283% față de anul precedent, la 35.182 de mașini în noiembrie.

Piața internă chineză are deja vânzări de vehicule electrice care depășesc vânzările de vehicule convenționale alimentate cu combustibili fosili, vehiculele electrice depășind acum constant o cotă de 50% din totalul vânzărilor de mașini noi în fiecare lună.

Însă China conduce acum și cursa globală pentru dominația vehiculelor electrice, deoarece schimbările de politici din Europa și retragerile strategice ale producătorilor auto americani reduc presiunea concurențială, la fel cum producătorii chinezi de vehicule electrice se extind agresiv pe piețele externe.

Pentru China, piața de export s-a micșorat în ultimii doi ani pe fondul tarifelor mari din Statele Unite, unde vehiculele se confruntă cu tarife de 100%, și a taxelor din Uniunea Europeană între 17% și 38%, în funcție de producător.

Cu toate acestea, China câștigă piețe emergente cheie, cu vânzări în creștere precum Indonezia, Singapore și Vietnam în Asia de Sud-Est, precum și în America Latină, unde Uruguay, Mexic și Brazilia înregistrează, de asemenea, vânzări înfloritoare de vehicule electrice.

De la mijlocul anului 2023, aproape toată creșterea exporturilor de vehicule electrice chinezești a provenit de pe piețele din afara OCDE, a declarat grupul de experți în energie curată Ember într-un raport publicat la începutul acestei luni. Brazilia, Mexicul, Emiratele Arabe Unite (EAU) și Indonezia se numără printre cele mai mari zece destinații pentru exporturile de vehicule electrice chinezești, deoarece guvernele lor au introdus politici de sprijinire a adoptării vehiculelor electrice.

„Piețele emergente vor modela viitorul pieței auto globale”, a declarat Euan Graham, analist global de electricitate și date la Ember.